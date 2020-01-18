Скачать
Суббота, 18.01.2020
Обратились в IMO: Украина и Грузия обвиняют РФ в помехах навигации в море
Обратились в IMO: Украина и Грузия обвиняют РФ в помехах навигации в море
Разумков: В Раду не поступало законопроектов об изменении языкового закона
Разумков: В Раду не поступало законопроектов об изменении языкового закона
Конор Макгрегор - Дональд Серроне: где и когда смотреть бой
Конор Макгрегор - Дональд Серроне: где и когда смотреть бой
Сегодня украинцы отмечают Крещенский Сочельник: что нельзя делать на Голодную кутью
Что нельзя делать на Голодную кутью, приметы

С Крещенским сочельником 2020: красивые СМС-поздравления

Смотрите фото (11)
С Крещенским сочельником 2020: красивые СМС-поздравления
11:25 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Накануне Крещения Господнего люди обращались к Богу с просьбами, которые он выполнял, если они были искренними.

  • 1

    В сочельник накануне Крещения

    Мы приготовили Вам поздравления:

    Пусть в доме лишь мир безгранично царит,

    А в сердце любовь бесконечно стучит.

    И не иссякнут пускай никогда

    В душе вашей счастье и доброта!

  • 2

  • 3

    Друзья, примите поздравленья

    Сейчас, в преддверии Крещенья,

    Пусть будет ровною дорога,

    Что приведет вас к вере в Бога!

  • 4

  • 5

    В Крещенский сочельник волшебный

    Желаю вам света, добра!

    Пусть в доме царит мир и нежность,

    Любовь чтобы в сердце жила.

     

    Любимых своих обнимите,

    Простите обиды и зло.

    Кристальность души сохраните,

    Пусть Ангел от бед укрывает крылом!

  • 6

  • 7

    Пусть Крещенский сочельник

    Сердце радует счастьем,

    Теплота, радость, вера

    Сердце нежно украсят!

     

    Дома будет уютно,

    Жизнь улыбки подарит,

    И в любую минуту

    Чудесами завалит!

  • 8

  • 9

    Вас Сочельником крещенским

    Поздравляю я сейчас,

    Счастья и добра желаю

    В этот дивный, славный час.

     

    Мира вам, добра, удачи,

    Сил и здравия всегда,

    Мысли темные и смута

    Пусть не тронут никогда.

  • 10

  • 11

    Пусть гармония в душе,

    Возведёт к любви и ласки,

    Не нуждайся ты в гроше,

    И сними скорей все маски.

     

    Пусть бескрайней будет вера,

    И ярким крещенский сочельник,

    Царит пусть добра атмосфера,

    И станёт простым понедельник!

  • 12

  • 13

    Подарит Крещенский сочельник

    Пускай мир, уют и покой!

    И пусть все, что твоей было целью,

    Вдруг реальностью станет легко!

     

    Я желаю любви, вдохновения

    И гармонии в сердце твоем!

    Пусть стремится ввысь настроение

    И везет пусть по жизни во всем!

  • 14

  • 15

    Свечи и вода с криницы

    Подготовлены давно.

    Просветлеют все пусть лица,

    Мир согреет шар земной.

     

    Каждый, голову склоняя,

    Вдохновенье ощутит,

    Спустится любовь большая

    И от бед вас защитит.

  • 16

  • 17

    Со Святым Крещением

    Всех вас поздравляю.

    Крепкой светлой веры

    От души желаю!

     

    Пусть Господь услышит

    Все ваши молитвы.

    А вода омоет

    С мыслей небылицы!

     

    Воздадим в сочельник

    Благодарность Богу.

    За его терпение,

    Мудрость и подмогу!

  • 18

  • 19

    Уж скоро таинство Крещенья,

    Сочельник нынче наступил,

    Вода святая, без сомненья,

    Придаст здоровья, крепких сил.

     

    Перед иконой этой ночью

    Прочесть молитву не забудь,

    И благодатью, это точно,

    Сопроводится в жизни путь!

  • 20

  • 21

    Пусть этой святой Сочельник

    Вам дарит добро, благодать,

    Крещенской водою вечерней

    Он может грехи очищать.

     

    Так пусть же и вашей оставит

    Душе, мыслям лишь чистоту,

    Надежду и веру подарит,

    Здоровье, любви теплоту!

Крещенский сочельник 2020: поздравления в стихах, открытки

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Праздник, Поздравления, Картинки, Крещение, Открытки, Поздравления в стихах, Смс-поздравления, 18 января, 19 января, Поздравления в открытках, Поздравления с Крещенским Сочельником, Поздравления с Крещенским Сочельником в стихах, Смс поздравления с Крещенским Сочельником, Поздравления с Крещенским Сочельником в открытках, Крещенский сочельник 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня украинцы отмечают Крещенский Сочельник: что нельзя делать на Голодную кутью
02 Добавь в рацион: продукты, которые укрепят ваше сердце (Фото)
03 18 января - приметы и обряды в канун Крещения Господня
04 Умер человек с самым низким на планете ростом
05 Зеленский дал Гончаруку второй шанс
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зима близко: прогноз погоды на выходные
Зима близко: прогноз погоды на выходные
Умут, Дьйомерси, Аннаэль и Влана: как украинцы называли детей в 2019 году
Как украинцы называли детей в 2019 году
В Сирии продолжают гибнуть мирные люди - ООН
В Сирии продолжают гибнуть мирные люди - ООН
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 19 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 19 января
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь