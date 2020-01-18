С Крещенским сочельником 2020: красивые СМС-поздравления

1 В сочельник накануне Крещения Мы приготовили Вам поздравления: Пусть в доме лишь мир безгранично царит, А в сердце любовь бесконечно стучит. И не иссякнут пускай никогда В душе вашей счастье и доброта!

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3 Друзья, примите поздравленья Сейчас, в преддверии Крещенья, Пусть будет ровною дорога, Что приведет вас к вере в Бога!

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5 В Крещенский сочельник волшебный Желаю вам света, добра! Пусть в доме царит мир и нежность, Любовь чтобы в сердце жила. Любимых своих обнимите, Простите обиды и зло. Кристальность души сохраните, Пусть Ангел от бед укрывает крылом!

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7 Пусть Крещенский сочельник Сердце радует счастьем, Теплота, радость, вера Сердце нежно украсят! Дома будет уютно, Жизнь улыбки подарит, И в любую минуту Чудесами завалит!

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9 Вас Сочельником крещенским Поздравляю я сейчас, Счастья и добра желаю В этот дивный, славный час. Мира вам, добра, удачи, Сил и здравия всегда, Мысли темные и смута Пусть не тронут никогда.

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11 Пусть гармония в душе, Возведёт к любви и ласки, Не нуждайся ты в гроше, И сними скорей все маски. Пусть бескрайней будет вера, И ярким крещенский сочельник, Царит пусть добра атмосфера, И станёт простым понедельник!

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13 Подарит Крещенский сочельник Пускай мир, уют и покой! И пусть все, что твоей было целью, Вдруг реальностью станет легко! Я желаю любви, вдохновения И гармонии в сердце твоем! Пусть стремится ввысь настроение И везет пусть по жизни во всем!

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15 Свечи и вода с криницы Подготовлены давно. Просветлеют все пусть лица, Мир согреет шар земной. Каждый, голову склоняя, Вдохновенье ощутит, Спустится любовь большая И от бед вас защитит.

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17 Со Святым Крещением Всех вас поздравляю. Крепкой светлой веры От души желаю! Пусть Господь услышит Все ваши молитвы. А вода омоет С мыслей небылицы! Воздадим в сочельник Благодарность Богу. За его терпение, Мудрость и подмогу!

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19 Уж скоро таинство Крещенья, Сочельник нынче наступил, Вода святая, без сомненья, Придаст здоровья, крепких сил. Перед иконой этой ночью Прочесть молитву не забудь, И благодатью, это точно, Сопроводится в жизни путь!

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