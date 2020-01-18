С Крещенским сочельником 2020: красивые СМС-поздравления

В сочельник накануне Крещения
Мы приготовили Вам поздравления:
Пусть в доме лишь мир безгранично царит,
А в сердце любовь бесконечно стучит.
И не иссякнут пускай никогда
В душе вашей счастье и доброта!
Друзья, примите поздравленья
Сейчас, в преддверии Крещенья,
Пусть будет ровною дорога,
Что приведет вас к вере в Бога!
В Крещенский сочельник волшебный
Желаю вам света, добра!
Пусть в доме царит мир и нежность,
Любовь чтобы в сердце жила.
Любимых своих обнимите,
Простите обиды и зло.
Кристальность души сохраните,
Пусть Ангел от бед укрывает крылом!
Пусть Крещенский сочельник
Сердце радует счастьем,
Теплота, радость, вера
Сердце нежно украсят!
Дома будет уютно,
Жизнь улыбки подарит,
И в любую минуту
Чудесами завалит!
Вас Сочельником крещенским
Поздравляю я сейчас,
Счастья и добра желаю
В этот дивный, славный час.
Мира вам, добра, удачи,
Сил и здравия всегда,
Мысли темные и смута
Пусть не тронут никогда.
Пусть гармония в душе,
Возведёт к любви и ласки,
Не нуждайся ты в гроше,
И сними скорей все маски.
Пусть бескрайней будет вера,
И ярким крещенский сочельник,
Царит пусть добра атмосфера,
И станёт простым понедельник!
Подарит Крещенский сочельник
Пускай мир, уют и покой!
И пусть все, что твоей было целью,
Вдруг реальностью станет легко!
Я желаю любви, вдохновения
И гармонии в сердце твоем!
Пусть стремится ввысь настроение
И везет пусть по жизни во всем!
Свечи и вода с криницы
Подготовлены давно.
Просветлеют все пусть лица,
Мир согреет шар земной.
Каждый, голову склоняя,
Вдохновенье ощутит,
Спустится любовь большая
И от бед вас защитит.
Со Святым Крещением
Всех вас поздравляю.
Крепкой светлой веры
От души желаю!
Пусть Господь услышит
Все ваши молитвы.
А вода омоет
С мыслей небылицы!
Воздадим в сочельник
Благодарность Богу.
За его терпение,
Мудрость и подмогу!
Уж скоро таинство Крещенья,
Сочельник нынче наступил,
Вода святая, без сомненья,
Придаст здоровья, крепких сил.
Перед иконой этой ночью
Прочесть молитву не забудь,
И благодатью, это точно,
Сопроводится в жизни путь!
Пусть этой святой Сочельник
Вам дарит добро, благодать,
Крещенской водою вечерней
Он может грехи очищать.
Так пусть же и вашей оставит
Душе, мыслям лишь чистоту,
Надежду и веру подарит,
Здоровье, любви теплоту!