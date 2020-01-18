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Самые теплые поздравления с Крещенским сочельником 2020

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Самые теплые поздравления с Крещенским сочельником 2020
19:23 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

18 января, аккурат накануне великого праздника Крещения Господнего, отмечается Крещенский сочельник.

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    Святое Крещенье стоит на пороге.

    Сочельник сегодня, помолимся Богу,

    Сердца чтоб и души для веры открылись,

    Крещенской водою тела чтоб умылись.

    Святою сегодня ведь станет вода,

    Здоровья и сил нам прибавит она!

    С Крещенским сочельником вас поздравляю.

    Здоровья вам крепкого, счастья желаю.

    Желаю вам долгих и радостных лет,

    Без горя, печалей и всяческих бед!

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     Накануне праздника Крещения

    Пожелать хочу благословения,

    Радости, здоровья и спокойствия,

    Духа твердости и жизнестойкости.

     

    В дом пускай придет благополучие,

    Жизнь пускай дает самое лучшее.

    Позитива, счастья и везения,

    И всегда с улыбкой настроения!

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      С праздником. С Сочельником Крещенским.

    Мира и добра желаю вам.

    В жизни вам желаю дней чудесных,

    Чтобы места не было грехам.

     

    Пусть забудет к вам дорогу горе

    И не вспомнит больше никогда,

    А любовь купает в ярком море

    Из удачи, счастья и тепла!

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      В Сочельник крещенский

    Гадать не забудь!

    Пусть в праздник вселенский

    Придёт кто-нибудь,

    Иль принц величавый,

    Большая душа.

    Иль нищий курчавый

    Совсем без гроша.

    Уж лучше хоть кто-то,

    Чем вечно одной.

    И жизнь, как болото,

    И чахлый покой.

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    Крещенский сочельник — святой вечерок...

    Мы шлём всему миру простой поздравок,

    Желаем очистить и душу, и плоть!

    Пусть каждого сердце согреет Господь!

    Великое таинство нынче сошло:

    Расселись боль, недоверие, зло.

    Вода взволновалась и сбросила льды,

    С собой унесла дуновенье беды.

    Пусть в мире господствуют свет и добро

    Чудесной и радостной этой порой!

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    В этот вечер на Крещенье

    Я поздравить вас хочу,

    И в святом благоговенье

    Перед Богом я шепчу:

     

    «Ты прости нас, Бог Небесный,

    За грехи, что на земле

    Мы творим, не замечая,

    Как неверны мы Тебе!»

     

    На Крещенский, на сочельник

    Перед Богом мы стоим,

    Быть с Иисусом ежедневно,

    Ежечасно мы хотим!

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      В этот день не просто

    Все ходим за водой.

    В этот праздник верим,

    Что счастье придет в дом,

    Все кругом почистим,

    Все же освятим,

    И счастье лучистым

    Все мы осветим.

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      Крещенский сочельник стучится

    И счастье должно уж случиться,

    Ведь праздник великий, прекрасный,

    Над жизнью простою он властный!

     

    Вам шлю от души поздравок,

    И пусть же хранит вас всех Бог,

    Пускай счастья лишь в жизнь приносит,

    А горестей не преподносит!

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      Мы празднуем Сочельник — преддверие Крещения,

    Всем христианам шлем сегодня поздравление.

    Пускай мороз сплетает вьюжный свой венок,

    Мы все равно напишем сердечный поздравок!

    Пусть мир и благодать на сердце снизойдет,

    Возрадуйтесь же, люди — Крещение грядет!

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      Мы в преддверии крещенья

    Иисуса на земле,

    Иоанн крестил Иисуса

    Как положено в воде!

     

    Это нам пример священный

    Чтоб крестились тоже мы,

    Чтобы с Богом дальше жили,

    И как Он были чисты!

     

    Чтоб любили мы друг друга

    Очень искренне всегда,

    Чтобы Бог благословлял нас

    И сегодня, и всегда!

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      Праздник чистый, Праздник светлый,

    Он — как стекла на свету,

    Весь сверкает и сияет,

    Лишь его я так люблю!

    Он бывает всегда в зиму,

    И остался до сих пор.

    В воспоминаниях счастливых,

    Как приятный разговор.

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      Наливаю в стаканчик водицы,

    В этот день ощущаю нутром,

    Предлагаю немного напиться,

    Подпитаться небесным добром,

    Растянулся народ как в цепочке,

    И разносится радостный звон,

    Вот и мама малюсенькой дочке,

    Наливает и держит поклон,

    Вот старушки читают поздравок,

    Боголепие, божеский дар,

    Вот поэтому бога подарок,

    Почетает и молод и стар!

С Крещенским сочельником 2020: красивые СМС-поздравления

Крещенский сочельник 2020: поздравления в стихах, открытки

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