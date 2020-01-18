Самые теплые поздравления с Крещенским сочельником 2020

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2 Святое Крещенье стоит на пороге. Сочельник сегодня, помолимся Богу, Сердца чтоб и души для веры открылись, Крещенской водою тела чтоб умылись. Святою сегодня ведь станет вода, Здоровья и сил нам прибавит она! С Крещенским сочельником вас поздравляю. Здоровья вам крепкого, счастья желаю. Желаю вам долгих и радостных лет, Без горя, печалей и всяческих бед!

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4 Накануне праздника Крещения Пожелать хочу благословения, Радости, здоровья и спокойствия, Духа твердости и жизнестойкости. В дом пускай придет благополучие, Жизнь пускай дает самое лучшее. Позитива, счастья и везения, И всегда с улыбкой настроения!

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6 С праздником. С Сочельником Крещенским. Мира и добра желаю вам. В жизни вам желаю дней чудесных, Чтобы места не было грехам. Пусть забудет к вам дорогу горе И не вспомнит больше никогда, А любовь купает в ярком море Из удачи, счастья и тепла!

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8 В Сочельник крещенский Гадать не забудь! Пусть в праздник вселенский Придёт кто-нибудь, Иль принц величавый, Большая душа. Иль нищий курчавый Совсем без гроша. Уж лучше хоть кто-то, Чем вечно одной. И жизнь, как болото, И чахлый покой.

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10 Крещенский сочельник — святой вечерок... Мы шлём всему миру простой поздравок, Желаем очистить и душу, и плоть! Пусть каждого сердце согреет Господь! Великое таинство нынче сошло: Расселись боль, недоверие, зло. Вода взволновалась и сбросила льды, С собой унесла дуновенье беды. Пусть в мире господствуют свет и добро Чудесной и радостной этой порой!

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12 В этот вечер на Крещенье Я поздравить вас хочу, И в святом благоговенье Перед Богом я шепчу: «Ты прости нас, Бог Небесный, За грехи, что на земле Мы творим, не замечая, Как неверны мы Тебе!» На Крещенский, на сочельник Перед Богом мы стоим, Быть с Иисусом ежедневно, Ежечасно мы хотим!

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14 В этот день не просто Все ходим за водой. В этот праздник верим, Что счастье придет в дом, Все кругом почистим, Все же освятим, И счастье лучистым Все мы осветим.

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16 Крещенский сочельник стучится И счастье должно уж случиться, Ведь праздник великий, прекрасный, Над жизнью простою он властный! Вам шлю от души поздравок, И пусть же хранит вас всех Бог, Пускай счастья лишь в жизнь приносит, А горестей не преподносит!

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18 Мы празднуем Сочельник — преддверие Крещения, Всем христианам шлем сегодня поздравление. Пускай мороз сплетает вьюжный свой венок, Мы все равно напишем сердечный поздравок! Пусть мир и благодать на сердце снизойдет, Возрадуйтесь же, люди — Крещение грядет!

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20 Мы в преддверии крещенья Иисуса на земле, Иоанн крестил Иисуса Как положено в воде! Это нам пример священный Чтоб крестились тоже мы, Чтобы с Богом дальше жили, И как Он были чисты! Чтоб любили мы друг друга Очень искренне всегда, Чтобы Бог благословлял нас И сегодня, и всегда!

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22 Праздник чистый, Праздник светлый, Он — как стекла на свету, Весь сверкает и сияет, Лишь его я так люблю! Он бывает всегда в зиму, И остался до сих пор. В воспоминаниях счастливых, Как приятный разговор.

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