Самые теплые поздравления с Крещенским сочельником 2020

Святое Крещенье стоит на пороге.
Сочельник сегодня, помолимся Богу,
Сердца чтоб и души для веры открылись,
Крещенской водою тела чтоб умылись.
Святою сегодня ведь станет вода,
Здоровья и сил нам прибавит она!
С Крещенским сочельником вас поздравляю.
Здоровья вам крепкого, счастья желаю.
Желаю вам долгих и радостных лет,
Без горя, печалей и всяческих бед!
Накануне праздника Крещения
Пожелать хочу благословения,
Радости, здоровья и спокойствия,
Духа твердости и жизнестойкости.
В дом пускай придет благополучие,
Жизнь пускай дает самое лучшее.
Позитива, счастья и везения,
И всегда с улыбкой настроения!
С праздником. С Сочельником Крещенским.
Мира и добра желаю вам.
В жизни вам желаю дней чудесных,
Чтобы места не было грехам.
Пусть забудет к вам дорогу горе
И не вспомнит больше никогда,
А любовь купает в ярком море
Из удачи, счастья и тепла!
В Сочельник крещенский
Гадать не забудь!
Пусть в праздник вселенский
Придёт кто-нибудь,
Иль принц величавый,
Большая душа.
Иль нищий курчавый
Совсем без гроша.
Уж лучше хоть кто-то,
Чем вечно одной.
И жизнь, как болото,
И чахлый покой.
Крещенский сочельник — святой вечерок...
Мы шлём всему миру простой поздравок,
Желаем очистить и душу, и плоть!
Пусть каждого сердце согреет Господь!
Великое таинство нынче сошло:
Расселись боль, недоверие, зло.
Вода взволновалась и сбросила льды,
С собой унесла дуновенье беды.
Пусть в мире господствуют свет и добро
Чудесной и радостной этой порой!
В этот вечер на Крещенье
Я поздравить вас хочу,
И в святом благоговенье
Перед Богом я шепчу:
«Ты прости нас, Бог Небесный,
За грехи, что на земле
Мы творим, не замечая,
Как неверны мы Тебе!»
На Крещенский, на сочельник
Перед Богом мы стоим,
Быть с Иисусом ежедневно,
Ежечасно мы хотим!
В этот день не просто
Все ходим за водой.
В этот праздник верим,
Что счастье придет в дом,
Все кругом почистим,
Все же освятим,
И счастье лучистым
Все мы осветим.
Крещенский сочельник стучится
И счастье должно уж случиться,
Ведь праздник великий, прекрасный,
Над жизнью простою он властный!
Вам шлю от души поздравок,
И пусть же хранит вас всех Бог,
Пускай счастья лишь в жизнь приносит,
А горестей не преподносит!
Мы празднуем Сочельник — преддверие Крещения,
Всем христианам шлем сегодня поздравление.
Пускай мороз сплетает вьюжный свой венок,
Мы все равно напишем сердечный поздравок!
Пусть мир и благодать на сердце снизойдет,
Возрадуйтесь же, люди — Крещение грядет!
Мы в преддверии крещенья
Иисуса на земле,
Иоанн крестил Иисуса
Как положено в воде!
Это нам пример священный
Чтоб крестились тоже мы,
Чтобы с Богом дальше жили,
И как Он были чисты!
Чтоб любили мы друг друга
Очень искренне всегда,
Чтобы Бог благословлял нас
И сегодня, и всегда!
Праздник чистый, Праздник светлый,
Он — как стекла на свету,
Весь сверкает и сияет,
Лишь его я так люблю!
Он бывает всегда в зиму,
И остался до сих пор.
В воспоминаниях счастливых,
Как приятный разговор.
Наливаю в стаканчик водицы,
В этот день ощущаю нутром,
Предлагаю немного напиться,
Подпитаться небесным добром,
Растянулся народ как в цепочке,
И разносится радостный звон,
Вот и мама малюсенькой дочке,
Наливает и держит поклон,
Вот старушки читают поздравок,
Боголепие, божеский дар,
Вот поэтому бога подарок,
Почетает и молод и стар!