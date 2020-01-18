Крещенский сочельник 2020: душевные поздравления для вашей семьи и друзей

Крещенский сочельник —
Праздник светлой души,
Ангелы радуются —
До чего хороши!
Поздравим мы всех
Христиан на земле,
Поздравок прочтём
В услышанье стране!
Пусть чудеса случаются,
Надежда пусть живёт,
И чувства раскрываются,
Любовь пускай придёт!
В Крещенский сочельник желаю оставить в стороне печаль и сомнения в себе, избавиться от душевных тревог и глупых обид, нацелиться на верный путь и счастье, поверить в искренность и доброту чудес, поделиться надеждой и радостью с близкими людьми.
Преддверие Крещения Господнего
Все христиане празднуют сегодня.
В сочельник воды будут освящаться,
И мы не сможем удержаться,
Чтобы не сочинить стишок —
Короткий этот поздравок.
И Богу молимся мы истово,
Чтоб быть счастливыми всегда,
Пусть наши мысли будут чистыми,
Как освященная вода!
Пусть благодать с небе спускается на вишу головы и в ваши души. Пускай здоровье не покидает вас и близких вам людей. Пускай тепло, добро, уют сопровождают вас по жизни. Пускай дорога стелиться вперед и ведет вас к истинным вершинам.
В крещенский сочельник
Мы шлём поздравок!
Пусть ветер-бездельник
Подарит венок
Событий прекрасных
И ласковых слов!
Гаданья предскажут
Богатство, любовь!
Пусть будут мечты
О добре и труде!
Кругами пусть льются
Значки по воде:
Здоровье, удача,
Веселье, успех!
И шутки, и песни,
И пляски, и смех!
С праздником! Пускай в вашем доме будет мир и спокойствие. Будьте честными и добрыми людьми. Пускай ваша щедрость и доброта возвращается сторицей.
Сочельник – великий по красоте праздник,
Пора для веселья и песен,
И много людей православных и разных
На улицах. Каждый – так весел!
Крещенский сочельник – его поздравок
Короткий и ясный, как солнце:
Пусть в жизни у нас будет все хорошо,
И сердце пусть тоже смеется!
В крещенский сочельник желаю избавления от тяжести и негатива, от злости и зависти, от бед и усталости. Пусть тело подготовится к купели и приливу новых сил, пусть душа с радостью встретит праздник и наполнится великим счастьем.
Уж середина января,
Сочельник наступил,
И стар, и млад, и детвора
Резвятся что есть сил.
Поздравить с праздником святым
Хотим сегодня вас,
И поздравок пускай таким
И будет, как сейчас.
Поздравляем со светлым и радостным праздником — Крещенским сочельником! Пусть бурей смеха и веселья пронесется этот праздник! Светлых надежд, искренности и радости. Будьте здоровы, живите в тепле, уюте и достатке! Всего вам самого хорошего, доброго и желанного!
Крещенский сочельник. Как вечер
Сегодня и тих, и пригож!
Торжественно плавятся свечи,
И ветер поёт — не уймёшь!
В домах и тепло, и уютно,
Молитва читается вслух,
О наших телах многотрудных,
О душах. И слышно, как дух
Над сонной землёю витает,
Просящим даря поздравок.
И каждый, кто слышит, тот знает,
Насколько он нынче высок.
Крещенский сочельник — праздник православной церкви, когда ведутся приготовления к Богоявлению, вспоминается крещение Иисуса Христа в реке Иордан, совершается Великое водоосвящение. И в такой важный день хочется пожелать всем христианам спокойствия, мира, тепла домашнего очага. Пусть во всех семьях царит благополучие, любовь, достаток.
Сегодня в праздник уж вечерний,
Отметим мы, конечно же, сочельник.
Появление Господне с улыбкой встретим,
С друзьями и родными мы его отметим.
И веселиться будет вся же детвора,
В зимний, снежный день — 18 января.
Подарим счастья, в руку мы возьмём снежок,
Порадуем гостей и прочитаем поздравок.