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Крещенский сочельник 2020: душевные поздравления для вашей семьи и друзей

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Крещенский сочельник 2020: душевные поздравления для вашей семьи и друзей
20:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

19 января 2020 года, православные христиане отмечают большой праздник - Крещение Господне.

  • 1

    Крещенский сочельник —

    Праздник светлой души,

    Ангелы радуются —

    До чего хороши!

     

    Поздравим мы всех

    Христиан на земле,

    Поздравок прочтём

    В услышанье стране!

     

    Пусть чудеса случаются,

    Надежда пусть живёт,

    И чувства раскрываются,

    Любовь пускай придёт!

  • 2

     В Крещенский сочельник желаю оставить в стороне печаль и сомнения в себе, избавиться от душевных тревог и глупых обид, нацелиться на верный путь и счастье, поверить в искренность и доброту чудес, поделиться надеждой и радостью с близкими людьми.

  • 3

    Преддверие Крещения Господнего

    Все христиане празднуют сегодня.

    В сочельник воды будут освящаться,

    И мы не сможем удержаться,

    Чтобы не сочинить стишок —

    Короткий этот поздравок.

    И Богу молимся мы истово,

    Чтоб быть счастливыми всегда,

    Пусть наши мысли будут чистыми,

    Как освященная вода!

  • 4

     Пусть благодать с небе спускается на вишу головы и в ваши души. Пускай здоровье не покидает вас и близких вам людей. Пускай тепло, добро, уют сопровождают вас по жизни. Пускай дорога стелиться вперед и ведет вас к истинным вершинам.

  • 5

     В крещенский сочельник

    Мы шлём поздравок!

    Пусть ветер-бездельник

    Подарит венок

    Событий прекрасных

    И ласковых слов!

    Гаданья предскажут

    Богатство, любовь!

    Пусть будут мечты

    О добре и труде!

    Кругами пусть льются

    Значки по воде:

    Здоровье, удача,

    Веселье, успех!

    И шутки, и песни,

    И пляски, и смех!

  • 6

    С праздником! Пускай в вашем доме будет мир и спокойствие. Будьте честными и добрыми людьми. Пускай ваша щедрость и доброта возвращается сторицей.

  • 7

      Сочельник – великий по красоте праздник,

    Пора для веселья и песен,

    И много людей православных и разных

    На улицах. Каждый – так весел!

    Крещенский сочельник – его поздравок

    Короткий и ясный, как солнце:

    Пусть в жизни у нас будет все хорошо,

    И сердце пусть тоже смеется!

  • 8

     В крещенский сочельник желаю избавления от тяжести и негатива, от злости и зависти, от бед и усталости. Пусть тело подготовится к купели и приливу новых сил, пусть душа с радостью встретит праздник и наполнится великим счастьем.

  • 9

     Уж середина января,

    Сочельник наступил,

    И стар, и млад, и детвора

    Резвятся что есть сил.

    Поздравить с праздником святым

    Хотим сегодня вас,

    И поздравок пускай таким

    И будет, как сейчас.

  • 10

     Поздравляем со светлым и радостным праздником — Крещенским сочельником! Пусть бурей смеха и веселья пронесется этот праздник! Светлых надежд, искренности и радости. Будьте здоровы, живите в тепле, уюте и достатке! Всего вам самого хорошего, доброго и желанного!

  • 11

    Крещенский сочельник. Как вечер

    Сегодня и тих, и пригож!

    Торжественно плавятся свечи,

    И ветер поёт — не уймёшь!

    В домах и тепло, и уютно,

    Молитва читается вслух,

    О наших телах многотрудных,

    О душах. И слышно, как дух

    Над сонной землёю витает,

    Просящим даря поздравок.

    И каждый, кто слышит, тот знает,

    Насколько он нынче высок.

  • 12

     Крещенский сочельник — праздник православной церкви, когда ведутся приготовления к Богоявлению, вспоминается крещение Иисуса Христа в реке Иордан, совершается Великое водоосвящение. И в такой важный день хочется пожелать всем христианам спокойствия, мира, тепла домашнего очага. Пусть во всех семьях царит благополучие, любовь, достаток.

  • 13

    Сегодня в праздник уж вечерний,

    Отметим мы, конечно же, сочельник.

    Появление Господне с улыбкой встретим,

    С друзьями и родными мы его отметим.

     

    И веселиться будет вся же детвора,

    В зимний, снежный день — 18 января.

    Подарим счастья, в руку мы возьмём снежок,

    Порадуем гостей и прочитаем поздравок. 

Сегодня украинцы отмечают Крещенский Сочельник: что нельзя делать на Голодную кутью

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