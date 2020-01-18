Крещенский сочельник 2020: душевные поздравления для вашей семьи и друзей

1 Крещенский сочельник — Праздник светлой души, Ангелы радуются — До чего хороши! Поздравим мы всех Христиан на земле, Поздравок прочтём В услышанье стране! Пусть чудеса случаются, Надежда пусть живёт, И чувства раскрываются, Любовь пускай придёт!

2 В Крещенский сочельник желаю оставить в стороне печаль и сомнения в себе, избавиться от душевных тревог и глупых обид, нацелиться на верный путь и счастье, поверить в искренность и доброту чудес, поделиться надеждой и радостью с близкими людьми.

3 Преддверие Крещения Господнего Все христиане празднуют сегодня. В сочельник воды будут освящаться, И мы не сможем удержаться, Чтобы не сочинить стишок — Короткий этот поздравок. И Богу молимся мы истово, Чтоб быть счастливыми всегда, Пусть наши мысли будут чистыми, Как освященная вода!

4 Пусть благодать с небе спускается на вишу головы и в ваши души. Пускай здоровье не покидает вас и близких вам людей. Пускай тепло, добро, уют сопровождают вас по жизни. Пускай дорога стелиться вперед и ведет вас к истинным вершинам.

5 В крещенский сочельник Мы шлём поздравок! Пусть ветер-бездельник Подарит венок Событий прекрасных И ласковых слов! Гаданья предскажут Богатство, любовь! Пусть будут мечты О добре и труде! Кругами пусть льются Значки по воде: Здоровье, удача, Веселье, успех! И шутки, и песни, И пляски, и смех!

6 С праздником! Пускай в вашем доме будет мир и спокойствие. Будьте честными и добрыми людьми. Пускай ваша щедрость и доброта возвращается сторицей.

7 Сочельник – великий по красоте праздник, Пора для веселья и песен, И много людей православных и разных На улицах. Каждый – так весел! Крещенский сочельник – его поздравок Короткий и ясный, как солнце: Пусть в жизни у нас будет все хорошо, И сердце пусть тоже смеется!

8 В крещенский сочельник желаю избавления от тяжести и негатива, от злости и зависти, от бед и усталости. Пусть тело подготовится к купели и приливу новых сил, пусть душа с радостью встретит праздник и наполнится великим счастьем.

9 Уж середина января, Сочельник наступил, И стар, и млад, и детвора Резвятся что есть сил. Поздравить с праздником святым Хотим сегодня вас, И поздравок пускай таким И будет, как сейчас.

10 Поздравляем со светлым и радостным праздником — Крещенским сочельником! Пусть бурей смеха и веселья пронесется этот праздник! Светлых надежд, искренности и радости. Будьте здоровы, живите в тепле, уюте и достатке! Всего вам самого хорошего, доброго и желанного!

11 Крещенский сочельник. Как вечер Сегодня и тих, и пригож! Торжественно плавятся свечи, И ветер поёт — не уймёшь! В домах и тепло, и уютно, Молитва читается вслух, О наших телах многотрудных, О душах. И слышно, как дух Над сонной землёю витает, Просящим даря поздравок. И каждый, кто слышит, тот знает, Насколько он нынче высок.

12 Крещенский сочельник — праздник православной церкви, когда ведутся приготовления к Богоявлению, вспоминается крещение Иисуса Христа в реке Иордан, совершается Великое водоосвящение. И в такой важный день хочется пожелать всем христианам спокойствия, мира, тепла домашнего очага. Пусть во всех семьях царит благополучие, любовь, достаток.