Крещение Господне 2020: душевные поздравления в стихах и прозе

1 С Крещением Господним Сердечно поздравляю. Поступков благородных, Всех благ в семье желаю. Пускай вода святая Смывает все плохое, Чтоб ярче жизнь сияла Добром, теплом, любовью.

2 Поздравляю с Крещением Господним! Пусть в этот светлый день каждый почувствует благодать божьего Богоявления, а вместе с ней в дом придет лучезарный свет милости и благословения, радости и очищения души. Чтоб счастья и любви был полон каждый дом, а зажженные свечи стали символом надежды и веры в лучшее будущее!

3 Я с Крещением поздравляю, Мира вам, добра и света, Чтобы вся ваша семья Верою была согрета. Помыслы чисты пусть будут, Сердце радуется пусть, Никогда не тронут душу Ни уныние, ни грусть.

4 Поздравляю с Крещением Господним. Желаю вам не болеть, чувствовать себя бодро и энергично. Пускай в этот святой день все плохое оставит Вас в покое и придет к Вам — все позитивное и доброжелательное.

5 В крещение желаю вам Спокойствия и мира, Водой святой чтоб навсегда Все беды ваши смыло, Здоровья крепкого сполна, В душе жила чтоб доброта, Всегда любовью и теплом Наполнен будет пусть ваш дом!

6 Поздравляю с Крещением Господним, с добрым праздником и невероятным чудом. Ведь в этот день всякая вода может избавить от любой болезни и печали. Поэтому желаю смыть все горечи, обиды и недуги со своего жизненного пути, оставить в сердце верную любовь и светлую надежду, молить о счастье и в благодати жить.

7 Пусть водица на Крещение Принесет с собой везение. А крещенский пусть мороз Сбережет от лишних слёз. И в крещенский вечерок Придет счастье на порок, Пусть зайдет тихонько в дом И всегда прибудет в нем!

8 Поздравляю с прекрасным православным праздником, крещением Господнем. Пусть очистится всякий, почувствует Божью благодать, исполнится светлыми помыслами. Пусть особенные свойства воды спасут вас от грехов, тяжелых жизненных ситуаций, болезней, неблагоприятных обстоятельств. Живите с улыбкой на лице, добром в сердце, радостью в глазах, верой в душе.

9 Пусть вода Крещенская Вам здоровье даст И за все хорошее Пусть Господь возздаст. Укрепляйтесь верою, Верьте в Божью волю, Пусть пошлет вам легкую, Радостную долю. С праздником Крещения, Счастьи и добра И конечно чистого, Божьего тепла.

10 Поздравляю с этим священным праздником! Желаю чтобы этот день унес все печали и тревоги, чтобы Господнее благословение сопровождало вас на жизненном пути! Пусть святая вода в этот праздник смоет все грехи и горести, очистить и душу и тело и наполнит вас силой и стремлением!

11 С Крещением Господним поздравляю! Пусть греет сверху веры чистый свет. Любви огромной, искренней желаю И жить еще как можно больше лет. Пусть будут везде ангелы с тобою, Пусть берегут от горестей, беды. Желаю лишь душевного покоя... Да и всего того, что хочешь ты.

12 Желаю, чтобы Крещение Господне подарило мир и гармонию твоей душе, а также укрепило искреннюю веру в сердце! Пускай здоровье будет крепким, любовь — взаимной, а жизнь — прекрасной! Пусть Бог ежедневно посылает тебе лучи добра!