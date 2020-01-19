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Крещение Господне 2020: душевные поздравления в стихах и прозе

Смотрите фото (16)
Крещение Господне 2020: душевные поздравления в стихах и прозе
17:35 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

В праздник Крещения Господня принято приветствовать друг друга, прощать проступки и желать всего наилучшего.

  • 1

    С Крещением Господним

    Сердечно поздравляю.

    Поступков благородных,

    Всех благ в семье желаю.

     

    Пускай вода святая

    Смывает все плохое,

    Чтоб ярче жизнь сияла

    Добром, теплом, любовью.

  • 2

    Поздравляю с Крещением Господним! Пусть в этот светлый день каждый почувствует благодать божьего Богоявления, а вместе с ней в дом придет лучезарный свет милости и благословения, радости и очищения души. Чтоб счастья и любви был полон каждый дом, а зажженные свечи стали символом надежды и веры в лучшее будущее!

  • 3

     Я с Крещением поздравляю,

    Мира вам, добра и света,

    Чтобы вся ваша семья

    Верою была согрета.

     

    Помыслы чисты пусть будут,

    Сердце радуется пусть,

    Никогда не тронут душу

    Ни уныние, ни грусть.

  • 4

      

    Поздравляю с Крещением Господним. Желаю вам не болеть, чувствовать себя бодро и энергично. Пускай в этот святой день все плохое оставит Вас в покое и придет к Вам — все позитивное и доброжелательное.

  • 5

    В крещение желаю вам

    Спокойствия и мира,

    Водой святой чтоб навсегда

    Все беды ваши смыло,

    Здоровья крепкого сполна,

    В душе жила чтоб доброта,

    Всегда любовью и теплом

    Наполнен будет пусть ваш дом!

  • 6

     Поздравляю с Крещением Господним, с добрым праздником и невероятным чудом. Ведь в этот день всякая вода может избавить от любой болезни и печали. Поэтому желаю смыть все горечи, обиды и недуги со своего жизненного пути, оставить в сердце верную любовь и светлую надежду, молить о счастье и в благодати жить.

  • 7

     Пусть водица на Крещение

    Принесет с собой везение.

    А крещенский пусть мороз

    Сбережет от лишних слёз.

     

    И в крещенский вечерок

    Придет счастье на порок,

    Пусть зайдет тихонько в дом

    И всегда прибудет в нем!

  • 8

     Поздравляю с прекрасным православным праздником, крещением Господнем. Пусть очистится всякий, почувствует Божью благодать, исполнится светлыми помыслами. Пусть особенные свойства воды спасут вас от грехов, тяжелых жизненных ситуаций, болезней, неблагоприятных обстоятельств. Живите с улыбкой на лице, добром в сердце, радостью в глазах, верой в душе.

  • 9

    Пусть вода Крещенская

    Вам здоровье даст

    И за все хорошее

    Пусть Господь возздаст.

     

    Укрепляйтесь верою,

    Верьте в Божью волю,

    Пусть пошлет вам легкую,

    Радостную долю.

     

    С праздником Крещения,

    Счастьи и добра

    И конечно чистого,

    Божьего тепла.

  • 10

    Поздравляю с этим священным праздником! Желаю чтобы этот день унес все печали и тревоги, чтобы Господнее благословение сопровождало вас на жизненном пути! Пусть святая вода в этот праздник смоет все грехи и горести, очистить и душу и тело и наполнит вас силой и стремлением!

  • 11

    С Крещением Господним поздравляю!

    Пусть греет сверху веры чистый свет.

    Любви огромной, искренней желаю

    И жить еще как можно больше лет.

     

    Пусть будут везде ангелы с тобою,

    Пусть берегут от горестей, беды.

    Желаю лишь душевного покоя...

    Да и всего того, что хочешь ты.

  • 12

    Желаю, чтобы Крещение Господне подарило мир и гармонию твоей душе, а также укрепило искреннюю веру в сердце! Пускай здоровье будет крепким, любовь — взаимной, а жизнь — прекрасной! Пусть Бог ежедневно посылает тебе лучи добра!

  • 13

    Сегодня день особый —

    Крещение Христово,

    И этот день пусть станет

    Для благ земных основой.

     

    Чтоб помыслами были

    Чисты и бескорыстны,

    Чтоб искренне ценили

    То, что дано вам свыше.

     

    И чтоб покой душевный,

    А в сердце — только радость.

    И чтоб не одолела

    Вас грусть, печаль и слабость.

     

    Пусть Бог хранит от горя,

    От бед и от ненастья.

    С крещенскою водою

    Придут любовь и счастье.

С Крещением Господним 2020! Обычаи и народные приметы праздника

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