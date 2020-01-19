Крещение Господне 2020: душевные поздравления в стихах и прозе

С Крещением Господним
Сердечно поздравляю.
Поступков благородных,
Всех благ в семье желаю.
Пускай вода святая
Смывает все плохое,
Чтоб ярче жизнь сияла
Добром, теплом, любовью.
Поздравляю с Крещением Господним! Пусть в этот светлый день каждый почувствует благодать божьего Богоявления, а вместе с ней в дом придет лучезарный свет милости и благословения, радости и очищения души. Чтоб счастья и любви был полон каждый дом, а зажженные свечи стали символом надежды и веры в лучшее будущее!
Я с Крещением поздравляю,
Мира вам, добра и света,
Чтобы вся ваша семья
Верою была согрета.
Помыслы чисты пусть будут,
Сердце радуется пусть,
Никогда не тронут душу
Ни уныние, ни грусть.
Поздравляю с Крещением Господним. Желаю вам не болеть, чувствовать себя бодро и энергично. Пускай в этот святой день все плохое оставит Вас в покое и придет к Вам — все позитивное и доброжелательное.
В крещение желаю вам
Спокойствия и мира,
Водой святой чтоб навсегда
Все беды ваши смыло,
Здоровья крепкого сполна,
В душе жила чтоб доброта,
Всегда любовью и теплом
Наполнен будет пусть ваш дом!
Поздравляю с Крещением Господним, с добрым праздником и невероятным чудом. Ведь в этот день всякая вода может избавить от любой болезни и печали. Поэтому желаю смыть все горечи, обиды и недуги со своего жизненного пути, оставить в сердце верную любовь и светлую надежду, молить о счастье и в благодати жить.
Пусть водица на Крещение
Принесет с собой везение.
А крещенский пусть мороз
Сбережет от лишних слёз.
И в крещенский вечерок
Придет счастье на порок,
Пусть зайдет тихонько в дом
И всегда прибудет в нем!
Поздравляю с прекрасным православным праздником, крещением Господнем. Пусть очистится всякий, почувствует Божью благодать, исполнится светлыми помыслами. Пусть особенные свойства воды спасут вас от грехов, тяжелых жизненных ситуаций, болезней, неблагоприятных обстоятельств. Живите с улыбкой на лице, добром в сердце, радостью в глазах, верой в душе.
Пусть вода Крещенская
Вам здоровье даст
И за все хорошее
Пусть Господь возздаст.
Укрепляйтесь верою,
Верьте в Божью волю,
Пусть пошлет вам легкую,
Радостную долю.
С праздником Крещения,
Счастьи и добра
И конечно чистого,
Божьего тепла.
Поздравляю с этим священным праздником! Желаю чтобы этот день унес все печали и тревоги, чтобы Господнее благословение сопровождало вас на жизненном пути! Пусть святая вода в этот праздник смоет все грехи и горести, очистить и душу и тело и наполнит вас силой и стремлением!
С Крещением Господним поздравляю!
Пусть греет сверху веры чистый свет.
Любви огромной, искренней желаю
И жить еще как можно больше лет.
Пусть будут везде ангелы с тобою,
Пусть берегут от горестей, беды.
Желаю лишь душевного покоя...
Да и всего того, что хочешь ты.
Желаю, чтобы Крещение Господне подарило мир и гармонию твоей душе, а также укрепило искреннюю веру в сердце! Пускай здоровье будет крепким, любовь — взаимной, а жизнь — прекрасной! Пусть Бог ежедневно посылает тебе лучи добра!
Сегодня день особый —
Крещение Христово,
И этот день пусть станет
Для благ земных основой.
Чтоб помыслами были
Чисты и бескорыстны,
Чтоб искренне ценили
То, что дано вам свыше.
И чтоб покой душевный,
А в сердце — только радость.
И чтоб не одолела
Вас грусть, печаль и слабость.
Пусть Бог хранит от горя,
От бед и от ненастья.
С крещенскою водою
Придут любовь и счастье.