День Соборности Украины: оригинальные поздравления в стихах и прозе

1 День соборности отметит Украинский весь народ, Каждый украинец счастье В этот праздник пусть найдет, Вспомним мы сегодня вместе Про единство всей страны, Мир царит пусть в Украине, И не будет пусть войны!

2 Гордо реет сине-желтый флаг — Сегодня День соборности Украины. Боролись мы за то, чтоб было так, Что запад и восток всегда были едины. И весь народ единою стеной Хранит свой дом от бури и распада. Воскликнем дружно всей страной — Слава Украине! Героям слава!

3 Поздравляю с Днём соборности Украины и от души желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду.

4 День соборности сегодня В нашей славной Украине. Я желаю, чтобы были Мы сплочены и едины. Процветает пусть держава, Счастлив будет пусть народ, Каждый новый год достаток И удачу нам несет.

5 Поздравляем всех украинцев с Днем Соборности. Это один из важнейших праздников нашей страны, символизирующий то, что мы все — это один народ и никакие рубежи не смогут нас разделить. Давайте же никогда, какие бы невзгоды нас ни ждали, не будем об этом забывать.

6 С Днем соборности поздравить Всю страну сей час хочу, С силой, честью, славной волей Все пусть будет по-плечу. Мира всем и понимания, Процветания и достатка, Никогда не ослабеет, Украинцы, ваша хватка.

7 С Днем соборности сегодня Поздравляю я тебя, Пусть лишь только процветает Наша вольная страна. Жить всегда под небом мирным Пожелаю в день особый, С верой в лучшее вступать В каждый день желаю новый.

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9 День соборной Украины Празднуем сегодня, Мы все вместе и едины Всем большим народом. В этот праздник всем желаю С близкими встречаться Только радости без края, Только море счастья!

10 22 января мы празднуем День соборности Украины — день, символизирующий единство земель Украины. Всем жителям страны шлём свои поздравления и пожелания каждому из нас сохранять силу духа, бодрость и оптимизм. Пусть в каждой семье царит мир и спокойствие, любовь и взаимопонимание. Мы верим в наше светлое будущее и будем содействовать развитию и процветанию любимой страны.

11 Сердечно поздравляем в январский этот день Мы Украину с днем соборности земель! Отправим в Украину теплых слов поток, И непременно маленький сердечный поздравок. Желаем ей счастливо жить и процветать, Желаем мира и добра, чтоб распрей ей не знать!

12 Поздравляем жителей Украины с Днем соборности, с днем единения украинских земель. Всем бесконечного счастья, крепкого здоровья, благополучия. Пусть жизнь в нашей чудесной стране будет для каждого в достатке, радости, спокойствии. Пусть всегда над нашими землями светит солнце, и всем нам здесь будет светло, тепло и уютно!

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14 С Днем Соборности Украины Всех поздравляем мы сердечно! К ней чувства теплые необъяснимы, Но, кажется, они навечно! Пусть у страны чудесной нашей Счастливым будет лишь итог, И будет радость в жизни вашей — Примите теплый поздравок!