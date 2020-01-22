День Соборности Украины: оригинальные поздравления в стихах и прозе

День соборности отметит
Украинский весь народ,
Каждый украинец счастье
В этот праздник пусть найдет,
Вспомним мы сегодня вместе
Про единство всей страны,
Мир царит пусть в Украине,
И не будет пусть войны!
Гордо реет сине-желтый флаг —
Сегодня День соборности Украины.
Боролись мы за то, чтоб было так,
Что запад и восток всегда были едины.
И весь народ единою стеной
Хранит свой дом от бури и распада.
Воскликнем дружно всей страной —
Слава Украине! Героям слава!
Поздравляю с Днём соборности Украины и от души желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду.
День соборности сегодня
В нашей славной Украине.
Я желаю, чтобы были
Мы сплочены и едины.
Процветает пусть держава,
Счастлив будет пусть народ,
Каждый новый год достаток
И удачу нам несет.
Поздравляем всех украинцев с Днем Соборности. Это один из важнейших праздников нашей страны, символизирующий то, что мы все — это один народ и никакие рубежи не смогут нас разделить. Давайте же никогда, какие бы невзгоды нас ни ждали, не будем об этом забывать.
С Днем соборности поздравить
Всю страну сей час хочу,
С силой, честью, славной волей
Все пусть будет по-плечу.
Мира всем и понимания,
Процветания и достатка,
Никогда не ослабеет,
Украинцы, ваша хватка.
С Днем соборности сегодня
Поздравляю я тебя,
Пусть лишь только процветает
Наша вольная страна.
Жить всегда под небом мирным
Пожелаю в день особый,
С верой в лучшее вступать
В каждый день желаю новый.
День соборной Украины
Празднуем сегодня,
Мы все вместе и едины
Всем большим народом.
В этот праздник всем желаю
С близкими встречаться
Только радости без края,
Только море счастья!
22 января мы празднуем День соборности Украины — день, символизирующий единство земель Украины. Всем жителям страны шлём свои поздравления и пожелания каждому из нас сохранять силу духа, бодрость и оптимизм. Пусть в каждой семье царит мир и спокойствие, любовь и взаимопонимание. Мы верим в наше светлое будущее и будем содействовать развитию и процветанию любимой страны.
Сердечно поздравляем в январский этот день
Мы Украину с днем соборности земель!
Отправим в Украину теплых слов поток,
И непременно маленький сердечный поздравок.
Желаем ей счастливо жить и процветать,
Желаем мира и добра, чтоб распрей ей не знать!
Поздравляем жителей Украины с Днем соборности, с днем единения украинских земель. Всем бесконечного счастья, крепкого здоровья, благополучия. Пусть жизнь в нашей чудесной стране будет для каждого в достатке, радости, спокойствии. Пусть всегда над нашими землями светит солнце, и всем нам здесь будет светло, тепло и уютно!
С Днем Соборности Украины
Всех поздравляем мы сердечно!
К ней чувства теплые необъяснимы,
Но, кажется, они навечно!
Пусть у страны чудесной нашей
Счастливым будет лишь итог,
И будет радость в жизни вашей —
Примите теплый поздравок!
Живые цепи на улицах страны,
Символизируют её объединенье!
Исполнились исконные мечты,
Остались в прошлом разные сомненья!
Лишь сильный дух украинцев помог,
Осуществить стремление такое!
И побороть всех ворогов легко,
Чтоб обрести желаемость покоя!
Пусть процветает Украина вновь,
И люди будут мягче и добрее!
Чтоб воплотить в реальность мы смогли,
Прекрасное, чудесное, родное!