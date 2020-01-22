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День Соборности Украины: оригинальные поздравления в стихах и прозе

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День Соборности Украины: оригинальные поздравления в стихах и прозе
08:18 Сегодня Телеграф

День соборности Украины – праздник народного единства, который на государственном уровне отмечается с 1999 года.

  • 1

    День соборности отметит

    Украинский весь народ,

    Каждый украинец счастье

    В этот праздник пусть найдет,

    Вспомним мы сегодня вместе

    Про единство всей страны,

    Мир царит пусть в Украине,

    И не будет пусть войны!

  • 2

    Гордо реет сине-желтый флаг —

    Сегодня День соборности Украины.

    Боролись мы за то, чтоб было так,

    Что запад и восток всегда были едины.

     

    И весь народ единою стеной

    Хранит свой дом от бури и распада.

    Воскликнем дружно всей страной —

    Слава Украине! Героям слава!

  • 3

    Поздравляю с Днём соборности Украины и от души желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду.

  • 4

    День соборности сегодня

    В нашей славной Украине.

    Я желаю, чтобы были

    Мы сплочены и едины.

     

    Процветает пусть держава,

    Счастлив будет пусть народ,

    Каждый новый год достаток

    И удачу нам несет.

  • 5

    Поздравляем всех украинцев с Днем Соборности. Это один из важнейших праздников нашей страны, символизирующий то, что мы все — это один народ и никакие рубежи не смогут нас разделить. Давайте же никогда, какие бы невзгоды нас ни ждали, не будем об этом забывать.

  • 6

    С Днем соборности поздравить

    Всю страну сей час хочу,

    С силой, честью, славной волей

    Все пусть будет по-плечу.

     

    Мира всем и понимания,

    Процветания и достатка,

    Никогда не ослабеет,

    Украинцы, ваша хватка.

  • 7

    С Днем соборности сегодня

    Поздравляю я тебя,

    Пусть лишь только процветает

    Наша вольная страна.

     

    Жить всегда под небом мирным

    Пожелаю в день особый,

    С верой в лучшее вступать

    В каждый день желаю новый.

  • 8

  • 9

    День соборной Украины

    Празднуем сегодня,

    Мы все вместе и едины

    Всем большим народом.

     

    В этот праздник всем желаю

    С близкими встречаться

    Только радости без края,

    Только море счастья!

  • 10

    22 января мы празднуем День соборности Украины — день, символизирующий единство земель Украины. Всем жителям страны шлём свои поздравления и пожелания каждому из нас сохранять силу духа, бодрость и оптимизм. Пусть в каждой семье царит мир и спокойствие, любовь и взаимопонимание. Мы верим в наше светлое будущее и будем содействовать развитию и процветанию любимой страны.

  • 11

    Сердечно поздравляем в январский этот день

    Мы Украину с днем соборности земель!

    Отправим в Украину теплых слов поток,

    И непременно маленький сердечный поздравок.

    Желаем ей счастливо жить и процветать,

    Желаем мира и добра, чтоб распрей ей не знать!

  • 12

    Поздравляем жителей Украины с Днем соборности, с днем единения украинских земель. Всем бесконечного счастья, крепкого здоровья, благополучия. Пусть жизнь в нашей чудесной стране будет для каждого в достатке, радости, спокойствии. Пусть всегда над нашими землями светит солнце, и всем нам здесь будет светло, тепло и уютно!

  • 13

  • 14

    С Днем Соборности Украины

    Всех поздравляем мы сердечно!

    К ней чувства теплые необъяснимы,

    Но, кажется, они навечно!

     

    Пусть у страны чудесной нашей

    Счастливым будет лишь итог,

    И будет радость в жизни вашей —

    Примите теплый поздравок!

  • 15

    Живые цепи на улицах страны,

    Символизируют её объединенье!

    Исполнились исконные мечты,

    Остались в прошлом разные сомненья!

     

    Лишь сильный дух украинцев помог,

    Осуществить стремление такое!

    И побороть всех ворогов легко,

    Чтоб обрести желаемость покоя!

     

    Пусть процветает Украина вновь,

    И люди будут мягче и добрее!

    Чтоб воплотить в реальность мы смогли,

    Прекрасное, чудесное, родное!

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