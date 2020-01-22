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21 января - приметы и обряды на Филиппов день

21 января - приметы и обряды на Филиппов день

21 января - приметы и обряды на Филиппов день
07:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В день Евстратия и Филиппа, который отмечается сегодня, 22 января, наши предки начинали хозяйственные работы, завершая затяжные январские гулянья.

Традиции на 22 января

Праздники завершены, а после них накопилось много хозяйственных дел, которыми и занимались в этот день. Вечером непременно топили баню, чтобы отмыться от греховных Святок.

Баня была местом непростым, нечистым и опасным, в этом переходном, очищаю­щем пространстве не только смывается грязь, но и болезни, грехи, происходит своеобразное возрождение человека к новой, чистой жизни. Баню обязательно топили не только каждую неделю, но и по случаю самых значительных событий - для родов, для невесты накануне свадьбы. Топили ее и для предков-покойников, умерших родственников, приглашая их попариться перед большими праздниками. Топили баню и перед началом сева: верили, что тогда и семена, и поле будут чистыми.

По поверьям, у банника - существа, которое живет в бане, - есть шапка-невидимка, которую можно получить раз в год. Для этого необходимо пойти поздно вечером в баню, в которой все уже вымылись, положить нательный крест в левый сапог, сесть лицом к стене и все проклясть. Тогда из-под полка должен появиться старик с шапкой-невидимкой. Существовал и еще один способ добиться желаемого: надо прийти в баню во время заутрени, найти там банника, спящего под полком, стянуть у него с головы шапку-невидимку и бежать с ней в церковь. Если человек успеет сделать это до того, как банник проснется, - шапка-невидимка останется у него, не успеет - банник его задушит.

Считалось, что у банника можно получить и неразменный целковый. Для этого надо было запеленать в детскую пеленку черную кошку и в полночь бросить ее в баню со словами: «На тебе ребенка, дай мне беспереводный целковый!» - затем выбежать как можно быстрее и три раза осенить себя крестом.

Приметы и поверья

Ясный день – к хорошему урожаю.

Скотина, выпущенная во двор, в хлев стремится – к холоду и снегопаду.

Морозная погода – к хорошему урожаю яровых.

Знаменательные события в истории: 22 января 2020 года

Вороны и галки сидят на верхушках деревьев – к морозам, на снегу – к оттепели.

Кошка на печь залазит – к похолоданию, лежит кверху брюхом – к потеплению, точит когти об дерево – к ветреной погоде, спит целый день – к теплу.

Собака спит, свернувшись клубком, – к холодам.

Человек, рожденный 22 января, обладает даром мирить враждующих людей. В качестве талисмана ему следует носить алмаз.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 22 января, Филиппов день, Скрута Будняя.
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