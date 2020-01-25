Татьянин день 2020: красивые поздравления с праздником

1 Татьянин день прекрасный праздник! На улице гуляет мороз проказник. Студенты друг друга поздравляют и праздник отмечают. В Татьянин день хочу тебе я пожелать, по больше хороших оценок получать! Удачи во всем и всегда! поздравления эти прими от меня!

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3 Татьяна милая моя! Тебе желаю счастья я! В твой праздник, добрый и веселый Побольше смеха, в делах достойного успеха!

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5 С Татьяниным днем я поздравляю! Татьяне счастья и любви желаю! Быть лучшей везде и всегда, не грустить никогда! Пусть жизнь сказочные подарки дарит, и ничто тебя не парит!

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7 Дорогая Танюша! Искренне рад, что могу поздравить тебя с Днем ангела! В имени твоем и тебе самой получила воплощение мечта людей о красоте! Ты сама являешься символом грациозности и изящества для всех, кто тебя знает! Так пусть крепкое здоровье поможет тебе сохранить этот дар Божий на протяжении следующих ста лет!

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9 В Татьянин день Татьяне я желаю, красивой быть всегда и не грустить никогда! Учиться на отлично, вести себя прилично! Чтоб счастливым был каждый день, а по утрам вставать было не лень!

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11 Всех Татьян в этот день поздравляют. И студенты этот праздник отмечают! Пусть же жизнь твоя всегда будет светла! А ты будь всегда добра и мила! Наука пусть легко дается, а сердце от любви сильнее бьется!

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13 Дорогая Танечка! Сегодня у тебя двойной праздник! С превеликим удовольствием поздравляю тебя с Днем ангела и Днем студента! Желаю тебе быть доброй и красивой, как ангел в жизни и упрямой и последовательной в учебе! Пусть здоровье твое всегда будет крепким как гранит науки, который тебе приходится грызть в эти дни!

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15 Танюша, сегодня праздник твой! Татьянин день. Тебя хочу поздравить я и пожелать любить себя! Всегда быть красивой, великолепной и неповторимой! А еще желаю счастья и любви, и путь свой жизненный найти! И этот путь не потерять, А только лишь вперед идти!

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17 Сегодня Тани во вниманье, Сегодня им цветы, стихи, Но всех поздравить нет желанья, Ведь из всех Тань важна мне - ты, И лишь тебя я поздравляю, В день именин, в Татьян день, И только лучшего желаю, Всё будет классно, только верь!

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