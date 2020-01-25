Татьянин день 2020: красивые поздравления с праздником

Татьянин день прекрасный праздник!
На улице гуляет мороз проказник.
Студенты друг друга поздравляют
и праздник отмечают.
В Татьянин день хочу тебе я пожелать,
по больше хороших оценок получать!
Удачи во всем и всегда!
поздравления эти прими от меня!
Татьяна милая моя!
Тебе желаю счастья я!
В твой праздник, добрый и веселый
Побольше смеха, в делах достойного успеха!
С Татьяниным днем я поздравляю!
Татьяне счастья и любви желаю!
Быть лучшей везде и всегда,
не грустить никогда!
Пусть жизнь сказочные подарки дарит,
и ничто тебя не парит!
Дорогая Танюша! Искренне рад, что могу поздравить тебя с Днем ангела! В имени твоем и тебе самой получила воплощение мечта людей о красоте! Ты сама являешься символом грациозности и изящества для всех, кто тебя знает! Так пусть крепкое здоровье поможет тебе сохранить этот дар Божий на протяжении следующих ста лет!
В Татьянин день
Татьяне я желаю,
красивой быть всегда
и не грустить никогда!
Учиться на отлично,
вести себя прилично!
Чтоб счастливым был
каждый день,
а по утрам вставать
было не лень!
Всех Татьян в этот день поздравляют.
И студенты этот праздник отмечают!
Пусть же жизнь твоя всегда будет светла!
А ты будь всегда добра и мила!
Наука пусть легко дается,
а сердце от любви сильнее бьется!
Дорогая Танечка! Сегодня у тебя двойной праздник! С превеликим удовольствием поздравляю тебя с Днем ангела и Днем студента! Желаю тебе быть доброй и красивой, как ангел в жизни и упрямой и последовательной в учебе! Пусть здоровье твое всегда будет крепким как гранит науки, который тебе приходится грызть в эти дни!
Танюша, сегодня праздник твой!
Татьянин день.
Тебя хочу поздравить я и пожелать
любить себя!
Всегда быть красивой,
великолепной и неповторимой!
А еще желаю счастья и любви,
и путь свой жизненный найти!
И этот путь не потерять,
А только лишь вперед идти!
Сегодня Тани во вниманье,
Сегодня им цветы, стихи,
Но всех поздравить нет желанья,
Ведь из всех Тань важна мне - ты,
И лишь тебя я поздравляю,
В день именин, в Татьян день,
И только лучшего желаю,
Всё будет классно, только верь!
Любимая моя подруга! Поздравляю с Татьяниным днем и желаю тебе всего самого лучшего! Пусть в этот праздник ты сможешь загадать самые невероятные желания и все они сбудутся! Пусть шикарное настроение будет у тебя каждый день! Пусть ничто не сможет омрачить тот позитив, который ты неустанно даришь окружающим!