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Татьянин день 2020: красивые поздравления с праздником

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Татьянин день 2020: красивые поздравления с праздником
17:25 Сегодня Телеграф

25 января – это отличный повод поздравить всех Татьян с именинами и отправить праздничную открытку в Татьянин день 2019.

  • 1

    Татьянин день прекрасный праздник!

    На улице гуляет мороз проказник.

    Студенты друг друга поздравляют

    и праздник отмечают.

    В Татьянин день хочу тебе я пожелать,

    по больше хороших оценок получать!

    Удачи во всем и всегда!

    поздравления эти прими от меня!

  • 2

  • 3

    Татьяна милая моя!

    Тебе желаю счастья я!

    В твой праздник, добрый и веселый

    Побольше смеха, в делах достойного успеха!

  • 4

  • 5

    С Татьяниным днем я поздравляю!

    Татьяне счастья и любви желаю!

    Быть лучшей везде и всегда,

    не грустить никогда!

    Пусть жизнь сказочные подарки дарит,

    и ничто тебя не парит!

  • 6

  • 7

    Дорогая Танюша! Искренне рад, что могу поздравить тебя с Днем ангела! В имени твоем и тебе самой получила воплощение мечта людей о красоте! Ты сама являешься символом грациозности и изящества для всех, кто тебя знает! Так пусть крепкое здоровье поможет тебе сохранить этот дар Божий на протяжении следующих ста лет!

  • 8

  • 9

    В Татьянин день

    Татьяне я желаю,

    красивой быть всегда

    и не грустить никогда!

    Учиться на отлично,

    вести себя прилично!

    Чтоб счастливым был

    каждый день,

    а по утрам вставать

    было не лень!

  • 10

  • 11

    Всех Татьян в этот день поздравляют.

    И студенты этот праздник отмечают!

    Пусть же жизнь твоя всегда будет светла!

    А ты будь всегда добра и мила!

    Наука пусть легко дается,

    а сердце от любви сильнее бьется!

  • 12

  • 13

    Дорогая Танечка! Сегодня у тебя двойной праздник! С превеликим удовольствием поздравляю тебя с Днем ангела и Днем студента! Желаю тебе быть доброй и красивой, как ангел в жизни и упрямой и последовательной в учебе! Пусть здоровье твое всегда будет крепким как гранит науки, который тебе приходится грызть в эти дни!

  • 14

  • 15

    Танюша, сегодня праздник твой!

    Татьянин день.

    Тебя хочу поздравить я и пожелать

    любить себя!

    Всегда быть красивой,

    великолепной и неповторимой!

    А еще желаю счастья и любви,

    и путь свой жизненный найти!

    И этот путь не потерять,

    А только лишь вперед идти!

  • 16

  • 17

    Сегодня Тани во вниманье,

    Сегодня им цветы, стихи,

    Но всех поздравить нет желанья,

    Ведь из всех Тань важна мне - ты,

    И лишь тебя я поздравляю,

    В день именин, в Татьян день,

    И только лучшего желаю,

    Всё будет классно, только верь!

  • 18

  • 19

    Любимая моя подруга! Поздравляю с Татьяниным днем и желаю тебе всего самого лучшего! Пусть в этот праздник ты сможешь загадать самые невероятные желания и все они сбудутся! Пусть шикарное настроение будет у тебя каждый день! Пусть ничто не сможет омрачить тот позитив, который ты неустанно даришь окружающим!

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