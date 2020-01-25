Татьянин день 2020: трогательные поздравления в прозе и открытках

1 Танечка, Танюшка, сегодня твой день! Хочу, чтобы ты всегда оставалась такой же загадочно неповторимой, дарила людям радость и нежные улыбки. Пускай с тобой рядом всегда шагает удача, здоровье будет крепким, друзья – надежными!

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3 С праздником Татьяна! Это имя также прекрасно, как и его обладательница! Желаю, чтобы твоя красота продолжала пленить всех окружающих, здоровье никогда не подводило, успех сопутствовал в любых начинаниях.

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5 Татьяна! Красота твоего имени неоспорима и непобедима! Ангел хранитель окружает тебя своей добротой, заботой и вниманием! Пускай же вся твоя жизнь будет наполнена счастьем, удачами, красивыми, запоминающимися событиями. Радуйся каждому мгновению, улыбайся, наслаждайся! С праздником!

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7 В День ангела всех Татьян, хочу, чтобы тебя он выделил особенно, подарил тебе крепкое здоровье, побаловал материально, а близкий человек поздравил не обычно, а оригинально! Улыбайся, развлекайся, наполняй жизнь радостью и смехом! Успеха тебе и еще раз успеха!

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9 Поздравляю с днем Татьяны! И несмотря на то, что за окном зима на сердце пускай будет тепло и спокойно. Улыбок тебе, счастливого смеха, красивой любви, гармонии с родными и близкими. Пусть жизнь только радует!

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11 В День ангела хранителя всех Татьян желаю, чтобы Небесная Покровительница наделила вас новыми силами, подарила здоровье, успех и удачу в делах! Пусть сердце наполнится любовью, на душе будет радость, а жизнь будет радовать яркими моментами. С праздником!

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13 Позволь-ка, милая Татьяна, выразить свое восхищение в день твоего Ангела! Пускай он всегда хранит твою красоту и очарование, оберегает от невзгод и печалей, дарит тебе нежное тепло и заботу! Любви тебе красивой и вечной, счастья бесконечного!

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15 Танечка, прими самые теплые поздравления с днем твоего Ангела! В этот день пускай исполнится самое сокровенное, друзья преподнесут множество сюрпризов, а любимый одарит любовью и заботой. Желаю, чтобы всегда тебе сопутствовала удача, жизнь была наполнена приятными минутами, в семье царила гармония.

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17 Танечка, милая, с праздником! Удачи тебе, вдохновения в решении любых проблем! Радуйся каждому дню, дари окружающим тепло своей улыбки, пускай никогда не умолкает твой счастливый смех. Крепкого тебе здоровья, любви, взаимопонимания с родными людьми!

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