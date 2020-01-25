Скачать
Суббота, 25.01.2020
Итоги дня 24 января: Зеленский в Израиле, Порошенко в ГБР и эпидемия в Китае
Итоги дня 24 января: Зеленский в Израиле, Порошенко в ГБР и эпидемия в Китае
В Укроборонпроме не обнаружили поврежденных корпусов БТР-4Е
В Укроборонпроме не обнаружили поврежденных корпусов БТР-4Е
Исторический дубль Холанда - в обзоре матча Боруссия Д - Кельн (Видео)
Исторический дубль Холанда - в обзоре матча Боруссия Д - Кельн (Видео)
Рецепт дня: лимонный пирог
Рецепт дня: лимонный пирог

Татьянин день 2020: трогательные поздравления в прозе и открытках

Смотрите фото (10)
Татьянин день 2020: трогательные поздравления в прозе и открытках
07:28 Сегодня Телеграф

Обрадуйте всех Татьян красивыми поздравлениями с днем ангела.

  • 1

    Танечка, Танюшка, сегодня твой день! Хочу, чтобы ты всегда оставалась такой же загадочно неповторимой, дарила людям радость и нежные улыбки. Пускай с тобой рядом всегда шагает удача, здоровье будет крепким, друзья – надежными!

  • 2

  • 3

    С праздником Татьяна! Это имя также прекрасно, как и его обладательница! Желаю, чтобы твоя красота продолжала пленить всех окружающих, здоровье никогда не подводило, успех сопутствовал в любых начинаниях.

  • 4

  • 5

    Татьяна! Красота твоего имени неоспорима и непобедима! Ангел хранитель окружает тебя своей добротой, заботой и вниманием! Пускай же вся твоя жизнь будет наполнена счастьем, удачами, красивыми, запоминающимися событиями. Радуйся каждому мгновению, улыбайся, наслаждайся! С праздником!

  • 6

  • 7

    В День ангела всех Татьян, хочу, чтобы тебя он выделил особенно, подарил тебе крепкое здоровье, побаловал материально, а близкий человек поздравил не обычно, а оригинально! Улыбайся, развлекайся, наполняй жизнь радостью и смехом! Успеха тебе и еще раз успеха!

  • 8

  • 9

    Поздравляю с днем Татьяны! И несмотря на то, что за окном зима на сердце пускай будет тепло и спокойно. Улыбок тебе, счастливого смеха, красивой любви, гармонии с родными и близкими. Пусть жизнь только радует!

  • 10

  • 11

    В День ангела хранителя всех Татьян желаю, чтобы Небесная Покровительница наделила вас новыми силами, подарила здоровье, успех и удачу в делах! Пусть сердце наполнится любовью, на душе будет радость, а жизнь будет радовать яркими моментами. С праздником!

  • 12

  • 13

    Позволь-ка, милая Татьяна, выразить свое восхищение в день твоего Ангела! Пускай он всегда хранит твою красоту и очарование, оберегает от невзгод и печалей, дарит тебе нежное тепло и заботу! Любви тебе красивой и вечной, счастья бесконечного!

  • 14

  • 15

    Танечка, прими самые теплые поздравления с днем твоего Ангела! В этот день пускай исполнится самое сокровенное, друзья преподнесут множество сюрпризов, а любимый одарит любовью и заботой. Желаю, чтобы всегда тебе сопутствовала удача, жизнь была наполнена приятными минутами, в семье царила гармония.

  • 16

  • 17

    Танечка, милая, с праздником! Удачи тебе, вдохновения в решении любых проблем! Радуйся каждому дню, дари окружающим тепло своей улыбки, пускай никогда не умолкает твой счастливый смех. Крепкого тебе здоровья, любви, взаимопонимания с родными людьми!

  • 18

  • 19

    С праздником Таня! Пускай твой Ангел хранитель – Святая Татьяна, оберегает тебя от всех неурядиц, защищает от невзгод. Пускай наполняет твою жизнь теплом, любовью, добром и удачей! Оставайся всегда такой же красивой и обаятельной! С праздником!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Праздник, Поздравления, Картинки, Открытки, Татьянин день, Поздравления в стихах, Смс-поздравления, Поздравления с Татьяниным днем, День Татьяны, Короткие поздравления, 25 января, Поздравления с Днем Татьяны в стихах, Поздравления с Днем Татьяны в картинках.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Укроборонпроме не обнаружили поврежденных корпусов БТР-4Е
02 Зеленский: Украине сейчас нужен такой премьер, как Гончарук
03 В Киеве неизвестные заблокировали помещение: полиция задержала 25 человек
04 Можете не сомневаться, эти мужчины готовы к серьезным отношениям (Фото)
05 Татьянин день (день студента) 2020: оригинальные поздравления в стихах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зима сдает позиции: прогноз погоды на выходные
Зима сдает позиции: прогноз погоды на выходные
Милованов: Госпредприятие — это не частный бизнес
Милованов: Госпредприятие — это не частный бизнес
В Кении террористы обстреляли рейсовый автобус
В Кении террористы обстреляли рейсовый автобус
Татьянин день 2020: трогательные поздравления в прозе и открытках
Татьянин день 2020: трогательные поздравления в прозе и открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь