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Самые приятные пожелания на День рождения 16 февраля: стихи и поздравительные открытки

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Самые приятные пожелания на День рождения 16 февраля: стихи и поздравительные открытки
08:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Поздравьте в этот особенный день своих родных и близких друзей!

  • 1

    Сердце пусть согреет радость,

    Процветание в жизнь ворвётся,

    Все дела придут в порядок

    И везение подкрадётся!

     

    Пусть в глазах сияет счастье,

    Мир подарит вдохновение

    И всё сложится прекрасно -

    Поздравляю с днем рождения!

  • 2

  • 3

    С днем рождения тебя!

    Счастья, мира и добра.

    Чтоб сопутствовал успех,

    В доме был веселый смех.

     

    Чтоб друзья опорой были,

    А родные чтоб любили.

    Всё чтоб просто, без труда

    Получалось у тебя.

     

    Чтобы было настроение,

    Чтоб исчезли все смятения,

    Чтоб была всегда мечта.

    Поздравляем мы тебя!

  • 4

  • 5

    Поздравляю тебя с днем рождения!

    И желаю вселенского счастья,

    Жить в любви, доброте, наслаждении

    И с бедой никогда не встречаться.

     

    В океане из смеха и радости

    Каждый день, непременно, купаться,

    Чтобы жизнь была яркой и сладостной,

    И успех не надумал кончаться.

     

    Чтобы все исполнялись желания,

    И удача бы рядом бежала,

    Был достаток, тепло, понимание,

    И всего в этой жизни хватало!

  • 6

  • 7

    С днем рожденья поздравляем!

    Мира и добра желаем,

    Счастья, радости, удачи,

    Только так, и не иначе.

     

    За границей отдыхать,

    На Мальдивах загорать,

    В караоке песни петь

    И в салонах «spa» балдеть.

     

    Чтоб друзья не забывали,

    В гости чаще приглашали,

    На работе уважали -

    Отпуск, премии давали.

     

    Настроенье будет бодрым,

    Гардероб пусть будет модным.

    Пусть сбываются мечты,

    В шоколаде будешь ты!

  • 8

  • 9

    Поздравляю, обнимаю,

    В день рожденья пожелаю:

    Радости, улыбок море,

    Чтобы обходило горе.

     

    Много смеха, много счастья,

    Неземной любви и страсти,

    Чтобы жизнь была подарком.

    Каждый день пусть будет ярким!

  • 10

  • 11

    Желаю в жизни достигать

    Всего того, что сердцу мило.

    И не грустить, не унывать,

    Жить с оптимизмом, жаром, пылом!

     

    Чтоб в день рождения всегда

    С успехом подводить итоги.

    Во всех решениях выбирать

    Себе счастливые дороги!

  • 12

  • 13

    Пожелаю тебе в день рождения,

    Брать от жизни все самое лучшее,

    Чтобы пело всегда настроение,

    И судьба была яркой, везучею.

     

    Чтоб улыбками дни твои полнились,

    Счастье в гости на чай заходило,

    И мечты непременно исполнились,

    И веселье твой дом захватило!

     

    Чтоб в душе, как на поле ромашковом,

    Было радостно, нежно, спокойно,

    Каждый день стал бы лучше вчерашнего,

    И успех накрывал, будто волны!

  • 14

  • 15

    Желаю жить всегда с успехом,

    Дружить всегда со звонким смехом,

    Шагать с капризною Удачей,

    С достатком быть еще в придачу!

     

    Забыть про суету в делах,

    Не верить грусти той, что в днях,

    Творить идеи и мечтанья,

    Поверить в главные желанья.

     

    Ценить людей родных всегда,

    Прощать и верить до конца,

    И жить по вере и любви,

    Идти уверенно в пути!

  • 16

  • 17

    Пусть все желанья сбудутся,

    Пусть все мечты исполнятся,

    Плохое пусть забудется,

    Хорошее пусть вспомнится.

     

    А жизнь пусть будет длинною,

    Счастливою, беспечною.

    Пусть воля будет сильною,

    Любовь пусть будет вечною.

     

    По жизни - лишь с улыбкою,

    Делясь со всеми радостью.

    А жизнь, хоть и «с перчинкою»,

    Пусть будет лучшей сладостью.

  • 18

    Смеха, радости и счастья,

    Море солнца и тепла!

    Чтоб без бед и без ненастья

    Жизнь твоя всегда была.

     

    Чтоб удача и везенье

    Охраняли твой порог,

    Заполняло чтоб веселье

    В доме каждый уголок!

С днем рождения! Красивые поздравления своими словами и открытки

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