Самые приятные пожелания на День рождения 16 февраля: стихи и поздравительные открытки

Сердце пусть согреет радость,
Процветание в жизнь ворвётся,
Все дела придут в порядок
И везение подкрадётся!
Пусть в глазах сияет счастье,
Мир подарит вдохновение
И всё сложится прекрасно -
Поздравляю с днем рождения!
С днем рождения тебя!
Счастья, мира и добра.
Чтоб сопутствовал успех,
В доме был веселый смех.
Чтоб друзья опорой были,
А родные чтоб любили.
Всё чтоб просто, без труда
Получалось у тебя.
Чтобы было настроение,
Чтоб исчезли все смятения,
Чтоб была всегда мечта.
Поздравляем мы тебя!
Поздравляю тебя с днем рождения!
И желаю вселенского счастья,
Жить в любви, доброте, наслаждении
И с бедой никогда не встречаться.
В океане из смеха и радости
Каждый день, непременно, купаться,
Чтобы жизнь была яркой и сладостной,
И успех не надумал кончаться.
Чтобы все исполнялись желания,
И удача бы рядом бежала,
Был достаток, тепло, понимание,
И всего в этой жизни хватало!
С днем рожденья поздравляем!
Мира и добра желаем,
Счастья, радости, удачи,
Только так, и не иначе.
За границей отдыхать,
На Мальдивах загорать,
В караоке песни петь
И в салонах «spa» балдеть.
Чтоб друзья не забывали,
В гости чаще приглашали,
На работе уважали -
Отпуск, премии давали.
Настроенье будет бодрым,
Гардероб пусть будет модным.
Пусть сбываются мечты,
В шоколаде будешь ты!
Поздравляю, обнимаю,
В день рожденья пожелаю:
Радости, улыбок море,
Чтобы обходило горе.
Много смеха, много счастья,
Неземной любви и страсти,
Чтобы жизнь была подарком.
Каждый день пусть будет ярким!
Желаю в жизни достигать
Всего того, что сердцу мило.
И не грустить, не унывать,
Жить с оптимизмом, жаром, пылом!
Чтоб в день рождения всегда
С успехом подводить итоги.
Во всех решениях выбирать
Себе счастливые дороги!
Пожелаю тебе в день рождения,
Брать от жизни все самое лучшее,
Чтобы пело всегда настроение,
И судьба была яркой, везучею.
Чтоб улыбками дни твои полнились,
Счастье в гости на чай заходило,
И мечты непременно исполнились,
И веселье твой дом захватило!
Чтоб в душе, как на поле ромашковом,
Было радостно, нежно, спокойно,
Каждый день стал бы лучше вчерашнего,
И успех накрывал, будто волны!
Желаю жить всегда с успехом,
Дружить всегда со звонким смехом,
Шагать с капризною Удачей,
С достатком быть еще в придачу!
Забыть про суету в делах,
Не верить грусти той, что в днях,
Творить идеи и мечтанья,
Поверить в главные желанья.
Ценить людей родных всегда,
Прощать и верить до конца,
И жить по вере и любви,
Идти уверенно в пути!
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть все мечты исполнятся,
Плохое пусть забудется,
Хорошее пусть вспомнится.
А жизнь пусть будет длинною,
Счастливою, беспечною.
Пусть воля будет сильною,
Любовь пусть будет вечною.
По жизни - лишь с улыбкою,
Делясь со всеми радостью.
А жизнь, хоть и «с перчинкою»,
Пусть будет лучшей сладостью.
Смеха, радости и счастья,
Море солнца и тепла!
Чтоб без бед и без ненастья
Жизнь твоя всегда была.
Чтоб удача и везенье
Охраняли твой порог,
Заполняло чтоб веселье
В доме каждый уголок!