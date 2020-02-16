Самые приятные пожелания на День рождения 16 февраля: стихи и поздравительные открытки

1 Сердце пусть согреет радость, Процветание в жизнь ворвётся, Все дела придут в порядок И везение подкрадётся! Пусть в глазах сияет счастье, Мир подарит вдохновение И всё сложится прекрасно - Поздравляю с днем рождения!

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3 С днем рождения тебя! Счастья, мира и добра. Чтоб сопутствовал успех, В доме был веселый смех. Чтоб друзья опорой были, А родные чтоб любили. Всё чтоб просто, без труда Получалось у тебя. Чтобы было настроение, Чтоб исчезли все смятения, Чтоб была всегда мечта. Поздравляем мы тебя!

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5 Поздравляю тебя с днем рождения! И желаю вселенского счастья, Жить в любви, доброте, наслаждении И с бедой никогда не встречаться. В океане из смеха и радости Каждый день, непременно, купаться, Чтобы жизнь была яркой и сладостной, И успех не надумал кончаться. Чтобы все исполнялись желания, И удача бы рядом бежала, Был достаток, тепло, понимание, И всего в этой жизни хватало!

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7 С днем рожденья поздравляем! Мира и добра желаем, Счастья, радости, удачи, Только так, и не иначе. За границей отдыхать, На Мальдивах загорать, В караоке песни петь И в салонах «spa» балдеть. Чтоб друзья не забывали, В гости чаще приглашали, На работе уважали - Отпуск, премии давали. Настроенье будет бодрым, Гардероб пусть будет модным. Пусть сбываются мечты, В шоколаде будешь ты!

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9 Поздравляю, обнимаю, В день рожденья пожелаю: Радости, улыбок море, Чтобы обходило горе. Много смеха, много счастья, Неземной любви и страсти, Чтобы жизнь была подарком. Каждый день пусть будет ярким!

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11 Желаю в жизни достигать Всего того, что сердцу мило. И не грустить, не унывать, Жить с оптимизмом, жаром, пылом! Чтоб в день рождения всегда С успехом подводить итоги. Во всех решениях выбирать Себе счастливые дороги!

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13 Пожелаю тебе в день рождения, Брать от жизни все самое лучшее, Чтобы пело всегда настроение, И судьба была яркой, везучею. Чтоб улыбками дни твои полнились, Счастье в гости на чай заходило, И мечты непременно исполнились, И веселье твой дом захватило! Чтоб в душе, как на поле ромашковом, Было радостно, нежно, спокойно, Каждый день стал бы лучше вчерашнего, И успех накрывал, будто волны!

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15 Желаю жить всегда с успехом, Дружить всегда со звонким смехом, Шагать с капризною Удачей, С достатком быть еще в придачу! Забыть про суету в делах, Не верить грусти той, что в днях, Творить идеи и мечтанья, Поверить в главные желанья. Ценить людей родных всегда, Прощать и верить до конца, И жить по вере и любви, Идти уверенно в пути!

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17 Пусть все желанья сбудутся, Пусть все мечты исполнятся, Плохое пусть забудется, Хорошее пусть вспомнится. А жизнь пусть будет длинною, Счастливою, беспечною. Пусть воля будет сильною, Любовь пусть будет вечною. По жизни - лишь с улыбкою, Делясь со всеми радостью. А жизнь, хоть и «с перчинкою», Пусть будет лучшей сладостью.