Оригинальные СМС поздравления с Международным днем родного языка

Родной язык ценить нам нужно,
Ведь мы беречь его должны!
Учить язык давайте дружно,
Ведь это важно для страны!
Пусть будет наша речь прекрасна,
Давайте грамотно писать
И мысли, и идеи ясно
Всегда друг другу выражать!
Родной, любимый наш язык,
Нам без тебя не жить на свете,
О том, что ты очень велик,
Знают и взрослые, и дети!
Должны тебя мы все любить,
Всегда достойно выражаться,
Как бриллиант, язык хранить
И красотою восхищаться!
Наш язык прекрасен,
И для нас он ясен,
Ты учи его всегда,
И другие иногда!
Мы ведь все родны,
До безумия просты,
И планета велика,
С днём родного языка!
Народом дружно отмечаем,
Мы день родного языка,
И всех сегодня поздравляем,
Учить его должны всегда!
Не забывать, и вечно помнить,
И правила все повторять,
Язык родной нам очень важен,
Должны его мы уважать!
День родного языка
Все сегодня отмечаем,
Речь, любимые слова
Всей страною прославляем.
Вам желаю говорить,
Четко и красиво,
Грамотно и ясно,
Чтоб приятно было.
День родного языка
Нынче отмечается,
Пусть на долгие века
Речь родная славится!
Чётко правила учи,
Пусть запоминаются,
И от всех дверей ключи
Вмиг тебе достанутся!
День родного языка
Нужен нам, наверняка!
Давайте говорить по-русски будем,
И сленг, и мат на день забудем,
Прекрасных слов мы знаем тысячи,
Их в голове своей поищем —
Польется речь прекрасная, да, да!
Быть может, не захочется другой тогда?
Без родного языка
Жизнь была бы нелегка.
Как тогда нам выражаться?
А в любви как признаваться?
С языком нам повезло,
Он красивый всем назло,
Как алмаз должны беречь
Мы свою родную речь!
Как алмаз, нужно беречь
Свою истинную речь,
Чтоб словечки-паразиты
Под замками были скрыты.
Нужно правила учить,
Фразы чётко говорить,
Безошибочно писать
И язык свой уважать!