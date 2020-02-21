Оригинальные СМС поздравления с Международным днем родного языка

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2 Родной язык ценить нам нужно, Ведь мы беречь его должны! Учить язык давайте дружно, Ведь это важно для страны! Пусть будет наша речь прекрасна, Давайте грамотно писать И мысли, и идеи ясно Всегда друг другу выражать!

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4 Родной, любимый наш язык, Нам без тебя не жить на свете, О том, что ты очень велик, Знают и взрослые, и дети! Должны тебя мы все любить, Всегда достойно выражаться, Как бриллиант, язык хранить И красотою восхищаться!

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6 Наш язык прекрасен, И для нас он ясен, Ты учи его всегда, И другие иногда! Мы ведь все родны, До безумия просты, И планета велика, С днём родного языка!

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8 Народом дружно отмечаем, Мы день родного языка, И всех сегодня поздравляем, Учить его должны всегда! Не забывать, и вечно помнить, И правила все повторять, Язык родной нам очень важен, Должны его мы уважать!

9 День родного языка Все сегодня отмечаем, Речь, любимые слова Всей страною прославляем. Вам желаю говорить, Четко и красиво, Грамотно и ясно, Чтоб приятно было.

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11 День родного языка Нынче отмечается, Пусть на долгие века Речь родная славится! Чётко правила учи, Пусть запоминаются, И от всех дверей ключи Вмиг тебе достанутся!

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13 День родного языка Нужен нам, наверняка! Давайте говорить по-русски будем, И сленг, и мат на день забудем, Прекрасных слов мы знаем тысячи, Их в голове своей поищем — Польется речь прекрасная, да, да! Быть может, не захочется другой тогда?

14 Без родного языка Жизнь была бы нелегка. Как тогда нам выражаться? А в любви как признаваться? С языком нам повезло, Он красивый всем назло, Как алмаз должны беречь Мы свою родную речь!

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