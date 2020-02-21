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Оригинальные СМС поздравления с Международным днем родного языка

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Оригинальные СМС поздравления с Международным днем родного языка
08:03 Сегодня Телеграф

По предварительной оценке, в мире насчитывают около 6 тысяч языков, которые отражают национальную культуру и служат инструментом развития и сохранения духовного и материального наследия.

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  • 2

    Родной язык ценить нам нужно,

    Ведь мы беречь его должны!

    Учить язык давайте дружно,

    Ведь это важно для страны!

     

    Пусть будет наша речь прекрасна,

    Давайте грамотно писать

    И мысли, и идеи ясно

    Всегда друг другу выражать!

  • 3

  • 4

    Родной, любимый наш язык,

    Нам без тебя не жить на свете,

    О том, что ты очень велик,

    Знают и взрослые, и дети!

     

    Должны тебя мы все любить,

    Всегда достойно выражаться,

    Как бриллиант, язык хранить

    И красотою восхищаться!

  • 5

  • 6

    Наш язык прекрасен,

    И для нас он ясен,

    Ты учи его всегда,

    И другие иногда!

     

    Мы ведь все родны,

    До безумия просты,

    И планета велика,

    С днём родного языка!

  • 7

  • 8

    Народом дружно отмечаем,

    Мы день родного языка,

    И всех сегодня поздравляем,

    Учить его должны всегда!

     

    Не забывать, и вечно помнить,

    И правила все повторять,

    Язык родной нам очень важен,

    Должны его мы уважать!

  • 9

    День родного языка

    Все сегодня отмечаем,

    Речь, любимые слова

    Всей страною прославляем.

     

    Вам желаю говорить,

    Четко и красиво,

    Грамотно и ясно,

    Чтоб приятно было.

  • 10

  • 11

    День родного языка

    Нынче отмечается,

    Пусть на долгие века

    Речь родная славится!

     

    Чётко правила учи,

    Пусть запоминаются,

    И от всех дверей ключи

    Вмиг тебе достанутся!

  • 12

  • 13

    День родного языка

    Нужен нам, наверняка!

    Давайте говорить по-русски будем,

    И сленг, и мат на день забудем,

    Прекрасных слов мы знаем тысячи,

    Их в голове своей поищем —

    Польется речь прекрасная, да, да!

    Быть может, не захочется другой тогда?

  • 14

    Без родного языка

    Жизнь была бы нелегка.

    Как тогда нам выражаться?

    А в любви как признаваться?

     

    С языком нам повезло,

    Он красивый всем назло,

    Как алмаз должны беречь

    Мы свою родную речь!

  • 15

  • 16

    Как алмаз, нужно беречь

    Свою истинную речь,

    Чтоб словечки-паразиты

    Под замками были скрыты.

     

    Нужно правила учить,

    Фразы чётко говорить,

    Безошибочно писать

    И язык свой уважать!

     

Красивые СМС-поздравления со Всемирным днем экскурсовода, открытки

Знаменательные события в истории: 21 февраля 2020 года

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