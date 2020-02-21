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Пятница, 21.02.2020
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Поздравления с Международным днем родного языка: стихи и открытки

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Поздравления с Международным днем родного языка: стихи и открытки
15:50 Сегодня Телеграф

Признание и уважение всех языков позволяет сохранить мир во всем мире.

  • 1

    Родной язык, родная речь,

    Он с детства рядом с нами,

    Он в нежном шепоте листвы,

    В словах отца и мамы.

     

    Он в сказках, песнях и стихах,

    В присяге он и в гимне

    И без родного языка

    Любой народ погибнет.

     

    Я в день родного языка

    Желаю вам его хранить,

    Могли, чтоб дети после нас

    С землей родною говорить.

  • 2

  • 3

    Родной язык ценить нам нужно,

    Ведь мы беречь его должны!

    Учить язык давайте дружно,

    Ведь это важно для страны!

     

    Пусть будет наша речь прекрасна,

    Давайте грамотно писать

    И мысли, и идеи ясно

    Всегда друг другу выражать!

  • 4

  • 5

    Родной язык — твоя земля,

    На нем говорят леса и поля.

    Плавно на нем река говорит,

    Гудок парохода в ответ ей вторит.

     

    На нем колыбельную мама поет,

    Ребенок родную речь узнает.

    Без языка не бывает народа,

    Поздравлю я с днем языка вас родного.

     

    Народы живут на планете большой,

    Пусть все берегут язык свой родной.

    Чтоб сохранить его для детей

    И говорить с землею своей.

  • 6

  • 7

    Родной, любимый наш язык,

    Нам без тебя не жить на свете,

    О том, что ты очень велик,

    Знают и взрослые, и дети!

     

    Должны тебя мы все любить,

    Всегда достойно выражаться,

    Как бриллиант, язык хранить

    И красотою восхищаться!

  • 8

  • 9

    С Международным днем

    Родного языка

    Поздравлю всех,

    Живущих на планете,

    На нем с тобою говорит земля,

    И с колыбели слышат его дети.

    Желаю вам язык родной беречь,

    В нем сила и душа народа,

    Свободной песней

    Льется пусть родная речь,

    Прокладывая путь через века и годы.

  • 10

  • 11

    Сегодня День родного языка,

    А потому хочу я вам сказать:

    Чтоб жизнь была прекрасна и легка,

    Родной язык любой обязан знать!

     

    Желаю, чтоб язык наш процветал

    И с каждым годом только развивался,

    Чтоб он повсюду правильно звучал

    И новыми словами пополнялся!

  • 12

  • 13

    Наш язык прекрасен,

    И для нас он ясен,

    Ты учи его всегда,

    И другие иногда!

     

    Мы ведь все родны,

    До безумия просты,

    И планета велика,

    С днём родного языка!

  • 14

  • 15

    Народом дружно отмечаем,

    Мы день родного языка,

    И всех сегодня поздравляем,

    Учить его должны всегда!

     

    Не забывать, и вечно помнить,

    И правила все повторять,

    Язык родной нам очень важен,

    Должны его мы уважать!

  • 16

  • 17

    Международный день родного языка

    Я поздравляю с этой славной датой,

    Желаю вам лексически всегда

    Быть грамотным, подкованным, богатым.

     

    Звучит всегда пусть чисто ваша речь,

    Слова плохие ее пусть не испортят,

    Язык родной поможет возразить

    И настоять уверенно и твердо.

  • 18

  • 19

    День родного языка

    Нынче отмечается,

    Пусть на долгие века

    Речь родная славится!

     

    Чётко правила учи,

    Пусть запоминаются,

    И от всех дверей ключи

    Вмиг тебе достанутся!

Международный день родного языка 2020: шикарные поздравления своими словами

Оригинальные СМС поздравления с Международным днем родного языка

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