Поздравления с Международным днем родного языка: стихи и открытки

Родной язык, родная речь,
Он с детства рядом с нами,
Он в нежном шепоте листвы,
В словах отца и мамы.
Он в сказках, песнях и стихах,
В присяге он и в гимне
И без родного языка
Любой народ погибнет.
Я в день родного языка
Желаю вам его хранить,
Могли, чтоб дети после нас
С землей родною говорить.
Родной язык ценить нам нужно,
Ведь мы беречь его должны!
Учить язык давайте дружно,
Ведь это важно для страны!
Пусть будет наша речь прекрасна,
Давайте грамотно писать
И мысли, и идеи ясно
Всегда друг другу выражать!
Родной язык — твоя земля,
На нем говорят леса и поля.
Плавно на нем река говорит,
Гудок парохода в ответ ей вторит.
На нем колыбельную мама поет,
Ребенок родную речь узнает.
Без языка не бывает народа,
Поздравлю я с днем языка вас родного.
Народы живут на планете большой,
Пусть все берегут язык свой родной.
Чтоб сохранить его для детей
И говорить с землею своей.
Родной, любимый наш язык,
Нам без тебя не жить на свете,
О том, что ты очень велик,
Знают и взрослые, и дети!
Должны тебя мы все любить,
Всегда достойно выражаться,
Как бриллиант, язык хранить
И красотою восхищаться!
С Международным днем
Родного языка
Поздравлю всех,
Живущих на планете,
На нем с тобою говорит земля,
И с колыбели слышат его дети.
Желаю вам язык родной беречь,
В нем сила и душа народа,
Свободной песней
Льется пусть родная речь,
Прокладывая путь через века и годы.
Сегодня День родного языка,
А потому хочу я вам сказать:
Чтоб жизнь была прекрасна и легка,
Родной язык любой обязан знать!
Желаю, чтоб язык наш процветал
И с каждым годом только развивался,
Чтоб он повсюду правильно звучал
И новыми словами пополнялся!
Наш язык прекрасен,
И для нас он ясен,
Ты учи его всегда,
И другие иногда!
Мы ведь все родны,
До безумия просты,
И планета велика,
С днём родного языка!
Народом дружно отмечаем,
Мы день родного языка,
И всех сегодня поздравляем,
Учить его должны всегда!
Не забывать, и вечно помнить,
И правила все повторять,
Язык родной нам очень важен,
Должны его мы уважать!
Международный день родного языка
Я поздравляю с этой славной датой,
Желаю вам лексически всегда
Быть грамотным, подкованным, богатым.
Звучит всегда пусть чисто ваша речь,
Слова плохие ее пусть не испортят,
Язык родной поможет возразить
И настоять уверенно и твердо.
День родного языка
Нынче отмечается,
Пусть на долгие века
Речь родная славится!
Чётко правила учи,
Пусть запоминаются,
И от всех дверей ключи
Вмиг тебе достанутся!