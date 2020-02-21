Поздравления с Международным днем родного языка: стихи и открытки

1 Родной язык, родная речь, Он с детства рядом с нами, Он в нежном шепоте листвы, В словах отца и мамы. Он в сказках, песнях и стихах, В присяге он и в гимне И без родного языка Любой народ погибнет. Я в день родного языка Желаю вам его хранить, Могли, чтоб дети после нас С землей родною говорить.

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3 Родной язык ценить нам нужно, Ведь мы беречь его должны! Учить язык давайте дружно, Ведь это важно для страны! Пусть будет наша речь прекрасна, Давайте грамотно писать И мысли, и идеи ясно Всегда друг другу выражать!

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5 Родной язык — твоя земля, На нем говорят леса и поля. Плавно на нем река говорит, Гудок парохода в ответ ей вторит. На нем колыбельную мама поет, Ребенок родную речь узнает. Без языка не бывает народа, Поздравлю я с днем языка вас родного. Народы живут на планете большой, Пусть все берегут язык свой родной. Чтоб сохранить его для детей И говорить с землею своей.

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7 Родной, любимый наш язык, Нам без тебя не жить на свете, О том, что ты очень велик, Знают и взрослые, и дети! Должны тебя мы все любить, Всегда достойно выражаться, Как бриллиант, язык хранить И красотою восхищаться!

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9 С Международным днем Родного языка Поздравлю всех, Живущих на планете, На нем с тобою говорит земля, И с колыбели слышат его дети. Желаю вам язык родной беречь, В нем сила и душа народа, Свободной песней Льется пусть родная речь, Прокладывая путь через века и годы.

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11 Сегодня День родного языка, А потому хочу я вам сказать: Чтоб жизнь была прекрасна и легка, Родной язык любой обязан знать! Желаю, чтоб язык наш процветал И с каждым годом только развивался, Чтоб он повсюду правильно звучал И новыми словами пополнялся!

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13 Наш язык прекрасен, И для нас он ясен, Ты учи его всегда, И другие иногда! Мы ведь все родны, До безумия просты, И планета велика, С днём родного языка!

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15 Народом дружно отмечаем, Мы день родного языка, И всех сегодня поздравляем, Учить его должны всегда! Не забывать, и вечно помнить, И правила все повторять, Язык родной нам очень важен, Должны его мы уважать!

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17 Международный день родного языка Я поздравляю с этой славной датой, Желаю вам лексически всегда Быть грамотным, подкованным, богатым. Звучит всегда пусть чисто ваша речь, Слова плохие ее пусть не испортят, Язык родной поможет возразить И настоять уверенно и твердо.

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