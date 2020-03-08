Трогательные поздравления с 8 марта любимой жене, девушке

Сегодня день прекрасный
Любви, мечты, весны!
А значит, нынче праздник
И у моей жены!
Во мне, когда ты рядом,
Играет страстью кровь,
Мне никого не надо,
Ведь ты моя любовь!
Моя супруга, в жизни
Ты у меня одна.
И о тебе все мысли,
Ведь ты моя мечта!
Тебя я поздравляю,
Любимая жена!
Цвети всегда, родная,
Ведь ты моя весна!
Поздравляю самую прекрасную и любимую женщину на свете! Пускай твое счастье будет таким же огромным, как моя любовь к тебе. Пускай в твоих глазах никогда не меркнет радость, и они всегда согревают меня своей неповторимой глубиной, красотой и обаянием. Желаю тебе только покоя на душе, чтобы ты никогда не переживала, не волновалась и не грустила. Для меня ты всегда будешь самая лучшая, неповторимая, красивая, а главное, МОЯ! С 8 Марта, любимая!
Ты прекрасней всех цветов,
Солнца, моря, облаков.
Ты мой ангел, ты мой свет,
Никого нужнее нет!
В этот светлый день весны
Стань счастливее всех ты.
Нежности, тепла, любви,
Чтоб не знала ты тоски!
Хочешь, сердце подарю?
Ведь я так тебя люблю.
Тебя просто обожаю.
С 8 Марта поздравляю!
Моя очаровательная и прелестная супруга, поздравляю тебя с 8 Марта! Милая моя, я тебе желаю вспоминать только хорошее, верить только в лучшее, жить в окружении счастья и всегда дружить с удачей. Родная моя, пусть эта весна подарит тебе невероятные силы и огромный прилив вдохновения, пусть твое сердце никогда не прекращает мечтать, а я уж постараюсь воплотить твои сладкие грезы в реальность.
Лучшая, любимая, нежная жена!
Ты прекрасна, милая, как сама весна.
Губы твои алые буду целовать,
В женский день, родная, буду поздравлять.
Я желаю счастья, красота моя,
Улыбайся чаще и волнуй меня
Ты своею лаской и своим теплом,
Безграничным счастьем наполняй наш дом!
Я хочу с тобою эту жизнь прожить,
Я всегда тобою буду дорожить!
С 8 Марта, дорогая,
Поздравляю я тебя!
И желаю только счастья,
Только океан добра.
Как прекрасна ты сегодня,
Как чудесна и мила.
Без твоих объятий нежных,
Скудной кажется Земля.
Все цветы, что есть на свете,
Пусть сорвутся для тебя.
Будь желанна и любима,
И волшебна без конца!
Милая моя! Поздравляю тебя с этим прекрасным днем, посвященным всем женщинам! Хочу пожелать, чтобы ты, несмотря ни на что, оставалась такой же красивой, такой же верной и такой же доброй. Пусть сегодняшний день станет для тебя самым счастливым в твоей жизни! Будь такой же прекрасной, какой ты являешься сейчас. С 8 Марта!
Ты так прекрасна и нежна,
Ты даришь мне свою заботу.
Моя любимая жена,
В любое время и погоду.
Теплом своим ты окружаешь,
Хранишь очаг ты круглый год.
Люблю тебя и это знаешь,
И это чувство не пройдёт.
Тебе желаю оставаться,
Всегда сияющей звездой.
Я обещаю не сдаваться,
Чтобы счастливой ты была со мной.
С 8 Марта, моя дорогая и самая лучшая в мире жена. Ты - моё очарование, моя любовь, моя звезда удачи, мой глоток вдохновения и я желаю тебе всегда быть такой замечательной, необыкновенно красивой и невероятно счастливой. Радость моя, пусть твоя улыбка с каждым днём сияет всё ярче, а каждое твоё желание, родная, - для меня закон, и пусть всё, чего ты так жаждешь, непременно осуществится.
Приятно в день 8-го Марта
Обнять и прочитать с азартом
Заздравный тост за красоту,
Добро и сердца теплоту.
Радость понятна и проста,
А ты не девушка - мечта!
В твоей душе есть солнца свет,
Он даже через много лет
К любви тебя будет вести.
...возможность даст всегда цвести.
Разных цветов пусть снятся сны.
Удачи, счастья и весны!