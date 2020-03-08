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Трогательные поздравления с 8 марта любимой жене, девушке

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Трогательные поздравления с 8 марта любимой жене, девушке
16:59 Сегодня Телеграф

Красивые стихи и пожелания своими словами для самых любимых супруг в Международный женский день.

  • 1

    Сегодня день прекрасный

    Любви, мечты, весны!

    А значит, нынче праздник

    И у моей жены!

     

    Во мне, когда ты рядом,

    Играет страстью кровь,

    Мне никого не надо,

    Ведь ты моя любовь!

     

    Моя супруга, в жизни

    Ты у меня одна.

    И о тебе все мысли,

    Ведь ты моя мечта!

     

    Тебя я поздравляю,

    Любимая жена!

    Цвети всегда, родная,

    Ведь ты моя весна!

  • 2

  • 3

    Поздравляю самую прекрасную и любимую женщину на свете! Пускай твое счастье будет таким же огромным, как моя любовь к тебе. Пускай в твоих глазах никогда не меркнет радость, и они всегда согревают меня своей неповторимой глубиной, красотой и обаянием. Желаю тебе только покоя на душе, чтобы ты никогда не переживала, не волновалась и не грустила. Для меня ты всегда будешь самая лучшая, неповторимая, красивая, а главное, МОЯ! С 8 Марта, любимая!

  • 4

  • 5

    Ты прекрасней всех цветов,

    Солнца, моря, облаков.

    Ты мой ангел, ты мой свет,

    Никого нужнее нет!

     

    В этот светлый день весны

    Стань счастливее всех ты.

    Нежности, тепла, любви,

    Чтоб не знала ты тоски!

     

    Хочешь, сердце подарю?

    Ведь я так тебя люблю.

    Тебя просто обожаю.

    С 8 Марта поздравляю!

  • 6

  • 7

    Моя очаровательная и прелестная супруга, поздравляю тебя с 8 Марта! Милая моя, я тебе желаю вспоминать только хорошее, верить только в лучшее, жить в окружении счастья и всегда дружить с удачей. Родная моя, пусть эта весна подарит тебе невероятные силы и огромный прилив вдохновения, пусть твое сердце никогда не прекращает мечтать, а я уж постараюсь воплотить твои сладкие грезы в реальность.

  • 8

  • 9

    Лучшая, любимая, нежная жена!

    Ты прекрасна, милая, как сама весна.

    Губы твои алые буду целовать,

    В женский день, родная, буду поздравлять.

     

    Я желаю счастья, красота моя,

    Улыбайся чаще и волнуй меня

    Ты своею лаской и своим теплом,

    Безграничным счастьем наполняй наш дом!

     

    Я хочу с тобою эту жизнь прожить,

    Я всегда тобою буду дорожить!

  • 10

  • 11

    С 8 Марта, дорогая,

    Поздравляю я тебя!

    И желаю только счастья,

    Только океан добра.

     

    Как прекрасна ты сегодня,

    Как чудесна и мила.

    Без твоих объятий нежных,

    Скудной кажется Земля.

     

    Все цветы, что есть на свете,

    Пусть сорвутся для тебя.

    Будь желанна и любима,

    И волшебна без конца!

  • 12

  • 13

    Милая моя! Поздравляю тебя с этим прекрасным днем, посвященным всем женщинам! Хочу пожелать, чтобы ты, несмотря ни на что, оставалась такой же красивой, такой же верной и такой же доброй. Пусть сегодняшний день станет для тебя самым счастливым в твоей жизни! Будь такой же прекрасной, какой ты являешься сейчас. С 8 Марта!

  • 14

  • 15

    Ты так прекрасна и нежна,

    Ты даришь мне свою заботу.

    Моя любимая жена,

    В любое время и погоду.

     

    Теплом своим ты окружаешь,

    Хранишь очаг ты круглый год.

    Люблю тебя и это знаешь,

    И это чувство не пройдёт.

     

    Тебе желаю оставаться,

    Всегда сияющей звездой.

    Я обещаю не сдаваться,

    Чтобы счастливой ты была со мной.

  • 16

  • 17

    С 8 Марта, моя дорогая и самая лучшая в мире жена. Ты - моё очарование, моя любовь, моя звезда удачи, мой глоток вдохновения и я желаю тебе всегда быть такой замечательной, необыкновенно красивой и невероятно счастливой. Радость моя, пусть твоя улыбка с каждым днём сияет всё ярче, а каждое твоё желание, родная, - для меня закон, и пусть всё, чего ты так жаждешь, непременно осуществится.

  • 18

  • 19

    Приятно в день 8-го Марта

    Обнять и прочитать с азартом

    Заздравный тост за красоту,

    Добро и сердца теплоту.

    Радость понятна и проста,

    А ты не девушка - мечта!

    В твоей душе есть солнца свет,

    Он даже через много лет

    К любви тебя будет вести.

    ...возможность даст всегда цвести.

    Разных цветов пусть снятся сны.

    Удачи, счастья и весны!

Короткие пожелания с 8 марта дочери, поздравительные открытки

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