Трогательные поздравления с 8 марта любимой жене, девушке

1 Сегодня день прекрасный Любви, мечты, весны! А значит, нынче праздник И у моей жены! Во мне, когда ты рядом, Играет страстью кровь, Мне никого не надо, Ведь ты моя любовь! Моя супруга, в жизни Ты у меня одна. И о тебе все мысли, Ведь ты моя мечта! Тебя я поздравляю, Любимая жена! Цвети всегда, родная, Ведь ты моя весна!

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3 Поздравляю самую прекрасную и любимую женщину на свете! Пускай твое счастье будет таким же огромным, как моя любовь к тебе. Пускай в твоих глазах никогда не меркнет радость, и они всегда согревают меня своей неповторимой глубиной, красотой и обаянием. Желаю тебе только покоя на душе, чтобы ты никогда не переживала, не волновалась и не грустила. Для меня ты всегда будешь самая лучшая, неповторимая, красивая, а главное, МОЯ! С 8 Марта, любимая!

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5 Ты прекрасней всех цветов, Солнца, моря, облаков. Ты мой ангел, ты мой свет, Никого нужнее нет! В этот светлый день весны Стань счастливее всех ты. Нежности, тепла, любви, Чтоб не знала ты тоски! Хочешь, сердце подарю? Ведь я так тебя люблю. Тебя просто обожаю. С 8 Марта поздравляю!

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7 Моя очаровательная и прелестная супруга, поздравляю тебя с 8 Марта! Милая моя, я тебе желаю вспоминать только хорошее, верить только в лучшее, жить в окружении счастья и всегда дружить с удачей. Родная моя, пусть эта весна подарит тебе невероятные силы и огромный прилив вдохновения, пусть твое сердце никогда не прекращает мечтать, а я уж постараюсь воплотить твои сладкие грезы в реальность.

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9 Лучшая, любимая, нежная жена! Ты прекрасна, милая, как сама весна. Губы твои алые буду целовать, В женский день, родная, буду поздравлять. Я желаю счастья, красота моя, Улыбайся чаще и волнуй меня Ты своею лаской и своим теплом, Безграничным счастьем наполняй наш дом! Я хочу с тобою эту жизнь прожить, Я всегда тобою буду дорожить!

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11 С 8 Марта, дорогая, Поздравляю я тебя! И желаю только счастья, Только океан добра. Как прекрасна ты сегодня, Как чудесна и мила. Без твоих объятий нежных, Скудной кажется Земля. Все цветы, что есть на свете, Пусть сорвутся для тебя. Будь желанна и любима, И волшебна без конца!

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13 Милая моя! Поздравляю тебя с этим прекрасным днем, посвященным всем женщинам! Хочу пожелать, чтобы ты, несмотря ни на что, оставалась такой же красивой, такой же верной и такой же доброй. Пусть сегодняшний день станет для тебя самым счастливым в твоей жизни! Будь такой же прекрасной, какой ты являешься сейчас. С 8 Марта!

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15 Ты так прекрасна и нежна, Ты даришь мне свою заботу. Моя любимая жена, В любое время и погоду. Теплом своим ты окружаешь, Хранишь очаг ты круглый год. Люблю тебя и это знаешь, И это чувство не пройдёт. Тебе желаю оставаться, Всегда сияющей звездой. Я обещаю не сдаваться, Чтобы счастливой ты была со мной.

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17 С 8 Марта, моя дорогая и самая лучшая в мире жена. Ты - моё очарование, моя любовь, моя звезда удачи, мой глоток вдохновения и я желаю тебе всегда быть такой замечательной, необыкновенно красивой и невероятно счастливой. Радость моя, пусть твоя улыбка с каждым днём сияет всё ярче, а каждое твоё желание, родная, - для меня закон, и пусть всё, чего ты так жаждешь, непременно осуществится.

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