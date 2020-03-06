Поздравления с 8 марта коллег и начальниц, красивые открытки

Поздравления коллег и сотрудниц
В чудесный день, 8 Марта,
Вас поздравляем от души!
Желаем радости, азарта,
Всегда чтоб были хороши,
Цвели, любили и летали
От счастья в нежных облаках.
Чтобы везде преуспевали:
В семье, в работе и в делах.
Вы ― украшенье коллектива,
Работать с Вами так легко,
Внимательны и терпеливы,
И лучше Вас нет никого!
Коллеги, с днем 8-го Марта,
С чудесным праздником весны!
Вы так добры и так прекрасны,
И для работы так важны!
Вы украшенье коллектива,
Вы жизни яркие цветы.
Вы вдохновляете на подвиг
И пробуждаете мечты.
Пусть этот день особый, женский
Подарит вам свое тепло.
Пусть и на улице, и в сердце
Вам будет ясно и светло!
Цвести желаем, расцветать,
Свои мечты осуществлять,
По-королевски всегда жить
И быть любимыми, любить!
Пускай весна вам принесет
Веселье, радость и доход.
Здоровья, нежности, добра,
Чтоб быть счастливей, чем вчера!
Пусть этой светлою весной
Мир будет яркий и цветной,
Чтоб каждый миг и каждый час
Ждала кругом удача вас!
Дорогие наши дамы,
Поздравляет с вашим днем!
Вы богини, леди, мамы,
Вы отличницы во всём!
Мы желаем вам сегодня
Мира, радостей и благ.
Пусть обходят вас невзгоды -
Превращаются в пустяк.
Будьте счастливы, красивы,
Обаятельны, чисты
И полны особой силы.
Будьте ярче, чем цветы!
Поздравляем вас, коллеги,
С долгожданным Женским днем!
Пусть вам март любовь подарит
И зажжет глаза огнем!
Вы прекрасны, словно розы:
Шарм, загадка, красота.
Пусть обходят вас все грозы,
Воплотится в жизнь мечта!
Пусть вас балуют вниманьем,
Пусть вас носят на руках.
Пусть судьба вас искупает
В драгоценнейших дарах!
С праздником весенним, добрым
Поздравляем наших дам!
Букет из пожеланий собран:
По жизни плыть, как по волнам.
Немного бури романтичной,
Тепла в душе, любви в сердцах,
Да путешествий заграничных.
Тонуть в внимании, цветах.
Пусть неизбежно будет рядом
Счастливый случай и успех.
Довольна каждая нарядом,
Чтоб маникюр - не как у всех.
Но главное совсем не в этом!
Как важен просто позитив.
Улыбкой вашей мы согреты,
Наш милый, женский коллектив.
Прекрасной половине коллектива
От всей души и с долей позитива,
За то, что они лучше Клары с Розой,
Должны преподнести сейчас мимозы.
Речей приятных точно вы достойны,
А главное, всегда будьте спокойны,
Ведь мы, мужчины, вас боготворим,
О вас заботимся, и вас мы защитим.
Коллеги, с праздником весенним поздравляем!
Ради 8-го марта обещаем
Улыбку каждой, ну и тортик с чаем!
Поздравления начальницы
Весна - период пробуждения
Всего живого на земле.
Желаем Вам тепла весеннего,
Комфорта личного в душе!
Работа пусть приносит радость.
Вас обожает коллектив.
Так пусть всегда на всё хватает
Терпенья, бодрости и сил!
Любви, всех благ и вдохновения
Чтоб принесла с собой весна,
Чтоб подарила Вам везение
И все тревоги унесла!
Редко говорим Вам комплименты,
Надо же дистанцию держать
С руководством. Все же есть моменты,
Когда трудно нам уже смолчать.
Вы умны, красивы, элегантны,
Словно Жанна д’Арк, ведете в бой,
Вдохновляя пылом и азартом,
На высокий подвиг трудовой.
Мы желаем Вам 8 Марта
Отложить в сторонку все дела,
Ощутить весны очарованье,
А еще - душевного тепла!
Вы как женщина - прекрасны,
Как начальница - умны.
Будем вами восхищаться,
Не теряя головы.
Безупречная походка,
Стиль, манера говорить...
Ну не знаем, как же можно
Вас такую не любить?
Вам 8 Марта счастья
Пожелаем от души!
Пусть сбываются успешно
Ваши лучшие мечты.
Вас в день 8 Марта поздравляем!
Хотим сказать, как мы Вас уважаем.
Весь коллектив наш благодарен Вам
За отношенье правильное к нам.
За то, что четко знаете работу,
За мудрость, компетентность и заботу.
Желаем, чтоб удача улыбалась,
Намеченное чтоб осуществлялось
Судьба пускай хранит и любит Вас,
Пускай счастливым будет каждый час!
В Международный женский день
Вас от души мы поздравляем!
Любви, весеннего тепла,
Удачи, радости желаем,
Пусть на работе и в семье
Все будет солнечно и гладко,
И каждый день светло в душе,
И настроение в порядке!
С Международным женским днём,
Руководитель дорогой!
Пускай глаза горят огнем
С весёлой искрой озорной!
Пускай в душе весна цветёт,
А солнце лучиками греет,
И чудо вдруг произойдёт,
И станет мир вокруг добрее!
Пускай в работе без труда
Любое дело поддаётся,
Большой удачи полоса
8-го Марта пусть начнётся!