Скачать
Пятница, 06.03.2020
Итоги дня 5 марта: Отставка Рябошапки и Путин обсудил с Эрдоганом Идлиб
Итоги дня 5 марта: Отставка Рябошапки и Путин обсудил с Эрдоганом Идлиб
Шмыгаль: Уйду с поста, если не оправдаю надежд украинцев
Шмыгаль: Уйду с поста, если не оправдаю надежд украинцев
Украина огласила состав на мужской спринт в Нове-Место
Украина огласила состав на мужской спринт в Нове-Место
6 марта - приметы и обряды в День Тимофея
6 марта - приметы и обряды в День Тимофея

Поздравления с 8 марта коллег и начальниц, красивые открытки

Смотрите фото (14)
Поздравления с 8 марта коллег и начальниц, красивые открытки
07:12 Сегодня Телеграф

Подборка красивых поздравлений с международным женским днем для коллег, сотрудниц, начальниц.

  • 1

    Поздравления коллег и сотрудниц

  • 2

    В чудесный день, 8 Марта,

    Вас поздравляем от души!

    Желаем радости, азарта,

    Всегда чтоб были хороши,

     

    Цвели, любили и летали

    От счастья в нежных облаках.

    Чтобы везде преуспевали:

    В семье, в работе и в делах.

     

    Вы ― украшенье коллектива,

    Работать с Вами так легко,

    Внимательны и терпеливы,

    И лучше Вас нет никого!

  • 3

  • 4

    Коллеги, с днем 8-го Марта,

    С чудесным праздником весны!

    Вы так добры и так прекрасны,

    И для работы так важны!

     

    Вы украшенье коллектива,

    Вы жизни яркие цветы.

    Вы вдохновляете на подвиг

    И пробуждаете мечты.

     

    Пусть этот день особый, женский

    Подарит вам свое тепло.

    Пусть и на улице, и в сердце

    Вам будет ясно и светло!

  • 5

  • 6

    Цвести желаем, расцветать,

    Свои мечты осуществлять,

    По-королевски всегда жить

    И быть любимыми, любить!

     

    Пускай весна вам принесет

    Веселье, радость и доход.

    Здоровья, нежности, добра,

    Чтоб быть счастливей, чем вчера!

     

    Пусть этой светлою весной

    Мир будет яркий и цветной,

    Чтоб каждый миг и каждый час

    Ждала кругом удача вас!

  • 7

  • 8

    Дорогие наши дамы,

    Поздравляет с вашим днем!

    Вы богини, леди, мамы,

    Вы отличницы во всём!

     

    Мы желаем вам сегодня

    Мира, радостей и благ.

    Пусть обходят вас невзгоды -

    Превращаются в пустяк.

     

    Будьте счастливы, красивы,

    Обаятельны, чисты

    И полны особой силы.

    Будьте ярче, чем цветы!

  • 9

  • 10

    Поздравляем вас, коллеги,

    С долгожданным Женским днем!

    Пусть вам март любовь подарит

    И зажжет глаза огнем!

     

    Вы прекрасны, словно розы:

    Шарм, загадка, красота.

    Пусть обходят вас все грозы,

    Воплотится в жизнь мечта!

     

    Пусть вас балуют вниманьем,

    Пусть вас носят на руках.

    Пусть судьба вас искупает

    В драгоценнейших дарах!

  • 11

  • 12

    С праздником весенним, добрым

    Поздравляем наших дам!

    Букет из пожеланий собран:

    По жизни плыть, как по волнам.

     

    Немного бури романтичной,

    Тепла в душе, любви в сердцах,

    Да путешествий заграничных.

    Тонуть в внимании, цветах.

     

    Пусть неизбежно будет рядом

    Счастливый случай и успех.

    Довольна каждая нарядом,

    Чтоб маникюр - не как у всех.

     

    Но главное совсем не в этом!

    Как важен просто позитив.

    Улыбкой вашей мы согреты,

    Наш милый, женский коллектив.

  • 13

  • 14

    Прекрасной половине коллектива

    От всей души и с долей позитива,

    За то, что они лучше Клары с Розой,

    Должны преподнести сейчас мимозы.

    Речей приятных точно вы достойны,

    А главное, всегда будьте спокойны,

    Ведь мы, мужчины, вас боготворим,

    О вас заботимся, и вас мы защитим.

    Коллеги, с праздником весенним поздравляем!

    Ради 8-го марта обещаем

    Улыбку каждой, ну и тортик с чаем!

  • 15

    Поздравления начальницы

  • 16

    Весна - период пробуждения

    Всего живого на земле.

    Желаем Вам тепла весеннего,

    Комфорта личного в душе!

     

    Работа пусть приносит радость.

    Вас обожает коллектив.

    Так пусть всегда на всё хватает

    Терпенья, бодрости и сил!

     

    Любви, всех благ и вдохновения

    Чтоб принесла с собой весна,

    Чтоб подарила Вам везение

    И все тревоги унесла!

  • 17

  • 18

    Редко говорим Вам комплименты,

    Надо же дистанцию держать

    С руководством. Все же есть моменты,

    Когда трудно нам уже смолчать.

     

    Вы умны, красивы, элегантны,

    Словно Жанна д’Арк, ведете в бой,

    Вдохновляя пылом и азартом,

    На высокий подвиг трудовой.

     

    Мы желаем Вам 8 Марта

    Отложить в сторонку все дела,

    Ощутить весны очарованье,

    А еще - душевного тепла!

  • 19

  • 20

    Вы как женщина - прекрасны,

    Как начальница - умны.

    Будем вами восхищаться,

    Не теряя головы.

     

    Безупречная походка,

    Стиль, манера говорить...

    Ну не знаем, как же можно

    Вас такую не любить?

     

    Вам 8 Марта счастья

    Пожелаем от души!

    Пусть сбываются успешно

    Ваши лучшие мечты.

  • 21

  • 22

    Вас в день 8 Марта поздравляем!

    Хотим сказать, как мы Вас уважаем.

    Весь коллектив наш благодарен Вам

    За отношенье правильное к нам.

     

    За то, что четко знаете работу,

    За мудрость, компетентность и заботу.

    Желаем, чтоб удача улыбалась,

    Намеченное чтоб осуществлялось

     

    Судьба пускай хранит и любит Вас,

    Пускай счастливым будет каждый час!

  • 23

  • 24

    В Международный женский день

    Вас от души мы поздравляем!

    Любви, весеннего тепла,

    Удачи, радости желаем,

    Пусть на работе и в семье

    Все будет солнечно и гладко,

    И каждый день светло в душе,

    И настроение в порядке!

  • 25

  • 26

    С Международным женским днём,

    Руководитель дорогой!

    Пускай глаза горят огнем

    С весёлой искрой озорной!

     

    Пускай в душе весна цветёт,

    А солнце лучиками греет,

    И чудо вдруг произойдёт,

    И станет мир вокруг добрее!

     

    Пускай в работе без труда

    Любое дело поддаётся,

    Большой удачи полоса

    8-го Марта пусть начнётся!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (14)

Все по теме:

Праздник, Фото, Стихи, Поздравления, Весна, Открытки, 8 марта, Международный женский день, Женский день, Поздравления с 8 марта, 8 марта поздравления, Красивые поздравления, В прозе, Поздравления в открытках, с 8 марта, открытки с 8 марта, 8 марта открытки, поздравления с 8 марта открытки, 8 марта 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ведущая черта характера: точный психологический тест, который расскажет о Вас
02 Верховная Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку
03 Тилля Линдеманна заметили в одном из киевских кафе (Видео)
04 Не все сорта одинаково полезны: какой мед более опасный
05 В Сирии лагерь беженцев был атакован войсками РФ, 16 человек погибли (Фото 18+, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе за сутки пострадали трое украинских военных
На Донбассе за сутки пострадали трое украинских военных
Украинцам пообещали индексацию пенсий в этом году
Украинцам пообещали индексацию пенсий в этом году
В &quot;Слуге народа&quot; рассказали об отставке Рябошапки
В "Слуге народа" рассказали об отставке Рябошапки
Великий пост в 2020 году: можно ли венчаться, играть свадьбу и крестить детей
Великий пост в 2020 году: можно ли венчаться, играть свадьбу и крестить детей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь