Поздравления с 8 марта коллег и начальниц, красивые открытки

1 Поздравления коллег и сотрудниц

2 В чудесный день, 8 Марта, Вас поздравляем от души! Желаем радости, азарта, Всегда чтоб были хороши, Цвели, любили и летали От счастья в нежных облаках. Чтобы везде преуспевали: В семье, в работе и в делах. Вы ― украшенье коллектива, Работать с Вами так легко, Внимательны и терпеливы, И лучше Вас нет никого!

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4 Коллеги, с днем 8-го Марта, С чудесным праздником весны! Вы так добры и так прекрасны, И для работы так важны! Вы украшенье коллектива, Вы жизни яркие цветы. Вы вдохновляете на подвиг И пробуждаете мечты. Пусть этот день особый, женский Подарит вам свое тепло. Пусть и на улице, и в сердце Вам будет ясно и светло!

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6 Цвести желаем, расцветать, Свои мечты осуществлять, По-королевски всегда жить И быть любимыми, любить! Пускай весна вам принесет Веселье, радость и доход. Здоровья, нежности, добра, Чтоб быть счастливей, чем вчера! Пусть этой светлою весной Мир будет яркий и цветной, Чтоб каждый миг и каждый час Ждала кругом удача вас!

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8 Дорогие наши дамы, Поздравляет с вашим днем! Вы богини, леди, мамы, Вы отличницы во всём! Мы желаем вам сегодня Мира, радостей и благ. Пусть обходят вас невзгоды - Превращаются в пустяк. Будьте счастливы, красивы, Обаятельны, чисты И полны особой силы. Будьте ярче, чем цветы!

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10 Поздравляем вас, коллеги, С долгожданным Женским днем! Пусть вам март любовь подарит И зажжет глаза огнем! Вы прекрасны, словно розы: Шарм, загадка, красота. Пусть обходят вас все грозы, Воплотится в жизнь мечта! Пусть вас балуют вниманьем, Пусть вас носят на руках. Пусть судьба вас искупает В драгоценнейших дарах!

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12 С праздником весенним, добрым Поздравляем наших дам! Букет из пожеланий собран: По жизни плыть, как по волнам. Немного бури романтичной, Тепла в душе, любви в сердцах, Да путешествий заграничных. Тонуть в внимании, цветах. Пусть неизбежно будет рядом Счастливый случай и успех. Довольна каждая нарядом, Чтоб маникюр - не как у всех. Но главное совсем не в этом! Как важен просто позитив. Улыбкой вашей мы согреты, Наш милый, женский коллектив.

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14 Прекрасной половине коллектива От всей души и с долей позитива, За то, что они лучше Клары с Розой, Должны преподнести сейчас мимозы. Речей приятных точно вы достойны, А главное, всегда будьте спокойны, Ведь мы, мужчины, вас боготворим, О вас заботимся, и вас мы защитим. Коллеги, с праздником весенним поздравляем! Ради 8-го марта обещаем Улыбку каждой, ну и тортик с чаем!

15 Поздравления начальницы

16 Весна - период пробуждения Всего живого на земле. Желаем Вам тепла весеннего, Комфорта личного в душе! Работа пусть приносит радость. Вас обожает коллектив. Так пусть всегда на всё хватает Терпенья, бодрости и сил! Любви, всех благ и вдохновения Чтоб принесла с собой весна, Чтоб подарила Вам везение И все тревоги унесла!

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18 Редко говорим Вам комплименты, Надо же дистанцию держать С руководством. Все же есть моменты, Когда трудно нам уже смолчать. Вы умны, красивы, элегантны, Словно Жанна д’Арк, ведете в бой, Вдохновляя пылом и азартом, На высокий подвиг трудовой. Мы желаем Вам 8 Марта Отложить в сторонку все дела, Ощутить весны очарованье, А еще - душевного тепла!

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20 Вы как женщина - прекрасны, Как начальница - умны. Будем вами восхищаться, Не теряя головы. Безупречная походка, Стиль, манера говорить... Ну не знаем, как же можно Вас такую не любить? Вам 8 Марта счастья Пожелаем от души! Пусть сбываются успешно Ваши лучшие мечты.

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22 Вас в день 8 Марта поздравляем! Хотим сказать, как мы Вас уважаем. Весь коллектив наш благодарен Вам За отношенье правильное к нам. За то, что четко знаете работу, За мудрость, компетентность и заботу. Желаем, чтоб удача улыбалась, Намеченное чтоб осуществлялось Судьба пускай хранит и любит Вас, Пускай счастливым будет каждый час!

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24 В Международный женский день Вас от души мы поздравляем! Любви, весеннего тепла, Удачи, радости желаем, Пусть на работе и в семье Все будет солнечно и гладко, И каждый день светло в душе, И настроение в порядке!

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