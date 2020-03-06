Красивые поздравления с 8 марта учительнице, воспитательнице

1 Учительнице В этот день 8 Марта Мы хотим Вам все сказать, Что такого педагога Во всём мире не сыскать! Мы Вас ценим, уважаем, Благодарность выражаем За заботу, за Ваш труд. Вы для нас как лучший друг! Пусть для Вас всё расцветает, Пусть в душе царит весна. Счастья, радости желаем И, конечно же, добра.

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3 В этот радостный праздник весенний Мы спешим с поздравленьями в класс – Пожелать Вам успехов, везенья, Очень любим и ценим мы Вас! Пусть весна будет доброй, счастливой, Принесёт много новых побед! За поддержку, за чуткость – спасибо! Ярких, светлых и творческих лет!

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5 Своим ученикам Вы сердце отдаёте! За всё спасибо вам, Успехов вам в работе, Весны и теплоты, Улыбок, пониманья, Пусть сбудутся мечты, Исполнятся желанья!

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7 8 Марта — день весенний, Пусть принесет Вам настроенье, Улыбку и цветов букет, И солнца ясного привет! Мы Вас сердечно поздравляем И море счастья пожелаем! Красоты и долгих лет, Без печали и без бед.

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9 В Международный женский день Желаем Вам терпения! Простите, что приносим мы Порой Вам огорчения. Пускай узнают в школе все, Что Вы учитель лучший, Желаем счастья Вам, любви И жизни наилучшей!

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11 С Женским днем! Желаем счастья, Новых планов и идей, Чтоб не портили ненастья Теплоты весенних дней! Чтобы в школу шли с желаньем, Чтоб любили дети Вас, Удивляя воспитаньем И уменьем всякий раз!

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13 Воспитательнице Для малышей в огромный мир Вы отворяете оконца. И всё становится добрей, Ведь вы в душе несёте солнце. Так пусть же светлый день весны Подарит вам тепло улыбок. Пусть будет полон красоты По-детски чистой, как с картинок.

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15 Каждый день – неповторим, Каждый день – по-детски ярок! Малышей ведёте в мир Удивительных загадок. В женский день желаем вам Сохранять в душе цветенье, Доверяться чудесам, Быть в отличном настроенье!

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17 Говорят, что счастье женщин - в детях, Наслажденье - слышать детский смех, Что же, воспитатели, на свете Вы тогда в стократ счастливей всех. Детворе вы дарите, как солнце, Доброты и нежности лучи, Пусть же в ваших душах разольется Радость, как весенние ручьи.

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19 Воспитываете детишек в дет саду, Вы дарите любовь, заботу, Рисуете, поете с ними Вы, И любите свою работу. В день нежный поздравляем Вас, Желаем вам здоровья, счастья, С Международным женским днем, Успеха Вам, добра, богатства!

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21 С 8 Марта поздравляем И от всей души желаем Жизнь любить, не унывать И обиды все прощать! Чтоб не доставали детки, И системы нервной крепкой. На работу, как на праздник, Чтоб не жизнь была, а сказка!

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