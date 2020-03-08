Красивые поздравления с 8 марта маме в стихах, прозе и открытках

Дорогая и любимая мамочка, поздравляю тебя с 8 Марта. Хочу, что бы ты была всегда здорова и счастлива. Что бы ничто и никогда не могло испортить тебе настроение. Помни, что я очень люблю тебя!
Моя мамочка родная,
Я люблю тебя без края!
С 8 Марта поздравляю,
Счастья я тебе желаю.
Много света, доброты,
Исполнения мечты,
Радости на много лет.
Тебя лучше в мире нет!
С праздником, Мамочка! Пусть солнечный привет согреет тебя теплыми лучами, окрасит золотистым светом твой мир и подарит прелестное настроение! Желаю тебе быть всегда самой красивой и любимой, счастливой и жизнерадостной! Пусть сегодня тебя ждет самый шикарный букет твоих любимых цветов и нарисует непревзойденную улыбку на твоем лице! С 8 Марта, любимая Мамочка!
С 8 Марта, мамочка. Желаю тебе, моя родная, всегда цвести от счастья и хорошеть от любви. Пусть этот чудесный праздник весны согреет тебя лучиками нежности и вдохновения, пусть в твоей жизни всегда будут яркие краски радости и доброты. Желаю тебе здоровья и сил, больших успехов без усталости и разочарований.
Мама, мамочка родная,
С 8 Марта поздравляю.
Пусть в душе царит лишь счастье,
Стороной идут ненастья.
Самый близкий человек,
И со мною ты навек.
Будь здоровой, и любимой,
И всегда неповторимой.
8 Марта мамочке любимой
Желаю счастья выше облаков,
Всегда быть доброй, ласковой, красивой,
Купаться в океане нежных слов!
Чтоб радость в каждом дне сопровождала,
Душа цвела, как вешние цветы,
Семья тебя заботой окружала,
И с лёгкостью сбывались все мечты!
Мамочка, дорогая моя! Сегодня твой праздник, и я хочу, чтобы радовалась этим весенним дням. Пусть будет крепким здоровье, и все планы реализуются, будто по мановению волшебной палочки.
С праздником весенним, мама.
Смеха, радости, добра!
Будь, как прежде, лучшей самой
И красивой, как всегда.
Пусть улыбка не исчезнет
С уст прекрасных и родных.
Я тебе желаю мира
И других всех благ земных.
Весна нас радует сегодня
Не только теплым ветерком,
Мы празднуем весенний праздник,
Готовим мы цветы тайком!
Тебя я тоже поздравляю,
Родная мамочка моя,
Куплю букет цветов красивых,
Сегодня все ведь для тебя!
Пусть в день 8-го Марта
Тебе, мамуля, повезет.
По жизненной дорожной карте
Удача за руку ведет!
Милая моя мамулечка! Поздравляю тебя с 8 Марта! Желаю тебе счастливой судьбы, интересной жизни и дружной семьи. Хочу, чтобы ты никогда не узнала, что такое тоска и одиночество, пусть жизнь твоя будет наполнена счастливыми встречами и радостными событиями.
Мамочка, любимая! С праздником весенним!
Пусть 8 Марта в золотых лучах
Будешь ты в прекрасном, светлом настроении,
Радость солнцем светится пусть в твоих очах!
Пусть сияет небо синим перламутром,
Первоцветы радуют дивной красотой,
Пусть же этим праздничным и прекрасным утром,
Будешь ты счастливою, яркой, молодой!