Красивые поздравления с 8 марта маме в стихах, прозе и открытках

1 Дорогая и любимая мамочка, поздравляю тебя с 8 Марта. Хочу, что бы ты была всегда здорова и счастлива. Что бы ничто и никогда не могло испортить тебе настроение. Помни, что я очень люблю тебя!

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3 Моя мамочка родная, Я люблю тебя без края! С 8 Марта поздравляю, Счастья я тебе желаю. Много света, доброты, Исполнения мечты, Радости на много лет. Тебя лучше в мире нет!

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5 С праздником, Мамочка! Пусть солнечный привет согреет тебя теплыми лучами, окрасит золотистым светом твой мир и подарит прелестное настроение! Желаю тебе быть всегда самой красивой и любимой, счастливой и жизнерадостной! Пусть сегодня тебя ждет самый шикарный букет твоих любимых цветов и нарисует непревзойденную улыбку на твоем лице! С 8 Марта, любимая Мамочка!

6 С 8 Марта, мамочка. Желаю тебе, моя родная, всегда цвести от счастья и хорошеть от любви. Пусть этот чудесный праздник весны согреет тебя лучиками нежности и вдохновения, пусть в твоей жизни всегда будут яркие краски радости и доброты. Желаю тебе здоровья и сил, больших успехов без усталости и разочарований.

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8 Мама, мамочка родная, С 8 Марта поздравляю. Пусть в душе царит лишь счастье, Стороной идут ненастья. Самый близкий человек, И со мною ты навек. Будь здоровой, и любимой, И всегда неповторимой.

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10 8 Марта мамочке любимой Желаю счастья выше облаков, Всегда быть доброй, ласковой, красивой, Купаться в океане нежных слов! Чтоб радость в каждом дне сопровождала, Душа цвела, как вешние цветы, Семья тебя заботой окружала, И с лёгкостью сбывались все мечты!

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12 Мамочка, дорогая моя! Сегодня твой праздник, и я хочу, чтобы радовалась этим весенним дням. Пусть будет крепким здоровье, и все планы реализуются, будто по мановению волшебной палочки.

13 С праздником весенним, мама. Смеха, радости, добра! Будь, как прежде, лучшей самой И красивой, как всегда. Пусть улыбка не исчезнет С уст прекрасных и родных. Я тебе желаю мира И других всех благ земных.

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15 Весна нас радует сегодня Не только теплым ветерком, Мы празднуем весенний праздник, Готовим мы цветы тайком! Тебя я тоже поздравляю, Родная мамочка моя, Куплю букет цветов красивых, Сегодня все ведь для тебя! Пусть в день 8-го Марта Тебе, мамуля, повезет. По жизненной дорожной карте Удача за руку ведет!

16 Милая моя мамулечка! Поздравляю тебя с 8 Марта! Желаю тебе счастливой судьбы, интересной жизни и дружной семьи. Хочу, чтобы ты никогда не узнала, что такое тоска и одиночество, пусть жизнь твоя будет наполнена счастливыми встречами и радостными событиями.

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