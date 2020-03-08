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Красивые поздравления с 8 марта маме в стихах, прозе и открытках

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Красивые поздравления с 8 марта маме в стихах, прозе и открытках
02:01 Сегодня Телеграф

Коллекция трогательных, красивых, коротких поздравлений для мамы с 8 марта.

  • 1

    Дорогая и любимая мамочка, поздравляю тебя с 8 Марта. Хочу, что бы ты была всегда здорова и счастлива. Что бы ничто и никогда не могло испортить тебе настроение. Помни, что я очень люблю тебя!

  • 2

  • 3

    Моя мамочка родная,

    Я люблю тебя без края!

    С 8 Марта поздравляю,

    Счастья я тебе желаю.

    Много света, доброты,

    Исполнения мечты,

    Радости на много лет.

    Тебя лучше в мире нет!

  • 4

  • 5

    С праздником, Мамочка! Пусть солнечный привет согреет тебя теплыми лучами, окрасит золотистым светом твой мир и подарит прелестное настроение! Желаю тебе быть всегда самой красивой и любимой, счастливой и жизнерадостной! Пусть сегодня тебя ждет самый шикарный букет твоих любимых цветов и нарисует непревзойденную улыбку на твоем лице! С 8 Марта, любимая Мамочка!

  • 6

    С 8 Марта, мамочка. Желаю тебе, моя родная, всегда цвести от счастья и хорошеть от любви. Пусть этот чудесный праздник весны согреет тебя лучиками нежности и вдохновения, пусть в твоей жизни всегда будут яркие краски радости и доброты. Желаю тебе здоровья и сил, больших успехов без усталости и разочарований.

  • 7

  • 8

    Мама, мамочка родная,

    С 8 Марта поздравляю.

    Пусть в душе царит лишь счастье,

    Стороной идут ненастья.

    Самый близкий человек,

    И со мною ты навек.

    Будь здоровой, и любимой,

    И всегда неповторимой.

  • 9

  • 10

    8 Марта мамочке любимой

    Желаю счастья выше облаков,

    Всегда быть доброй, ласковой, красивой,

    Купаться в океане нежных слов!

    Чтоб радость в каждом дне сопровождала,

    Душа цвела, как вешние цветы,

    Семья тебя заботой окружала,

    И с лёгкостью сбывались все мечты!

  • 11

  • 12

    Мамочка, дорогая моя! Сегодня твой праздник, и я хочу, чтобы радовалась этим весенним дням. Пусть будет крепким здоровье, и все планы реализуются, будто по мановению волшебной палочки.

  • 13

    С праздником весенним, мама.

    Смеха, радости, добра!

    Будь, как прежде, лучшей самой

    И красивой, как всегда.

    Пусть улыбка не исчезнет

    С уст прекрасных и родных.

    Я тебе желаю мира

    И других всех благ земных.

  • 14

  • 15

    Весна нас радует сегодня

    Не только теплым ветерком,

    Мы празднуем весенний праздник,

    Готовим мы цветы тайком!

    Тебя я тоже поздравляю,

    Родная мамочка моя,

    Куплю букет цветов красивых,

    Сегодня все ведь для тебя!

    Пусть в день 8-го Марта

    Тебе, мамуля, повезет.

    По жизненной дорожной карте

    Удача за руку ведет!

  • 16

    Милая моя мамулечка! Поздравляю тебя с 8 Марта! Желаю тебе счастливой судьбы, интересной жизни и дружной семьи. Хочу, чтобы ты никогда не узнала, что такое тоска и одиночество, пусть жизнь твоя будет наполнена счастливыми встречами и радостными событиями.

  • 17

  • 18

    Мамочка, любимая! С праздником весенним!

    Пусть 8 Марта в золотых лучах

    Будешь ты в прекрасном, светлом настроении,

    Радость солнцем светится пусть в твоих очах!

    Пусть сияет небо синим перламутром,

    Первоцветы радуют дивной красотой,

    Пусть же этим праздничным и прекрасным утром,

    Будешь ты счастливою, яркой, молодой!

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