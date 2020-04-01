Поздравления с Днем смеха-2020 в стихах и открытках

1 В День Смеха желаю: уюта и тепла, Чтоб жизнь позитивной всегда, лишь, была, Вокруг, чтоб прохожие Вам улыбались, Друзья, чтоб от радости в счастье купались! Дарите тепло, вдохновляйте народ, Чтоб жить все могли без не нужных хлопот. Купайтесь в веселье чарующих грёз, Дарите друг другу жизнь — без слёз! Цените улыбки, желание жить, Умейте красиво друг с другом дружить. И помните: смех — это жизнь, богатство, успех... Смех — это рай и счастье для всех!

2 Желаю много позитива В этот радостный денек! Душа поет пускай счастливо, Пусть льется смех, как ручеек! Веселья я желаю много, Приколов добрых лишь, не злых, И настроения заводного, И море шуточек смешных!

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4 Смешинку проглотили И хохот во весь рот! О грусти позабыли, Плохое всё уйдёт! Сегодня будет радость, Веселие и смех. Вся жизнь — как мёд и сладость, Пусть ждёт во всём успех! Отступят все сомнения И горечь позади. Желаний исполнение Пусть ждёт вас впереди!

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6 Я с Днем смеха поздравляю, Не творите произвол! Ну и сразу пожелаю, Чтобы кто-то «подколол». Юмор греет жизнь пусть чаще, Жизнь вам продлевает смех, День апрельский станет слаще, И сопутствует успех.

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8 Пусть будет все смешно и мило, Веселье только без обид, Ведь глупых и недобрых шуток День смеха просто не простит! Давайте радостно смеяться, Валять беззлобно дурака, Жизнь продлевает людям юмор, Известно всем наверняка! Желаю, чтобы смех и счастье Сопровождали вас всегда, И будут точно бесконечны Для вас грядущие года!

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10 Желаю только позитива, Улыбок, радости, веселья, Жить ярко, красочно, счастливо, Цветным пусть будет настроение! Пускай же смех звучит кругом, Ведь будет шуток новых много, Пусть мир наполнится добром, Желаю вам денька смешного!

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12 Пусть сегодня звонкий смех Отовсюду будет слышен. Пусть разыгрывают всех, Юмор в жизни многим движет! Смеха день известен всем, Кто любитель шуток разных. Пусть же буден он для вас Беззаботным и прекрасным! Пусть разыгрывают вас Только доброй легкой шуткой. Слезы пусть бегут из глаз Только от веселой утки!

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14 Отмечает вся планета Праздник юмора и смеха! Шутки, розыгрыши, радость: Юмор в жизни очень важен! Поздравляю всех сегодня И желаю от души, Чтобы в доме было шумно, Не сидели чтоб в тиши! Улыбайтесь, веселитесь, И не только в этот день. Каламбуры сочиняйте, Прогоните грусть и лень!

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