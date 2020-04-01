Скачать
Среда, 01.04.2020
"Полет домой": Польша помогла вернуть граждан Украины на родину
"Полет домой": Польша помогла вернуть граждан Украины на родину
В Украине - 24 новых случая COVID-19
В Украине - 24 новых случая COVID-19
От коронавируса умер экс-президент Марселя
От коронавируса умер экс-президент Марселя
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 апреля

Поздравления с Днем смеха-2020 в стихах и открытках

Смотрите фото (9)
Поздравления с Днем смеха-2020 в стихах и открытках
10:56 Сегодня Телеграф

Ежегодно в этот день все шутят и разыгрывают тех, кто рядом.

  • 1

    В День Смеха желаю: уюта и тепла,

    Чтоб жизнь позитивной всегда, лишь, была,

    Вокруг, чтоб прохожие Вам улыбались,

    Друзья, чтоб от радости в счастье купались!

     

    Дарите тепло, вдохновляйте народ,

    Чтоб жить все могли без не нужных хлопот.

    Купайтесь в веселье чарующих грёз,

    Дарите друг другу жизнь — без слёз!

     

    Цените улыбки, желание жить,

    Умейте красиво друг с другом дружить.

    И помните: смех — это жизнь, богатство, успех...

    Смех — это рай и счастье для всех!

  • 2

    Желаю много позитива

    В этот радостный денек!

    Душа поет пускай счастливо,

    Пусть льется смех, как ручеек!

     

    Веселья я желаю много,

    Приколов добрых лишь, не злых,

    И настроения заводного,

    И море шуточек смешных!

  • 3

  • 4

    Смешинку проглотили

    И хохот во весь рот!

    О грусти позабыли,

    Плохое всё уйдёт!

     

    Сегодня будет радость,

    Веселие и смех.

    Вся жизнь — как мёд и сладость,

    Пусть ждёт во всём успех!

     

    Отступят все сомнения

    И горечь позади.

    Желаний исполнение

    Пусть ждёт вас впереди!

  • 5

  • 6

    Я с Днем смеха поздравляю,

    Не творите произвол!

    Ну и сразу пожелаю,

    Чтобы кто-то «подколол».

     

    Юмор греет жизнь пусть чаще,

    Жизнь вам продлевает смех,

    День апрельский станет слаще,

    И сопутствует успех.

  • 7

  • 8

    Пусть будет все смешно и мило,

    Веселье только без обид,

    Ведь глупых и недобрых шуток

    День смеха просто не простит!

     

    Давайте радостно смеяться,

    Валять беззлобно дурака,

    Жизнь продлевает людям юмор,

    Известно всем наверняка!

     

    Желаю, чтобы смех и счастье

    Сопровождали вас всегда,

    И будут точно бесконечны

    Для вас грядущие года!

  • 9

  • 10

    Желаю только позитива,

    Улыбок, радости, веселья,

    Жить ярко, красочно, счастливо,

    Цветным пусть будет настроение!

     

    Пускай же смех звучит кругом,

    Ведь будет шуток новых много,

    Пусть мир наполнится добром,

    Желаю вам денька смешного!

  • 11

  • 12

    Пусть сегодня звонкий смех

    Отовсюду будет слышен.

    Пусть разыгрывают всех,

    Юмор в жизни многим движет!

     

    Смеха день известен всем,

    Кто любитель шуток разных.

    Пусть же буден он для вас

    Беззаботным и прекрасным!

     

    Пусть разыгрывают вас

    Только доброй легкой шуткой.

    Слезы пусть бегут из глаз

    Только от веселой утки!

  • 13

  • 14

    Отмечает вся планета

    Праздник юмора и смеха!

    Шутки, розыгрыши, радость:

    Юмор в жизни очень важен!

     

    Поздравляю всех сегодня

    И желаю от души,

    Чтобы в доме было шумно,

    Не сидели чтоб в тиши!

     

    Улыбайтесь, веселитесь,

    И не только в этот день.

    Каламбуры сочиняйте,

    Прогоните грусть и лень!

  • 15

  • 16

    В этот день веселья море,

    Много шуток и задора,

    Пожелаю от души,

    Пусть к вам счастье поспешит!

     

    Не грустите, улыбайтесь,

    Пусть друзья развеселят,

    Ни на что не обижайтесь,

    Будем праздник отмечать!

Знаменательные события в истории: 1 апреля 2020 года

Дарья-грязные проруби: приметы и обряды 1 апреля

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Праздник, Смех, Приколы, День смеха, День дурака, Поздравления в стихах, Поздравления с 1 апреля, 1 апреля, Смешные поздравления, Прикольные поздравления с днем смеха, Поздравления на 1 апреля, День смеха 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте немного нового о себе
02 Бесплатные поезда для медиков: "Укрзализныця" запустила социальную программу
03 Итоги дня 31 марта: коронавирус в Украине, соцпрограммы для медиков и "теплые кредиты"
04 Температурные качели: чем порадует погода в День смеха
05 За день в Украине зарегистрировано почти сто случаев заражения Covid-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин затеял ремонт на Банковой
Кабмин затеял ремонт на Банковой
Пандемия COVID-19: оперативные данные на 1 апреля
Пандемия COVID-19: оперативные данные на 1 апреля
Температурные качели: чем порадует погода в День смеха
Температурные качели: чем порадует погода в День смеха
Знаки Зодиака, которых ждет удача в апреле 2020 года
Знаки Зодиака, которых ждет удача в апреле 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь