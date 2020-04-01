С Днем смеха: подборка поздравлений с 1 апреля

Поздравляю с Днём смеха!
Пусть тебе повезёт,
И начнётся потеха
Вместо глупых невзгод.
Смех разбудит удачу
Пусть своим волшебством,
И в награду назначит
Доброты торжество.
Этим первым апреля
Пусть начнётся отсчёт:
Пусть приходит веселье
Для души, на весь год!
Я сегодня поздравлю
С днём смеха тебя!
Пожелаю: ты смейся, живя и любя!
Пусть вокруг расцветают
Улыбки и смех!
Этот день самым радостным
Будет для всех!
Давайте посмеемся, господа!
С днем смеха вас, ведь он так много значит.
Смеешься — отступает вмиг беда
Или решаются крутейшие задачи.
Смех продлевает жизнь, и это — факт.
А тех, кто весел, и фортуна любит.
Пускай же вам всегда во всем везет,
Ну а для грусти места пусть не будет.
Розыгрыши, смех и шутки,
И повсюду прибаутки.
Это, смеха день настал,
Смех, на целый день пристал.
Поздравляю всех вас я,
Всем улыбок и добра.
Смех продляет жизнь, друзья,
Хохочите до утра.
Сегодня будем мы смеяться
И веселиться, и шутить,
День смеха дружно отмечаем,
Нам в этот день нельзя грустить,
Желаем всем мы море счастья,
В глазах пускай не будет слез,
Пусть, несмотря на все проблемы,
Всегда на шутки будет спрос!
Желаю, чтоб в День смеха вы забыли
Про трудности, заботы и дела.
Чтобы друзья по-доброму шутили,
Чтоб день был полон света и добра.
Чтоб смех в сей день встречали вы повсюду,
Веселье, радость, шутки, болтовню.
Ведь подшутить вот так, чтоб не обидеть,
Возможно только раз один в году!
Пусть первоапрельская шутка
Подарит задора волну,
И звонкий смех на минутку
Развеет вокруг тишину!
Желаем восторга, азарта,
Чтоб юмор бил, как фонтан,
В делах повседневных — фарта,
И радужных чувств — ураган!
С Днем смеха поздравляю
В апрельский день весенний,
Желаю вам улыбок,
Смеха и веселья.
Шутите друг над другом
И смейтесь до упаду,
Пусть добрый смех разрушит
Меж нами все преграды.
Пересечет легко
Пусть он все границы,
Счастливый смех до каждого
Пусть сердца достучится,
Юмор в жизни очень важен,
Без него нельзя никак,
Даже если пальцем крутят
У виска, сказав «дурак»!
Находить смешное нужно
В суете любого дня,
Помогать друзьям весельем
Или ободрить себя.
Смеха день вы отмечайте
И шутите от души,
И задора, позитива
Зажигайте вы искры!
С праздником апрельским
Вас я поздравляю,
Желаю много счастья,
От всей души желаю!
Смейтесь, веселитесь,
Гоните прочь все беды!
С Днем смеха, дорогие,
С праздником веселья!