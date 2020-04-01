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С Днем смеха: подборка поздравлений с 1 апреля

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С Днем смеха: подборка поздравлений с 1 апреля
12:44 Сегодня Телеграф

В этот день принято шутить и разыгрывать всех, с кем Вам предстоит увидеться в этот праздник.

  • 1

    Поздравляю с Днём смеха!

    Пусть тебе повезёт,

    И начнётся потеха

    Вместо глупых невзгод.

     

    Смех разбудит удачу

    Пусть своим волшебством,

    И в награду назначит

    Доброты торжество.

     

    Этим первым апреля

    Пусть начнётся отсчёт:

    Пусть приходит веселье

    Для души, на весь год!

  • 2

  • 3

    Я сегодня поздравлю

    С днём смеха тебя!

    Пожелаю: ты смейся, живя и любя!

    Пусть вокруг расцветают

    Улыбки и смех!

    Этот день самым радостным

    Будет для всех!

  • 4

  • 5

    Давайте посмеемся, господа!

    С днем смеха вас, ведь он так много значит.

    Смеешься — отступает вмиг беда

    Или решаются крутейшие задачи.

     

    Смех продлевает жизнь, и это — факт.

    А тех, кто весел, и фортуна любит.

    Пускай же вам всегда во всем везет,

    Ну а для грусти места пусть не будет.

  • 6

  • 7

    Розыгрыши, смех и шутки,

    И повсюду прибаутки.

    Это, смеха день настал,

    Смех, на целый день пристал.

     

    Поздравляю всех вас я,

    Всем улыбок и добра.

    Смех продляет жизнь, друзья,

    Хохочите до утра.

  • 8

  • 9

    Сегодня будем мы смеяться

    И веселиться, и шутить,

    День смеха дружно отмечаем,

    Нам в этот день нельзя грустить,

    Желаем всем мы море счастья,

    В глазах пускай не будет слез,

    Пусть, несмотря на все проблемы,

    Всегда на шутки будет спрос!

  • 10

  • 11

    Желаю, чтоб в День смеха вы забыли

    Про трудности, заботы и дела.

    Чтобы друзья по-доброму шутили,

    Чтоб день был полон света и добра.

     

    Чтоб смех в сей день встречали вы повсюду,

    Веселье, радость, шутки, болтовню.

    Ведь подшутить вот так, чтоб не обидеть,

    Возможно только раз один в году!

  • 12

  • 13

    Пусть первоапрельская шутка

    Подарит задора волну,

    И звонкий смех на минутку

    Развеет вокруг тишину!

     

    Желаем восторга, азарта,

    Чтоб юмор бил, как фонтан,

    В делах повседневных — фарта,

    И радужных чувств — ураган!

  • 14

  • 15

    С Днем смеха поздравляю

    В апрельский день весенний,

    Желаю вам улыбок,

    Смеха и веселья.

     

    Шутите друг над другом

    И смейтесь до упаду,

    Пусть добрый смех разрушит

    Меж нами все преграды.

     

    Пересечет легко

    Пусть он все границы,

    Счастливый смех до каждого

    Пусть сердца достучится,

  • 16

    Юмор в жизни очень важен,

    Без него нельзя никак,

    Даже если пальцем крутят

    У виска, сказав «дурак»!

     

    Находить смешное нужно

    В суете любого дня,

    Помогать друзьям весельем

    Или ободрить себя.

     

    Смеха день вы отмечайте

    И шутите от души,

    И задора, позитива

    Зажигайте вы искры!

  • 17

  • 18

    С праздником апрельским

    Вас я поздравляю,

    Желаю много счастья,

    От всей души желаю!

     

    Смейтесь, веселитесь,

    Гоните прочь все беды!

    С Днем смеха, дорогие,

    С праздником веселья!

Знаменательные события в истории: 1 апреля 2020 года

Поздравления с Днем смеха-2020 в стихах и открытках

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