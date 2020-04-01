С Днем смеха: подборка поздравлений с 1 апреля

1 Поздравляю с Днём смеха! Пусть тебе повезёт, И начнётся потеха Вместо глупых невзгод. Смех разбудит удачу Пусть своим волшебством, И в награду назначит Доброты торжество. Этим первым апреля Пусть начнётся отсчёт: Пусть приходит веселье Для души, на весь год!

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3 Я сегодня поздравлю С днём смеха тебя! Пожелаю: ты смейся, живя и любя! Пусть вокруг расцветают Улыбки и смех! Этот день самым радостным Будет для всех!

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5 Давайте посмеемся, господа! С днем смеха вас, ведь он так много значит. Смеешься — отступает вмиг беда Или решаются крутейшие задачи. Смех продлевает жизнь, и это — факт. А тех, кто весел, и фортуна любит. Пускай же вам всегда во всем везет, Ну а для грусти места пусть не будет.

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7 Розыгрыши, смех и шутки, И повсюду прибаутки. Это, смеха день настал, Смех, на целый день пристал. Поздравляю всех вас я, Всем улыбок и добра. Смех продляет жизнь, друзья, Хохочите до утра.

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9 Сегодня будем мы смеяться И веселиться, и шутить, День смеха дружно отмечаем, Нам в этот день нельзя грустить, Желаем всем мы море счастья, В глазах пускай не будет слез, Пусть, несмотря на все проблемы, Всегда на шутки будет спрос!

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11 Желаю, чтоб в День смеха вы забыли Про трудности, заботы и дела. Чтобы друзья по-доброму шутили, Чтоб день был полон света и добра. Чтоб смех в сей день встречали вы повсюду, Веселье, радость, шутки, болтовню. Ведь подшутить вот так, чтоб не обидеть, Возможно только раз один в году!

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13 Пусть первоапрельская шутка Подарит задора волну, И звонкий смех на минутку Развеет вокруг тишину! Желаем восторга, азарта, Чтоб юмор бил, как фонтан, В делах повседневных — фарта, И радужных чувств — ураган!

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15 С Днем смеха поздравляю В апрельский день весенний, Желаю вам улыбок, Смеха и веселья. Шутите друг над другом И смейтесь до упаду, Пусть добрый смех разрушит Меж нами все преграды. Пересечет легко Пусть он все границы, Счастливый смех до каждого Пусть сердца достучится,

16 Юмор в жизни очень важен, Без него нельзя никак, Даже если пальцем крутят У виска, сказав «дурак»! Находить смешное нужно В суете любого дня, Помогать друзьям весельем Или ободрить себя. Смеха день вы отмечайте И шутите от души, И задора, позитива Зажигайте вы искры!

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