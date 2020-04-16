Молитвы на Страстную пятницу 17 апреля

1 Согласно библейскому преданию, которое представлено в Евангелии, в этот день был казнен на кресте Иисус Христос, после чего погребен в пещере. Драматичное событие, случившееся много веков назад, отразилось в том, что в память о нем, христиане в этот день в период великого поста налагают на себя суровые ограничения, касающиеся приема пищи и поведения. Кроме этого в Страстную пятницу предписывается соблюдать различные традиции и совершать определенные обряды. Какие молитвы читают в Страстную пятницу Молитва о спасении души Молитва о спасении души короткая, ее нужно читать в Страстную пятницу, как можно чаще. Звучит она так: "О, Иисус Христос, Бог наш, спаси и помилуй наши души святой Церковью, позаботься о нас, не дай нам гореть в геенне огненной. О, Иисус Христос, Бог наш, помилуй нас, бедных грешников. О Иисус Христос, Бог наш, благослови моего отца, мою мать, моих родных за которых искренне молюсь. О Иисус Христос, Бог наш, и все, что я должен молиться, помоги нам пройти чистилище и доведи наши души до небесного покоя. Аминь"

2 Молитва о прощении грехов Молитва о прощении грехов в Страстную Пятницу обладает особой силой. Она позволяет попросить прощение за все грехопадения, свершенные по неразумению, но при этом очень важно молиться с искренней верой в душе. Как вариант можно воспользоваться следующим молитвенным текстом: "Господи Всевышний, услышь меня, раба Божьего (собственное имя) прости мне мои грехи, ибо искренне я в них раскаиваюсь. Позволь мне работать старательно и вести праведную жизнь в соответствии с заповедями Твоими. Даруй мне возможности возносить Тебе молитвы, быть добрым и словом и делом по отношению к другим. Научи меня, как удержаться от бесовских искушений, чтобы ничего плохого не делать и никому не навредить. Прошу у тебя прощения и совета. Аминь"

3 Молитва о защите от врагов Безусловно, у каждого человека на земле имеются враги. В Страстную Пятницу следует прочитать следующую молитву о защите от недобрых людей: "Во имя Отца и Сына и Святого Духа. По преданию Царь Ирод беспощадно бьется, с остервенением дерется, Кровь бездарно проливает, никого не жалеет, никого не прощает. Но я, раб Божий знаю одно, что против недоброго человека есть сильный и надежный, великий стрелец - всемогущий Бог Отец! У сына его Иисуса Христа, жизнь отдавшего за счастье людей, лук - это яркое Солнце, стрела - это ясный месяц. Имеется у Него чем стрелять, поэтому, Господь справедливый никому не даст меня обижать. Я знаю, что благодаря вере моей искренней Бог всегда на моем пути впереди, Пресвятая Богородица позади. С защитой сильной небесной я никого не боюсь и никого не страшусь. А моим врагам, лиходеям злодеям спицы острые в языки злые, каленые клещи в клыки, в недобрые очи пески. Аминь"

4 Молитва, чтобы выразить скорбь за грехи свои В страстную пятницу обязательно следует прочитать молитву, в которой выражается скорбь за свершенные собственные грехи: Можно воспользоваться следующим молитвенным текстом: "Обращаюсь к Тебе, Бог мой, Отец мой, я раб Божий (собственное имя) с просьбой о прощении всех моих прегрешений. Я очень сожалею, что в определенные жизненные моменты я отвернулся от тебя, но помню, что в такой трудный час я все равно ощутил Твою поддержку. Стремлюсь к пониманию и показываю свою любовь в молитве этой искренней, из глубины души исходящей. Прошу Тебя, Господи, ради своего Сына Иисуса Христа, умершего и воскресшего ради счастливой жизни всех людей, прости мне все мои грехи, ведомые и неведомые, совершенные в минуты отчаяний или по неразумению. Отец Всевышний, знаю я, что грехопадениями своими я нанес оскорбление всем Высшим силам, а также обидел много благоверных людей на земле. Прими в сию минуту мои искренние обещания, что я буду вести праведный образ жизни и проявлять свою любовь к ближним. Я прошу помощи и поддержки Святого Духа, чтобы он указывал мне правильный жизненный путь в служение другим людям. Аминь"

5 Молитва за единство Каждый человек живет в обществе и очень зависит от него. Когда люди объединяются, то они забывают о распрях и начинают созидать, что благотворно влияет на отношения людей в целом. Поэтому очень важно в Страстную Пятницу читать молитву о единстве. Звучит она так: "Великий и Всемогущий Отец Небесный, услышь молитву раба Божьего (собственное имя) в этот святой день. Прошу Тебя, Господи, отправить на землю Святого Духа, который смог бы объединить всех людей. Помоги нам всем, Всевышний, забыть все прошлые неприятности, отложить в сторону все осуждения и независимо от религиозных убеждений понять и простить друг друга. Научи нас, Господи, работать вместе на благо процветающего общества. Пусть не помешают нам в этом национальности и расы. Позволь нам превратить наш мир в процветающий. Объедини, всемогущий Господь, нас всех в особенности христиан. Сделай так, чтобы стали мы едины, как те соратники Иисуса Христа, которые собрались вместе с ним на Вечери Господней. Прошу только об одном, чтобы мы могли работать усердно, молиться искренне, жить вместе счастливо в любви и мире. Аминь"