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Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе и открытках на 24 апреля

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Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе и открытках на 24 апреля
09:50 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Есть короткие и длинные поздравления, прикольные и серьезные, оригинальные и формальные.

  • 1

    От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю много солнечных и светлых дней, верных друзей рядом, новых свершений и прекрасных возможностей, сибирского здоровья, любви, достатка, удачи в любом деле! Счастливых событий, свершения всех планов и мечтаний!

  • 2

    Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!

  • 3

    Поздравляю с днем рождения! Желаю каждый день просыпаться с ощущением счастья и в самом лучшем настроении. Пусть здоровье и деньги по умолчанию только множатся, а мечты и желания исполняются как можно чаще, позволяя радоваться новым победам и всегда улыбаться.

  • 4

    Поздравляю с днем рождения! Желаю считать свой возраст не по количеству лет, а по количеству счастливых дней, ярких воспоминаний, прекрасных мгновений, эмоций восторга и радости. И пусть всего этого у тебя будет больше, чем много. Здоровья, любви, успеха, материального и духовного достатка!

  • 5

    Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе много улыбок, от которых становится тепло на душе, побольше замечательных людей, которые не дадут тебе скучать и унывать (а ведь чем больше улыбок — тем больше тепла) и ярких дней, которые будут наполнены положительными эмоциями и счастьем!

  • 6

    Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен легкостью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, искренностью и успехом. Будьте безгранично счастливы, впитывайте положительные эмоции и излучайте благополучие!

  • 7

    С днем рождения тебя я поздравляю. Пусть здоровье не покинет, счастье и радость пусть будут всегда и во всем. Желаю тебе бесконечного везения, тепла и мира. Пусть жизнь подарит только позитивные моменты, а ангел хранитель оградит от бед и несчастий.

  • 8

    Поздравляю с днем рождения и от души желаю каждый день своей жизни встречать с улыбкой и невероятным ощущением счастья, всегда верить в себя и наслаждаться каждым мгновением. Пусть мечты твоего сердца исполняются, пусть вдохновение для души дарит любовь и удача!

  • 9

    Поздравляем с днем рожденья! От всей души желаем много-много счастья, бодрости, здоровья, любви, красоты рассветов и закатов, вечной молодости в душе и всех благ! Пусть рядом всегда будут верные друзья, в кошельке пусть множатся деньги, а в доме цветут уют, радость, тепло и достаток!

  • 10

    Искренне поздравляю с днем рождения. Желаю осуществить самые желанные мечты. Уюта в доме, на сердце и в душе. Уверенно шагать к своим целям, никогда не сдаваться, служить опорой для старших и образцом для младших, а самое главное, любви, здоровья и поддержки!

  • 11

    С днем рождения! Желаю солнца, тепла, мира, веселья, денег, успехов во всех начинаниях, любви, благополучия, исполнения самых заветных желаний, здоровья и вдохновения! Пусть жизнь дарит много приятных сюрпризов, друзья всегда окружает тебя, а глаза искрятся от счастья!

  • 12

    Поздравляю с днем рождения! Но желать тебе здоровья и счастья, думаю, не стоит, так как все уже давно этого пожелали, и это обязательно будет! Я пожелаю тебе, чтобы у тебя было то, что именно тебе нужно. То, чего хочешь ты и только ты! Ведь только ты знаешь, что тебе нужно для самого главного — для счастья. С днем рождения!

     

Душевные поздравления с Днем рождения: СМС и открытки

С Днем рождения: шикарные поздравления в стихах и открытках

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