Оригинальные СМС-поздравления с Днем акушерки-2020, открытки

1 Чтоб собрать все похвалы, Мало этажерки. Отмечаем чудный день - Праздник акушерки. Пусть оплачен будет труд Твой всегда достойно, А в семье царит уют И всегда спокойно.

2

3 Поздравляем акушерок, И спасибо, говорим, Вас за труд и за заботу От души благодарим. С вашим днем, вас поздравляем, Будьте счастливы всегда, У вас славная работа Без которой никуда.

4

5 С Днем акушерки поздравляю! Твой труд так важен для людей, Ведь им рождаться помогаешь, Наш мир все время делая светлей. Желаю я тебе большого счастья, Заботой окружала чтоб семья, Чтоб мчались прочь невзгоды и ненастья, Чтоб удавались сразу все дела.

6

7 Акушерок я сегодня Нежно поздравляю. И здоровых малышей Вам встречать желаю. Преклоняюсь перед вами, Вам цены, родные, нет. Счастья вам, здоровья только, Жить богато и без бед.

8

9 Очень нужный, благородный, Акушерок тяжкий труд, Как родить иль сохраняться, Неизменно к ним идут. Ну а те, в своем "родильном", Как волшебники "живут" - Кому дочку, кому сына, Кому двойню выдают.

10

11 С Днем акушерки! Благодарны Вам столько женщин на земле. Вы точно трудитесь недаром, Понятно это стало мне. Спасибо Вам, что Вы такая, Ведь в Вас есть сила доброты. Пусть будет жизнь чудесней рая, Пусть исполняются мечты!

12

13 Доверяю жизнь тебе свою, Доверяю жизнь своей малютки. Искренне тебя благодарю За бесценный труд, характер чуткий. Будем помнить руки мы твои Сильные и нежные такие. С пожеланиями счастья и любви - Я, мой сын и все мои родные.

14

15 Вы стоите у истока жизни, Слышите младенца первый крик, Наполняет сердце вам любовью Каждой новой жизни первый миг. Вам в день акушерки пожелаю, Добротой пусть полнится душа, Чтоб могли с любовью и заботой Встретить вы любого малыша.

16