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Оригинальные СМС-поздравления с Днем акушерки-2020, открытки

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Оригинальные СМС-поздравления с Днем акушерки-2020, открытки
11:24 Сегодня Телеграф

5 мая более 50 стран мира отмечают праздник людей очень важной профессии. Это Международный день акушерки. Именно от их профессионализма, знаний и опыта зачастую зависит здоровье каждой роженицы-матери и каждого ребёнка, а иногда даже их жизнь.

  • 1

    Чтоб собрать все похвалы,

    Мало этажерки.

    Отмечаем чудный день -

    Праздник акушерки.

     

    Пусть оплачен будет труд

    Твой всегда достойно,

    А в семье царит уют

    И всегда спокойно.

  • 2

  • 3

    Поздравляем акушерок,

    И спасибо, говорим,

    Вас за труд и за заботу

    От души благодарим.

     

    С вашим днем, вас поздравляем,

    Будьте счастливы всегда,

    У вас славная работа

    Без которой никуда.

  • 4

  • 5

    С Днем акушерки поздравляю!

    Твой труд так важен для людей,

    Ведь им рождаться помогаешь,

    Наш мир все время делая светлей.

     

    Желаю я тебе большого счастья,

    Заботой окружала чтоб семья,

    Чтоб мчались прочь невзгоды и ненастья,

    Чтоб удавались сразу все дела.

  • 6

  • 7

    Акушерок я сегодня

    Нежно поздравляю.

    И здоровых малышей

    Вам встречать желаю.

     

    Преклоняюсь перед вами,

    Вам цены, родные, нет.

    Счастья вам, здоровья только,

    Жить богато и без бед.

  • 8

  • 9

    Очень нужный, благородный,

    Акушерок тяжкий труд,

    Как родить иль сохраняться,

    Неизменно к ним идут.

     

    Ну а те, в своем "родильном",

    Как волшебники "живут" -

    Кому дочку, кому сына,

    Кому двойню выдают.

  • 10

  • 11

    С Днем акушерки! Благодарны

    Вам столько женщин на земле.

    Вы точно трудитесь недаром,

    Понятно это стало мне.

     

    Спасибо Вам, что Вы такая,

    Ведь в Вас есть сила доброты.

    Пусть будет жизнь чудесней рая,

    Пусть исполняются мечты!

  • 12

  • 13

    Доверяю жизнь тебе свою,

    Доверяю жизнь своей малютки.

    Искренне тебя благодарю

    За бесценный труд, характер чуткий.

     

    Будем помнить руки мы твои

    Сильные и нежные такие.

    С пожеланиями счастья и любви -

    Я, мой сын и все мои родные.

  • 14

  • 15

    Вы стоите у истока жизни,

    Слышите младенца первый крик,

    Наполняет сердце вам любовью

    Каждой новой жизни первый миг.

     

    Вам в день акушерки пожелаю,

    Добротой пусть полнится душа,

    Чтоб могли с любовью и заботой

    Встретить вы любого малыша.

  • 16

  • 17

    Кто встречает нас на свете?

    Кто на руки первый взял?

    Кто знаком с названьем "дети",

    Им всю жизнь свою отдал?

     

    Акушер-это призванье,

    Это зов большой души,

    Это мудрость, это знания,

    Это пупсы, малыши!

Красивые поздравления с Днем акушерки в стихах и открытках

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