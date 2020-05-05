Красивые поздравления с Днем акушерки в стихах и открытках

Акушеркой быть — это призвание,
Помогать родиться и родить,
И слышать крик, и первое дыхание!
Такое счастье — людям жизнь дарить!
Пускай работа будет в наслаждение,
Желаю радости, добра вам и удачи,
Ведь в жизни вашей каждое рождение —
Это огромнейшее чудо, не иначе!
Что может быть чудесней в этой жизни?
Лишь появление ребеночка на свет.
Несешь ты эту миссию по жизни,
С ребеночком встречаешь ты рассвет.
Поистине профессия святая.
Любой семье приносит радость в дом.
Хотя и кажется, работа непростая,
Для многих стал родным родильный дом.
Желаю счастья, дорогая, столько,
Сколько детишек приняла на руки ты.
Хочу я пожелать тебе тихонько:
Пускай исполнятся заветные мечты!
Чтоб собрать все похвалы,
Мало этажерки.
Отмечаем чудный день —
Праздник акушерки.
Пусть оплачен будет труд
Твой всегда достойно,
А в семье царит уют
И всегда спокойно.
Поздравляем акушерок,
И спасибо, говорим,
Вас за труд и за заботу
От души благодарим.
С вашим днем, вас поздравляем,
Будьте счастливы всегда,
У вас славная работа
Без которой никуда.
Человеку появиться
Помогаешь ты на свет,
Только маленький родится,
Скажешь ты ему «привет!»,
Нет профессии важнее,
Акушерка, чем твоя,
Глаз добрее и нежнее
Точно нет, чем у тебя.
Пусть глаза искрятся счастьем,
Ведь сегодня праздник твой,
Не ворвутся в жизнь ненастья,
Будет лишь любовь с тобой!
Акушерки во всем мире
Отмечают праздник свой.
Нет ответственней работы
На земле, да и под землей.
Ваши руки золотые
Не устанем восхвалять,
И сегодня только счастья
Мы хотим вам пожелать.
Вы — на страже материнства,
И неведом вам покой:
Чтоб прошло все как по маслу
И младенец был живой.
Будьте ж вы всегда здоровы
И удачливы всегда,
Вами принятый ребенок
Пусть всегда кричит «У-А»!
С Днем акушерки поздравляю!
Твой труд так важен для людей,
Ведь им рождаться помогаешь,
Наш мир все время делая светлей.
Желаю я тебе большого счастья,
Заботой окружала чтоб семья,
Чтоб мчались прочь невзгоды и ненастья,
Чтоб удавались сразу все дела.
Нет призвания нужнее,
Чем, подруга, у тебя,
Кто еще принять сумеет
Так у матери дитя.
Точно знаешь свое дело,
Помогаешь матерям,
Четко действуешь, умело.
В этот праздник я тебя
Поздравляю, дорогая,
А желаю я добра,
Море радости без края,
Золота и серебра!
Сколько в жизни было первых криков,
Скольким малышам ты помогла!
Как прекрасна жизнь и многолика,
Ты свое призвание нашла!
Акушерским обладаешь ты талантом
Есть умение в тебе и доброта,
Сердце яркое, подобно бриллианту,
И сочувствие внутри, и теплота!
Мы тебя сегодня поздравляем,
Будь здоровой, молодость храня,
Быть счастливой на века желаем,
Дарим поздравок тебе, любя!