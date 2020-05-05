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Красивые поздравления с Днем акушерки в стихах и открытках

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Красивые поздравления с Днем акушерки в стихах и открытках
07:15 Сегодня Телеграф

Труд таких людей нельзя недооценивать, ведь именно их умелые и профессиональные руки помогают малышам увидеть этот мир.

  • 1

    Акушеркой быть — это призвание,

    Помогать родиться и родить,

    И слышать крик, и первое дыхание!

    Такое счастье — людям жизнь дарить!

     

    Пускай работа будет в наслаждение,

    Желаю радости, добра вам и удачи,

    Ведь в жизни вашей каждое рождение —

    Это огромнейшее чудо, не иначе!

  • 2

  • 3

    Что может быть чудесней в этой жизни?

    Лишь появление ребеночка на свет.

    Несешь ты эту миссию по жизни,

    С ребеночком встречаешь ты рассвет.

     

    Поистине профессия святая.

    Любой семье приносит радость в дом.

    Хотя и кажется, работа непростая,

    Для многих стал родным родильный дом.

     

    Желаю счастья, дорогая, столько,

    Сколько детишек приняла на руки ты.

    Хочу я пожелать тебе тихонько:

    Пускай исполнятся заветные мечты!

  • 4

  • 5

    Чтоб собрать все похвалы,

    Мало этажерки.

    Отмечаем чудный день —

    Праздник акушерки.

     

    Пусть оплачен будет труд

    Твой всегда достойно,

    А в семье царит уют

    И всегда спокойно.

  • 6

  • 7

    Поздравляем акушерок,

    И спасибо, говорим,

    Вас за труд и за заботу

    От души благодарим.

     

    С вашим днем, вас поздравляем,

    Будьте счастливы всегда,

    У вас славная работа

    Без которой никуда.

  • 8

  • 9

    Человеку появиться

    Помогаешь ты на свет,

    Только маленький родится,

    Скажешь ты ему «привет!»,

    Нет профессии важнее,

    Акушерка, чем твоя,

    Глаз добрее и нежнее

    Точно нет, чем у тебя.

    Пусть глаза искрятся счастьем,

    Ведь сегодня праздник твой,

    Не ворвутся в жизнь ненастья,

    Будет лишь любовь с тобой!

  • 10

  • 11

    Акушерки во всем мире

    Отмечают праздник свой.

    Нет ответственней работы

    На земле, да и под землей.

     

    Ваши руки золотые

    Не устанем восхвалять,

    И сегодня только счастья

    Мы хотим вам пожелать.

     

    Вы — на страже материнства,

    И неведом вам покой:

    Чтоб прошло все как по маслу

    И младенец был живой.

     

    Будьте ж вы всегда здоровы

    И удачливы всегда,

    Вами принятый ребенок

    Пусть всегда кричит «У-А»!

  • 12

  • 13

    С Днем акушерки поздравляю!

    Твой труд так важен для людей,

    Ведь им рождаться помогаешь,

    Наш мир все время делая светлей.

     

    Желаю я тебе большого счастья,

    Заботой окружала чтоб семья,

    Чтоб мчались прочь невзгоды и ненастья,

    Чтоб удавались сразу все дела.

  • 14

    Нет призвания нужнее,

    Чем, подруга, у тебя,

    Кто еще принять сумеет

    Так у матери дитя.

    Точно знаешь свое дело,

    Помогаешь матерям,

    Четко действуешь, умело.

    В этот праздник я тебя

    Поздравляю, дорогая,

    А желаю я добра,

    Море радости без края,

    Золота и серебра!

  • 15

    Сколько в жизни было первых криков,

    Скольким малышам ты помогла!

    Как прекрасна жизнь и многолика,

    Ты свое призвание нашла!

     

    Акушерским обладаешь ты талантом

    Есть умение в тебе и доброта,

    Сердце яркое, подобно бриллианту,

    И сочувствие внутри, и теплота!

     

    Мы тебя сегодня поздравляем,

    Будь здоровой, молодость храня,

    Быть счастливой на века желаем,

    Дарим поздравок тебе, любя!

     

С Днем рождения: поздравления в стихах и открытках

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