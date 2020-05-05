Красивые поздравления с Днем акушерки в стихах и открытках

1 Акушеркой быть — это призвание, Помогать родиться и родить, И слышать крик, и первое дыхание! Такое счастье — людям жизнь дарить! Пускай работа будет в наслаждение, Желаю радости, добра вам и удачи, Ведь в жизни вашей каждое рождение — Это огромнейшее чудо, не иначе!

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3 Что может быть чудесней в этой жизни? Лишь появление ребеночка на свет. Несешь ты эту миссию по жизни, С ребеночком встречаешь ты рассвет. Поистине профессия святая. Любой семье приносит радость в дом. Хотя и кажется, работа непростая, Для многих стал родным родильный дом. Желаю счастья, дорогая, столько, Сколько детишек приняла на руки ты. Хочу я пожелать тебе тихонько: Пускай исполнятся заветные мечты!

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5 Чтоб собрать все похвалы, Мало этажерки. Отмечаем чудный день — Праздник акушерки. Пусть оплачен будет труд Твой всегда достойно, А в семье царит уют И всегда спокойно.

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7 Поздравляем акушерок, И спасибо, говорим, Вас за труд и за заботу От души благодарим. С вашим днем, вас поздравляем, Будьте счастливы всегда, У вас славная работа Без которой никуда.

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9 Человеку появиться Помогаешь ты на свет, Только маленький родится, Скажешь ты ему «привет!», Нет профессии важнее, Акушерка, чем твоя, Глаз добрее и нежнее Точно нет, чем у тебя. Пусть глаза искрятся счастьем, Ведь сегодня праздник твой, Не ворвутся в жизнь ненастья, Будет лишь любовь с тобой!

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11 Акушерки во всем мире Отмечают праздник свой. Нет ответственней работы На земле, да и под землей. Ваши руки золотые Не устанем восхвалять, И сегодня только счастья Мы хотим вам пожелать. Вы — на страже материнства, И неведом вам покой: Чтоб прошло все как по маслу И младенец был живой. Будьте ж вы всегда здоровы И удачливы всегда, Вами принятый ребенок Пусть всегда кричит «У-А»!

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13 С Днем акушерки поздравляю! Твой труд так важен для людей, Ведь им рождаться помогаешь, Наш мир все время делая светлей. Желаю я тебе большого счастья, Заботой окружала чтоб семья, Чтоб мчались прочь невзгоды и ненастья, Чтоб удавались сразу все дела.

14 Нет призвания нужнее, Чем, подруга, у тебя, Кто еще принять сумеет Так у матери дитя. Точно знаешь свое дело, Помогаешь матерям, Четко действуешь, умело. В этот праздник я тебя Поздравляю, дорогая, А желаю я добра, Море радости без края, Золота и серебра!