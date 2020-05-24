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Ураза-байрам 2020: красивые поздравления своими словами, открытки

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Ураза-байрам 2020: красивые поздравления своими словами, открытки
15:13 Сегодня Телеграф

Ураза-байрам, также известный как Праздник разговения или Ид-аль-Фитр, - один из главных исламских праздников. Он знаменует окончание поста, который длится весь священный месяц Рамадан (девятый месяц исламского календаря).

  • 1

    Поздравляю с праздником Ураза Байрам и от чистого сердца желаю, чтобы Аллах услышал все молитвы, чтобы на столе никогда не было пусто, чтобы в доме постоянно царила атмосфера счастья и блага, чтобы сердце всегда с радостью встречало гостей, чтобы в душе навечно поселился уют, чтобы всегда удавалось продолжать свой путь милосердным и добрым человеком.

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  • 3

    В светлый праздник Ураза Байрам прошу принять искренние поздравления и пожелания всего доброго, радостного и красивого. Пусть мир царит в семье, пусть все родные будут здоровы, пусть на столе всегда будет праздник, пусть твои руки делают добрые дела, пусть Аллахом будут услышаны все молитвы твоей души. Также желаю достатка, любви и счастья.

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  • 5

    Всех поздравляю с праздником! Пускай благополучие спустится с небес на ваши дома. Пускай на столах у вас всегда будет изобилие, а в душе всегда звучит радость. Счастья вашим домам, мира в ваши души и тепла в ваши сердца. Пускай будут здоровы все ваши близкие, пускай счастливыми растут ваши дети и удачным будет ваш жизненный путь!

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    Поздравляю с Ураза Байрам! Желаю чистой совести, чистых помыслов, чистых надежд. Пусть Аллах укроет от бед тебя и твою семью, пусть доброта твоего сердца поможет близким и хорошим людям, пусть в твоем доме всегда будет праздник — праздник любви, уважения, счастья и доброй радости!

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  • 9

    В праздник Ураза Байрам от всей души желаю чистой мысли, крепкой веры, доброго здоровья, богатого стола, дружной семьи, искренней молитвы, счастливого сердца, взаимной любви, достойной жизни. И пусть Аллах пошлёт Вам светлую надежду, достаток, благодать.

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  • 11

    Поздравляю со светлым праздником Ураза Байрам! Желаю Вам мира, благополучия и любви. Пусть стол ваш в этот день будет полон вкусных лакомств, а душа — счастья! Процветайте и живите долго, пусть всегда дети будут здоровы и веселы. С праздником разговения!

  • 12

  • 13

    Я желаю, чтобы в этот день, ваши души и помыслы, были такими же чистыми, ясными и радостными, как и безоблачное небо над нашими головами. Пускай Аллах услышит ваши молитвы, будет к вам благосклонен и пошлет благополучие в ваши дома. С праздником!

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  • 15

    Наступил Ураза Байрам. Так пусть же в вашей жизни вместе с праздником наступит светлая полоса счастья и добра. Желаю вечного здоровья для близких и родных людей, желаю духовного роста и душевного веселья. Пусть Ураза Байрам принесет уважение окружающих, поддержку, понимание и любовь.

  • 16

  • 17

    В светлый праздник Ураза Байрам от души я желаю прекрасной, доброй и благополучной жизни в окружении верных друзей и любящих людей. Пусть Аллах подарит мир и радость за все твои благие деяния, хорошие поступки, пусть каждый день тебя встречает светом вдохновения, веры, любви и гармонии.

  • 18

  • 19

    Желаю Вам в этот праздничный день укрепить свой иман. Да прибудет с Вами защита и милость Всевышнего. Пусть в Ваших сердцах укрепится вера. Желаю Вам всегда следовать по дороге предписанной нам Всевышним, пусть Ваши поступки всегда приносят благоденствие (суап) для Ваших близких. Мирного неба над головой, яркого солнца и детского смеха, доносящегося ото всюду.

Красивые СМС поздравления с праздником Ураза Байрам

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