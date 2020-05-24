Ураза Байрам 2020: самые лучшие поздравления в прозе и открытках

1 Поздравляю с праздником Ураза Байрам и от чистого сердца желаю, чтобы Аллах услышал все молитвы, чтобы на столе никогда не было пусто, чтобы в доме постоянно царила атмосфера счастья и блага, чтобы сердце всегда с радостью встречало гостей, чтобы в душе навечно поселился уют, чтобы всегда удавалось продолжать свой путь милосердным и добрым человеком.

2 В светлый праздник Ураза Байрам прошу принять искренние поздравления и пожелания всего доброго, радостного и красивого. Пусть мир царит в семье, пусть все родные будут здоровы, пусть на столе всегда будет праздник, пусть твои руки делают добрые дела, пусть Аллахом будут услышаны все молитвы твоей души. Также желаю достатка, любви и счастья.

3 Всех поздравляю с праздником! Пускай благополучие спустится с небес на ваши дома. Пускай на столах у вас всегда будет изобилие, а в душе всегда звучит радость. Счастья вашим домам, мира в ваши души и тепла в ваши сердца. Пускай будут здоровы все ваши близкие, пускай счастливыми растут ваши дети и удачным будет ваш жизненный путь!

4 Поздравляю с Ураза Байрам! Желаю чистой совести, чистых помыслов, чистых надежд. Пусть Аллах укроет от бед тебя и твою семью, пусть доброта твоего сердца поможет близким и хорошим людям, пусть в твоем доме всегда будет праздник — праздник любви, уважения, счастья и доброй радости!

5 В праздник Ураза Байрам от всей души желаю чистой мысли, крепкой веры, доброго здоровья, богатого стола, дружной семьи, искренней молитвы, счастливого сердца, взаимной любви, достойной жизни. И пусть Аллах пошлёт Вам светлую надежду, достаток, благодать.

6 Поздравляю со светлым праздником Ураза Байрам! Желаю Вам мира, благополучия и любви. Пусть стол ваш в этот день будет полон вкусных лакомств, а душа — счастья! Процветайте и живите долго, пусть всегда дети будут здоровы и веселы. С праздником разговения!

7 Я желаю, чтобы в этот день, ваши души и помыслы, были такими же чистыми, ясными и радостными, как и безоблачное небо над нашими головами. Пускай Аллах услышит ваши молитвы, будет к вам благосклонен и пошлет благополучие в ваши дома. С праздником!