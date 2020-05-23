С праздником Ураза-байрам! Красивые поздравления своими словами, открытки

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2 В светлый праздник Ураза Байрам искренне желаю верить, позитивно мыслить и творить добрые дела. Пусть в вашем доме будет богато накрытый стол и радостная атмосфера. Пусть близкие люди разделят с вами Ураза Байрам и получат знамение от Аллаха о благодати, которая будет с вами всегда.

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4 В светлый праздник Ураза Байрам желаю благосостояния и мира. Пусть Аллах будет милостив к дорогим и близким вам людям. Пусть в доме всегда будет изобилие и уют. Прославьте этот праздник в хорошем настроении и с радостью в сердце!

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6 Всех правоверных мусульман и тех, кто чтит их веру, поздравляю со священным праздником Ураза Байрам! Пожелать хочу добра к самим себе и к окружающим, миролюбия и терпимости, светлоты и теплоты, дружбы и любви!

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8 Братья, со светлым праздником Ураза Байрам всех мусульман! Предадимся настроению праздника, будем много пить и сытно есть, омоемся и наденем паздничные одежды, совершим коллективную молитву. Добро пожаловать в гости друг к другу, здоровья вашим родным и близким, мира вашим семьям.

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10 Благословенные дни Рамадана прощаются с нами и дарят чудесный праздник Ураза Байрам! Поздравляю и желаю мудрости, сил и терпения, отваги, уверенности и благословения Аллаха! Пусть будет мир и счастье в семье, пусть звучит мелодия любви и надежды в сердце!

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12 С Ураза Байрам! Пребывайте в благостном состоянии и радуйтесь жизни. В этот день желаю достатка в душе и кошельке, а также огромных сил для дальнейших побед.

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14 В этот светлый, радостный праздник Ураза Байрам хочу поздравить вас и всех ваших близких людей, пожелать вам синего неба, ласкового солнца, мира, благополучия, любви. Пусть ваш стол ломится от вкусных явств, которыми вы всех щедро угостите, веселья, благополучия, верных вам друзей и родных. Счастья и долголетия!

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16 Пускай мир ваш будет красивым, пускай дом ваш будет гостеприимным, пускай стол ваш будет хлебосольным, а жизнь благополучной и богатой. Желаю всех благ и счастья. Пускай Аллах убережет от бед и внемлет вашим молитвам. Пускай все ваши родные и близкие никогда не знают горя, болезни и бед. С праздником Ураза Байрам!

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