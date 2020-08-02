С Днем сестры 2020! Красивые поздравления в стихах, открытки

День сестёр – ваш праздник, если у вас есть сестра или вы - сестра. Это означает, что многие из нас будут отмечать этот особый день.
Отношения с сестрами удивительные и уникальные. Конечно, сестры могут с вами спорить, соперничать, даже драться. Но когда нужно помочь и поддержать, сестры в этом самые, самые лучшие.
Поздравление с Днем сестры 2020
Я сестренку поздравляю,
Крепко-крепко обнимаю.
Ты подруга и советчик,
Самый близкий человечек.
Будь счастливой и веселой.
Ну а главное, здоровой.
Улыбайся, не грусти,
Жизни радуйся, цвети!
Помнишь, за руку мы шли,
Были мы совсем детьми,
Годы те давно прошли,
Стали взрослыми людьми...
Но родней тебя и ближе
Никого на свете нет.
Для меня ценней, дороже
Твой сестринский мне совет.
Я хочу тебя поздравить,
И здоровья пожелать,
Счастья, радости добавить,
О сестре такой только мечтать!
Желаю я тебе, сеструха,
Чтобы красивой, заводной
Была всегда твоя житуха,
И оставалась ты простой.
Родная, я спешу заверить,
Сестрички лучше в мире нет.
Пусть охраняет добрый ангел
От неудач, проблем и бед.
Поздравления тебе,
Милая сестричка.
Пусть откроет жизнь скорей
Новую страничку.
Пусть история твоя
Будет лишь счастливой,
Я желаю, чтоб была
Ты всегда любимой.
Каждая пускай глава
Будет о хорошем.
Я всегда с тобой, родная,
Вместе все мы сможем.
Дорогой своей сестренке
Радости желаю звонкой,
Никогда не огорчаться
И почаще улыбаться.
И не думать о диетах,
Проводить в круизах лето,
Мыслью нудной не грузиться,
Быть любимой, веселится.
Никогда проблем не знать,
Комплименты принимать,
Счастье снова пить и снова.
Поздравляю. Будь здорова.