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С Днем сестры 2020! Красивые поздравления в стихах, открытки

С Днем сестры 2020! Красивые поздравления в стихах, открытки
Обновлено 15:36 Сегодня Телеграф
2 августа отмечают День сестер. Отпразднуйте день сестры, проведя время со своей сестрой. Сделайте этот день особенным для вас и для нее.

День сестёр – ваш праздник, если у вас есть сестра или вы - сестра. Это означает, что многие из нас будут отмечать этот особый день.

Отношения с сестрами удивительные и уникальные. Конечно, сестры могут с вами спорить, соперничать, даже драться. Но когда нужно помочь и поддержать, сестры в этом самые, самые лучшие.

Поздравление с Днем сестры 2020

 

Я сестренку поздравляю,

Крепко-крепко обнимаю.

Ты подруга и советчик,

Самый близкий человечек.

 

Будь счастливой и веселой.

Ну а главное, здоровой.

Улыбайся, не грусти,

Жизни радуйся, цвети!

Помнишь, за руку мы шли,

Были мы совсем детьми,

Годы те давно прошли,

Стали взрослыми людьми...

 

Но родней тебя и ближе

Никого на свете нет.

Для меня ценней, дороже

Твой сестринский мне совет.

 

Я хочу тебя поздравить,

И здоровья пожелать,

Счастья, радости добавить,

О сестре такой только мечтать!

Желаю я тебе, сеструха,

Чтобы красивой, заводной

Была всегда твоя житуха,

И оставалась ты простой.

 

Родная, я спешу заверить,

Сестрички лучше в мире нет.

Пусть охраняет добрый ангел

От неудач, проблем и бед.

2 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Поздравления тебе,

Милая сестричка.

Пусть откроет жизнь скорей

Новую страничку.

 

Пусть история твоя

Будет лишь счастливой,

Я желаю, чтоб была

Ты всегда любимой.

 

Каждая пускай глава

Будет о хорошем.

Я всегда с тобой, родная,

Вместе все мы сможем.

Дорогой своей сестренке

Радости желаю звонкой,

Никогда не огорчаться

И почаще улыбаться.

 

И не думать о диетах,

Проводить в круизах лето,

Мыслью нудной не грузиться,

Быть любимой, веселится.

 

Никогда проблем не знать,

Комплименты принимать,

Счастье снова пить и снова.

Поздравляю. Будь здорова.

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Все по теме:

Праздник, Поздравление, Открытки, День сестры.

Автор:

Телеграф
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