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День флага Украины 2020: красивые поздравления в стихах, открытки

День флага Украины 2020: красивые поздравления в стихах, открытки

День флага Украины 2020: красивые поздравления в стихах, открытки
Обновлено 08:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
День Государственного флага Украины традиционно отмечают 23 августа.

Впервые национальный праздник был провозглашен в 2004 году. В 2009 году указом президента была введена официальная церемония поднятия флага во всех городах страны. С тех пор сине-желтый стяг можно увидеть на улицах населенных пунктов, зданиях государственных учреждений и предприятий, а также на частных домах жителей страны.

Помимо церемоний торжественного поднятия государственного флага, в Украине в этот день проводятся и другие праздничные мероприятия: показательные выступления, концерты, детские конкурсы, вручения паспортов молодым людям, добившимся успехов в учебе, спорте или искусстве.

Поздравления и открытки

Голубые небеса, жёлтые поля,

Это Украина - Родина твоя!

Это место где, каждый тебе рад,

Это ее символ, это ее флаг.

 

Так неси же гордо, смело,

Флаг родной страны.

Счастье, радость и удача,

Ей были суждены.

Сегодня - День Государственного флага Украины

День Государственного флага

Напоминает об отваге,

Красивой нации, народе,

Что каждый на земле свободен,

 

Имеет право жить, любить,

Свою историю творить.

Пусть развевается наш флаг,

Народу счастья, больше благ.

С Днем флага Украины

Спешу поздравить всех,

Пожелать здоровье,

Счастье, радость смех.

Пусть уйдут несчастья

Подальше из страны,

Ведь бури и ненастья

Нам вовсе не нужны!

23 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Наш мирный флаг бывал на баррикадах,

Светил нам в темноте, как огонек,

Он - наша вера, а еще награда,

Он - Украины радостный цветок!

 

И в мире, и в труде он рядом с нами,

Он славит мир, любовь и красоту,

Он реет над полями, над лесами,

Охватывая целую страну!

 

Пусть будет мир всегда в Украине,

Добро посеет, беды отведет!

И навсегда останется единой,

Страна моя, что движется вперед!

День флага Украины отмечая,

Тебя со всей душою поздравляю!

Пусть развевается свободно он всегда,

Сияют желто-голубые пусть тона.

 

Страна пускай достатком процветает,

Все люди пусть друг друга понимают.

И пусть пока блистает этот флаг

Повсюду будет много-много благ.

С Днем государственного флага

Я поздравляю, Украина,

Пусть будет общность у народа

И вера будет пусть едина.

 

Пусть развивается твой прапор

Под небом мирным, голубым,

Настрой пусть будет на победу,

Характер будет волевым.

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Все по теме:

Праздник, День государственного флага, Поздравление, Открытки, День Флага Украины.

Автор:

Телеграф
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