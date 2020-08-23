Скачать
Воскресенье, 23.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: протесты в Беларуси, увольнение Холодницкого и кадровые перестановки в СНБО
Главные события недели: протесты в Беларуси, увольнение Холодницкого и кадровые перестановки в СНБО
День Независимости 2020: мировые лидеры поздравили Украину
День Независимости 2020: мировые лидеры поздравили Украину
ПСЖ 0:0 Бавария: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов (1-й тайм)
ПСЖ 0:0 Бавария: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов (1-й тайм)
"Мы больше не будем подростками": Лили Рейнхарт о новом сезоне Ривердейла
"Мы больше не будем подростками": Лили Рейнхарт о новом сезоне Ривердейла

Поздравления с Днем Независимости Украины 2020: проза, стихи и открытки

Поздравления с Днем Независимости Украины 2020: проза, стихи и открытки
Обновлено 21:17 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
Приближается один из главных праздников страны – День независимости Украины, мы собрали идеи, как поздравить с праздником на словах и в картинках.

Поздравляю с днем свободным,

С тем, что празднует страна.

Ощутите же сегодня

Независимость сполна:

От жены и от работы,

Пива, сала и колбас,

Пусть сказать не смеет кто-то,

Что зависимость у вас!

Поздравляю с Днём независимости Украины и хочу пожелать, чтобы в стране не было кризиса, чтобы народ жил счастливо и весело, чтобы Украина имела важных и надёжных партнёров, чтобы благо страны не зависело от мнения различных сторон.

Поздравляю с днём независимости Украины и желаю жить долго и счастливо в дружной и процветающей стране без внешних конфликтов и под мирным небом, с чудесным настроением и с большим энтузиазмом, с безмерной любовью в сердце и вечной памятью о своей Родине.

Желаю больше поводов для гордости за свою страну. Сил и смелости, чтобы самому создавать такие поводы.Пусть любовь к своей родной земле не угасает. С праздником независимости!

Крепни Украина, процветай,

Пусть счастливым будет твой народ,

Независимая ты - не забывай,

Развивайся, крепни и иди вперед!

Пусть развеет ветер над тобой,

Тучи грозные и черные, как ночь,

Мир пусть будет, радость и покой,

Беды и печали пусть уходят прочь!

Главный праздник Украины наступил,

День Независимости празднуем мы дружно,

И пусть когда-то смысл иной в нем был,

Сегодня забывать о нем не нужно.

Друг другу в этот день мы пожелаем

Достойно испытания проходить,

Жить так, как все мы искренне мечтаем,

И искренне страну свою любить.

По большой стране красивой

Отголоском новой силы

Звон летит во все концы,

Дар, что дали нам отцы

Разглашая там и тут.

А услышав его люд,

Верит в то, что Украина

От людей неотделима.

Как и всей стране большой ...

Равно будет мир, покой,

Удачным будет путь любой.

Крепни Украина, процветай,

Пусть счастливым будет твой народ,

Независимая ты, не забывай,

Гордой поступью, всегда иди вперед!

Пусть развеет ветер над тобой,

Тучи грозовые, черные, как ночь,

Мир пусть будет, радость и покой,

Беды и печали пусть уходят прочь!

С Днем Независимости, Украина!

Желаем, чтоб в целях была ты едина.

И с этой минуты чтоб твой ореол

К успеху и счастью повел за собой.

Земля твоя — это краса, благодать.

Лишь радость возможно на ней создавать.

Живут здесь свободные, сильные люди,

Пусть пыл их желаний гроза не остудит.

Закончить начатое дело свое,

Народ пусть ликует, от счастья поет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Поздравления, Картинки, Открытки, День независимости Украины 2020, День Независимости-2020, Поздравления с Днем Независимости Украины 2020.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мощный нокаут в бою Поветкин - Уайт (Видео)
02 "Ох же и самка огненная": Надя Дорофеева сверкнула грудью в купальнике (Фото)
03 Слова Уайта после поражения от Поветкина
04 Потеют ноги: как убрать неприятный запах
05 Отец Лопеса призвал Ломаченко отдать олимпийские медали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: оккупанты открывали огонь
День в ООС: оккупанты открывали огонь
Итоги 23 августа: День флага, масштабные акции в Беларуси и новые подробности трагедии PS752
Вечерний дайджест: главные события 23 августа
В небо над ОРДЛО запустили украинский флаг (Видео)
В небо над ОРДЛО запустили украинский флаг (Видео)
В купальниках на берегу океана: Кендалл Дженнер и Хейли Бибер вместе отправились на отдых
В купальниках на берегу океана: Кендалл Дженнер и Хейли Бибер вместе отправились на отдых
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь