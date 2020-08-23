Поздравления с Днем Независимости Украины 2020: проза, стихи и открытки

Приближается один из главных праздников страны – День независимости Украины, мы собрали идеи, как поздравить с праздником на словах и в картинках.

Поздравляю с днем свободным,

С тем, что празднует страна.

Ощутите же сегодня

Независимость сполна:

От жены и от работы,

Пива, сала и колбас,

Пусть сказать не смеет кто-то,

Что зависимость у вас!

Поздравляю с Днём независимости Украины и хочу пожелать, чтобы в стране не было кризиса, чтобы народ жил счастливо и весело, чтобы Украина имела важных и надёжных партнёров, чтобы благо страны не зависело от мнения различных сторон.

Поздравляю с днём независимости Украины и желаю жить долго и счастливо в дружной и процветающей стране без внешних конфликтов и под мирным небом, с чудесным настроением и с большим энтузиазмом, с безмерной любовью в сердце и вечной памятью о своей Родине.

Желаю больше поводов для гордости за свою страну. Сил и смелости, чтобы самому создавать такие поводы.Пусть любовь к своей родной земле не угасает. С праздником независимости!

Крепни Украина, процветай,

Пусть счастливым будет твой народ,

Независимая ты - не забывай,

Развивайся, крепни и иди вперед!

Пусть развеет ветер над тобой,

Тучи грозные и черные, как ночь,

Мир пусть будет, радость и покой,

Беды и печали пусть уходят прочь!

Главный праздник Украины наступил,

День Независимости празднуем мы дружно,

И пусть когда-то смысл иной в нем был,

Сегодня забывать о нем не нужно.

Друг другу в этот день мы пожелаем

Достойно испытания проходить,

Жить так, как все мы искренне мечтаем,

И искренне страну свою любить.

По большой стране красивой

Отголоском новой силы

Звон летит во все концы,

Дар, что дали нам отцы

Разглашая там и тут.

А услышав его люд,

Верит в то, что Украина

От людей неотделима.

Как и всей стране большой ...

Равно будет мир, покой,

Удачным будет путь любой.

Крепни Украина, процветай,

Пусть счастливым будет твой народ,

Независимая ты, не забывай,

Гордой поступью, всегда иди вперед!

Пусть развеет ветер над тобой,

Тучи грозовые, черные, как ночь,

Мир пусть будет, радость и покой,

Беды и печали пусть уходят прочь!

С Днем Независимости, Украина!

Желаем, чтоб в целях была ты едина.

И с этой минуты чтоб твой ореол

К успеху и счастью повел за собой.

Земля твоя — это краса, благодать.

Лишь радость возможно на ней создавать.

Живут здесь свободные, сильные люди,

Пусть пыл их желаний гроза не остудит.

Закончить начатое дело свое,

Народ пусть ликует, от счастья поет.