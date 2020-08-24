День Независимости Украины 2020: трогательные поздравления с 29 годовщиной

С национальным праздником украинского народа -
Днем независимости - мы искренне Вас поздравляем!
Благополучие, счастья, радости, вдохновения,
Добра, здоровья и согласия желаем.
Пусть этот праздник Вам вдохновения добавляет,
В будущее лучше судьба тропу проложит.
Сегодня, как и много лет назад
Свободна, независима, едина!
Собрала всех на праздничный парад.
Всем украинцам искренне желаем
Не забывать земли родной порог.
С днем независимости всех вас поздравляем!
Примите этот скромный поздравок.
Я Украину поздравляю,
С Днем независимости вас.
И процветания желаю,
Всех самых благ хочу для вас.
Ведь мы останемся семьею,
Хоть и границы есть у нас.
Но мы единые душою
И значит не разлучат нас.
Великая страна, великие свершенья!
Отныне принимает самостийные решенья.
Пусть будет счастлива! Поздравок шлем тебе,
Лишь света и счастья нам в нашей судьбе!
С национальным праздником украинского народа -
Днем независимости - мы искренне Вас поздравляем!
Благополучие, счастья, радости, вдохновения,
Добра, здоровья и согласия желаем.
Пусть этот праздник Вам вдохновения добавляет,
В будущее лучше судьба тропу проложит.
С Днем Независимости! Пусть в сердце горит шевченковский огонь любви к родной Украине - стране гор и степей, быстрых рек и золотых полей. Давайте будем гордиться тем, что мы - украинцы!
С праздником! Пусть мир и согласие царят в нашем общем доме. Пусть свет счастливой звезды ведет навстречу радостным и интересным событиям, радужным надеждам и мечтам, к успеху и процветанию!
В мире есть лишь одна страна, где дышится легко и свободно, солнышко светит ярче и роскошно цветет сирень. Это земля Твоих родителей, край Твоего детства, где всегда чувствуешь себя дома, - Твоя Украина. Накануне большого государственного праздника поздравь близких с Днем Независимости. Слова поддержки и любви к родному государству, заряженные сине-желтыми цветами, сейчас так нужны каждому из нас.
Главный праздник Украины наступил,
День Независимости празднуем мы дружно,
И пусть когда-то смысл иной в нем был,
Сегодня забывать о нем не нужно.
Друг другу в этот день мы пожелаем
Достойно испытания проходить,
Жить так, как все мы искренне мечтаем,
И искренне страну свою любить.