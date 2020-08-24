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День Независимости Украины 2020: трогательные поздравления с 29 годовщиной

День Независимости Украины 2020: трогательные поздравления с 29 годовщиной
Обновлено 08:18 Сегодня Телеграф
День независимости Украины - важный праздник для каждого жителя нашей страны. Не забудьте поздравить своих родных и близким с таким важным национальным праздником.

С национальным праздником украинского народа -

Днем независимости - мы искренне Вас поздравляем!

Благополучие, счастья, радости, вдохновения,

Добра, здоровья и согласия желаем.

Пусть этот праздник Вам вдохновения добавляет,

В будущее лучше судьба тропу проложит.

Сегодня, как и много лет назад

Свободна, независима, едина!

Собрала всех на праздничный парад.

Всем украинцам искренне желаем

Не забывать земли родной порог.

С днем независимости всех вас поздравляем!

Примите этот скромный поздравок.

Я Украину поздравляю,

С Днем независимости вас.

И процветания желаю,

Всех самых благ хочу для вас.

Ведь мы останемся семьею,

Хоть и границы есть у нас.

Но мы единые душою

И значит не разлучат нас.

Великая страна, великие свершенья!

Отныне принимает самостийные решенья.

Пусть будет счастлива! Поздравок шлем тебе,

Лишь света и счастья нам в нашей судьбе!

С национальным праздником украинского народа -

Днем независимости - мы искренне Вас поздравляем!

Благополучие, счастья, радости, вдохновения,

Добра, здоровья и согласия желаем.

Пусть этот праздник Вам вдохновения добавляет,

В будущее лучше судьба тропу проложит.

С Днем Независимости! Пусть в сердце горит шевченковский огонь любви к родной Украине - стране гор и степей, быстрых рек и золотых полей. Давайте будем гордиться тем, что мы - украинцы!

С праздником! Пусть мир и согласие царят в нашем общем доме. Пусть свет счастливой звезды ведет навстречу радостным и интересным событиям, радужным надеждам и мечтам, к успеху и процветанию!

В мире есть лишь одна страна, где дышится легко и свободно, солнышко светит ярче и роскошно цветет сирень. Это земля Твоих родителей, край Твоего детства, где всегда чувствуешь себя дома, - Твоя Украина. Накануне большого государственного праздника поздравь близких с Днем Независимости. Слова поддержки и любви к родному государству, заряженные сине-желтыми цветами, сейчас так нужны каждому из нас.

Главный праздник Украины наступил,

День Независимости празднуем мы дружно,

И пусть когда-то смысл иной в нем был,

Сегодня забывать о нем не нужно.

Друг другу в этот день мы пожелаем

Достойно испытания проходить,

Жить так, как все мы искренне мечтаем,

И искренне страну свою любить.

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Все по теме:

Поздравления, Картинки, Открытки, День независимости Украины 2020, День Независимости-2020, Поздравления с Днем Независимости Украины 2020.

Автор:

Телеграф
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