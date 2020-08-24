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День Независимости Украины 2020: поздравления в стихах и прозе

День Независимости Украины 2020: поздравления в стихах и прозе
Обновлено 14:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
День Независимости — важный праздник для каждого украинца: именно в этот день 29 лет назад Верховный Совет УССР утвердил Акт провозглашения независимости Украины, и для нашей страны началась новая эпоха.

С Днем Независимости Украины! Пусть этот праздник придаст вам сил и творческих достижений во имя процветания нашей свободолюбивой Родины! Пусть любовь к родной земле не угасает в сердце вовек.

Желаю счастья, искренности,

В день Украины независимости,

Любить страну, всем пожелаю,

Другой такой, больше не знаю.

Пусть солнце светит ярко всем,

Не будет мир тронут никем,

Пусть радость будет, будет смех,

Пусть ждет страну, большой успех.

С Днем независимости

Я всю Украину поздравляю,

Большого счастья и добра

Народу от души желаю.

Пусть процветает неизменно

Наша прекрасная страна,

Судьба больших и ярких взлетов

Пусть будет свыше ей дана.

Искренне поздравляю вас с выдающимся праздником — Днем Независимости Украины! Желаю успехов и плодотворной работы на благо украинского народа. Пусть этот праздник придаст вам сил и творческих достижений во имя процветания нашей независимой Родины. От всей души желаю Вам и вашей семье крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Дорогой друг! Поздравляю тебя с Днем Независимости. Желаю тебе здоровья, счастья и успехов во всех твоих делах. Пусть мечта о светлом будущем нашей земли окрыляет тебя на новые свершения и добрые дела во имя Украины и ее будущих поколений.

Поздравляем Украину,

И желаем в именины:

Независимости больше,

В мирном мире жить подольше!

Власти грамотной и мудрой,

Демократии не скудной,

Чтоб народ не голодал,

Не скулил и не роптал!

Чтоб работы было много,

Чтобы ровные дороги,

Чтобы люди богатели,

В Украине жить хотели!

Пусть по обе стороны окна

Будет замечательной погода,

Радует душевная весна,

Светит солнце внутренней свободы! С днем Независимости!

Пусть этот день в сердцах живет всегда, приносит нам уют и радость. Я хочу пожелать, чтобы душа чувствовала свободу, а сердце любовь. Пусть никогда Украина не знает ничего иного, кроме счастья!

Желаю доброты и искренности,

В украинский День Независимости,

Любить страну я вам желаю,

Другой такой ведь мы не знаем.

Пусть солнце светит ярко нам,

Пускай не будет в мире зла,

Пусть будет радость, счастье, смех,

Пусть ждет страну большой успех!

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Все по теме:

Поздравления, Картинки, Открытки, День независимости Украины 2020, День Независимости-2020, Поздравления с Днем Независимости Украины 2020.

Автор:

Телеграф
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