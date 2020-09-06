Поздравления с Днем предпринимателя Украины 2020: стихи и открытки

С Днем предпринимателя
Примите поздравления,
Пусть ведут к успеху
Все важные решения.
Процветания вам,
Выручки приличной,
Ну и в настроении
Быть всегда отличном.
Деньги в бизнес все вложить,
Чтобы прибыль получить,
Заплатить налоги в срок,
Чтобы был от дела прок -
Украинский гражданин
Со всем справляется один.
Пусть же дело процветает,
Оборот пусть возрастает,
С праздником поздравим дружно -
Пусть дела идут, как нужно.
Каждый, кто ведет свой бизнес,
Отмечает праздник.
В деле важном, непростом
Он - большой участник.
Я предпринимателям
Фарта всем желаю.
Пред чутьем, харизмой вашей
Шляпу я снимаю.
Пусть рекою льются деньги,
Множится пускай доход.
Интересным пусть лишь будет
Дел больших круговорот.
И рисковать, и пробиваться,
После работы улыбаться,
Не унывать и не бояться
Быть правым или ошибаться.
Преграды рушить. Пусть вперед
Успеха ветер вас несет,
Удача дарит свою милость,
Чтобы мечты осуществились.
С днем предпринимателя
Тебя, Украина!
Много достижений чтоб
Их дело сулило!
Ведь не просто начинать,
В новое поверить
Неудачи просчитать,
С целью своей сверить.
Чтоб полет был и размах,
И идей прекрасный взмах.
Пусть сопутствует удача
В ваших непростых делах.
С Днем предпринимателя
Вас я сегодня поздравляю.
В делах будьте старательны,
Пусть доходы пребывают.
Клиентов много новых вам,
Партнеров адекватных,
Сделки чтоб вели к деньгам,
Прибыли, богатству.
И на отдых вы, конечно, часто
Время старайтесь, находите,
Ведь не в работе только счастье,
Ей одной только не живите.
Предпринимателям не знаешь, что желать.
О чем они могли бы помечтать?
Задолженность, налоги чтобы уменьшались.
Доходы, прибыли как на дрожжах чтоб умножались!
Росли б контакты деловые и финансовый успех.
А лучше - чтобы конкурентов одолеть вам всех.
Всегда быть в курсе положения на рынке,
Отличные дизайнерские носить бы вам ботинки.
Красивая жена чтоб неизменно была рядом.
Работать чтоб 3 дня в неделю, без надсада.
Успехов вам побольше и всего, что надо!