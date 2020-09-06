Поздравления с Днем предпринимателя Украины 2020: стихи и открытки

Профессиональный праздник, День предпринимателя, был установлен указом президента Украины Леонидом Кучмой 5 октября 1998 года, а само празднование проводится в первое воскресенье сентября. В 2020 году он выпал на 6 сентября.

С Днем предпринимателя

Примите поздравления,

Пусть ведут к успеху

Все важные решения.

Процветания вам,

Выручки приличной,

Ну и в настроении

Быть всегда отличном.

Деньги в бизнес все вложить,

Чтобы прибыль получить,

Заплатить налоги в срок,

Чтобы был от дела прок -

Украинский гражданин

Со всем справляется один.

Пусть же дело процветает,

Оборот пусть возрастает,

С праздником поздравим дружно -

Пусть дела идут, как нужно.

Каждый, кто ведет свой бизнес,

Отмечает праздник.

В деле важном, непростом

Он - большой участник.

Я предпринимателям

Фарта всем желаю.

Пред чутьем, харизмой вашей

Шляпу я снимаю.

Пусть рекою льются деньги,

Множится пускай доход.

Интересным пусть лишь будет

Дел больших круговорот.

И рисковать, и пробиваться,

После работы улыбаться,

Не унывать и не бояться

Быть правым или ошибаться.

Преграды рушить. Пусть вперед

Успеха ветер вас несет,

Удача дарит свою милость,

Чтобы мечты осуществились.

С днем предпринимателя

Тебя, Украина!

Много достижений чтоб

Их дело сулило!

Ведь не просто начинать,

В новое поверить

Неудачи просчитать,

С целью своей сверить.

Чтоб полет был и размах,

И идей прекрасный взмах.

Пусть сопутствует удача

В ваших непростых делах.

С Днем предпринимателя

Вас я сегодня поздравляю.

В делах будьте старательны,

Пусть доходы пребывают.

Клиентов много новых вам,

Партнеров адекватных,

Сделки чтоб вели к деньгам,

Прибыли, богатству.

И на отдых вы, конечно, часто

Время старайтесь, находите,

Ведь не в работе только счастье,

Ей одной только не живите.

Предпринимателям не знаешь, что желать.

О чем они могли бы помечтать?

Задолженность, налоги чтобы уменьшались.

Доходы, прибыли как на дрожжах чтоб умножались!

Росли б контакты деловые и финансовый успех.

А лучше - чтобы конкурентов одолеть вам всех.

Всегда быть в курсе положения на рынке,

Отличные дизайнерские носить бы вам ботинки.

Красивая жена чтоб неизменно была рядом.

Работать чтоб 3 дня в неделю, без надсада.

Успехов вам побольше и всего, что надо!