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Еврейский Новый год 2020: история и традиции Рош ха-Шана

Рош ха-Шана 2020: СМС-поздравления с еврейским Новым годом в стихах и открытках

Рош ха-Шана 2020: СМС-поздравления с еврейским Новым годом в стихах и открытках
Обновлено 08:59 Сегодня Телеграф
Еврейский новый год Рош ха-Шана верующие будут праздновать два дня подряд - с 19 по 20 сентября. Название переводится как "голова года" и символизирует начало нового жизненного цикла и подведение итогов уходящего года. И хотя это великое событие не принято отмечать шумно, всегда можно отправить родным и близким красивые открытки и стихи с поздравлениями.

Пусть будет жизнь послаще меда

И ароматнее цветов,

Пусть будет солнечной погода,

И пусть цветет в душе любовь.

 

Пусть в Книгу жизни вас запишут,

Пусть вера в вас всегда живет,

Молитвы ваши пусть услышат,

И вечно пусть душа поет.

Еврейский Новый год 2020: история и традиции Рош ха-Шана

Пускай тебе Рош ха-Шана

Подарит яркие мгновения!

Пусть будет жизнь любви полна,

Приносит только наслаждение!

 

Пускай все сбудутся мечты,

Здоровья крепкого желаю,

Богатства, мира, доброты

И счастья без конца и края!

Жить желаю вам счастливо,

Без обиды и обмана,

В новый год возьмите радость,

С праздником вас Рош ха-Шана.

 

Мира вам, тепла, уюта,

Воплощения всех идей,

Пусть всегда дежурят радость

И достаток у дверей.

Сладкого года, души очищенья,

Частью желаю вам стать «Книги жизни»,

Искренних чувств, и в делах всех прощенья,

Не знать вам тревог, лишь приятных сюрпризов.

В год новый радость чтоб в дом к вам пришла,

Станет счастливым пусть Рош ха-Шана!

С Рош ха-Шана поздравляю,

Наступает новый год,

Это цикл жизни новый,

Пусть он радость принесет.

 

Желаю счастья и удачи,

Гармонии в душе всегда,

Спокойно пусть сердечко будет

И в радости бегут года.

Рош ха-Шана! Новый год

Отмечаешь ты сегодня.

Пусть в году грядущем повезет,

Дней счастливых пусть три сотни

 

Принесут тебе удачу и любовь,

А еще тепло, заботу, пониманье,

Чтоб улыбки расцветали вновь и вновь,

Исполнялись чтоб твои желанья.

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Все по теме:

Праздник, Поздравление, Открытки, Еврейский новый год, Рош-Ха-Шана.

Автор:

Телеграф
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