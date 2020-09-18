Рош ха-Шана 2020: СМС-поздравления с еврейским Новым годом в стихах и открытках

Еврейский новый год Рош ха-Шана верующие будут праздновать два дня подряд - с 19 по 20 сентября. Название переводится как "голова года" и символизирует начало нового жизненного цикла и подведение итогов уходящего года. И хотя это великое событие не принято отмечать шумно, всегда можно отправить родным и близким красивые открытки и стихи с поздравлениями.