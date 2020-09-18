Рош ха-Шана 2020: СМС-поздравления с еврейским Новым годом в стихах и открытках

Пусть будет жизнь послаще меда
И ароматнее цветов,
Пусть будет солнечной погода,
И пусть цветет в душе любовь.
Пусть в Книгу жизни вас запишут,
Пусть вера в вас всегда живет,
Молитвы ваши пусть услышат,
И вечно пусть душа поет.
Пускай тебе Рош ха-Шана
Подарит яркие мгновения!
Пусть будет жизнь любви полна,
Приносит только наслаждение!
Пускай все сбудутся мечты,
Здоровья крепкого желаю,
Богатства, мира, доброты
И счастья без конца и края!
Жить желаю вам счастливо,
Без обиды и обмана,
В новый год возьмите радость,
С праздником вас Рош ха-Шана.
Мира вам, тепла, уюта,
Воплощения всех идей,
Пусть всегда дежурят радость
И достаток у дверей.
Сладкого года, души очищенья,
Частью желаю вам стать «Книги жизни»,
Искренних чувств, и в делах всех прощенья,
Не знать вам тревог, лишь приятных сюрпризов.
В год новый радость чтоб в дом к вам пришла,
Станет счастливым пусть Рош ха-Шана!
С Рош ха-Шана поздравляю,
Наступает новый год,
Это цикл жизни новый,
Пусть он радость принесет.
Желаю счастья и удачи,
Гармонии в душе всегда,
Спокойно пусть сердечко будет
И в радости бегут года.
Рош ха-Шана! Новый год
Отмечаешь ты сегодня.
Пусть в году грядущем повезет,
Дней счастливых пусть три сотни
Принесут тебе удачу и любовь,
А еще тепло, заботу, пониманье,
Чтоб улыбки расцветали вновь и вновь,
Исполнялись чтоб твои желанья.