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С Днем фармацевта 2020! Лучшие поздравления, красивые открытки

С Днем фармацевта 2020! Лучшие поздравления, красивые открытки

С Днем фармацевта 2020! Лучшие поздравления, красивые открытки
Обновлено 09:49 Сегодня Телеграф
В третью субботу сентября фармацевты страны по указу Президента Украины отмечают свой профессиональный праздник День фармацевтического работника Украины. Это не только праздник фармацевтов, но и провизоров, организаций по контролю за качеством продукции, всех тех, то связан с производством лекарств.

Поздравляю с днем прекрасным,

Самый лучший фармацевт.

Жизнь пусть выпишет счастливый,

Яркий, радостный рецепт.

 

Пожелаю я здоровья,

Дело славное любить,

Гуру порошков, таблеток

Несомненно в жизни быть.

 

Пусть любимая работа

Не наскучит никогда,

Пусть в приятных лишь заботах

Светлые бегут года.

19 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Фармацевтом быть не просто -

Надо много помнить, знать.

Отвечать на все вопросы

И улыбкой всех встречать.

 

В этот праздник ваш родной

Мы здоровья вам желаем!

Как свою чужую боль

Фармацевт воспринимает.

 

Вот от сердца поздравок,

Он заслужен вами.

Просим Бога, чтоб берег,

Вашу жизнь годами.

У врачей ужасный почерк,

Разбираться кто захочет?!

Украинский фармацевт

Разберет любой рецепт,

Убедится в каждом слове,

И лекарство приготовит.

Наш сегодняшний стишок,

Наш веселый поздравок,

Фармацевтам посвящаем,

С праздником их поздравляем.

Все мы праздновать готовы...

Будьте живы и здоровы!

Сегодня день фармацевта,

Пусть счастье им даётся без рецепта,

Пусть он им будет лишь благо,

И пусть всюду им будут рады,

Еще здоровье и долголетие,

С любимыми хорошие отношения,

Успехов в трудах и везения,

И на все хватает вдохновения!

Вы про лекарства знаете так много,

Готовы всем, всегда, во всем помочь,

Относитесь к работе очень строго,

Завидя вас, болезнь уходит прочь!

 

Так разрешите вас сейчас поздравить,

Успехов и добра всем пожелать,

За труд животворящий вас прославить,

Цветы преподнести и всех обнять!

 

Пусть молодость вовек не покидает,

И красота не вянет, а цветет,

А сердце никогда не остывает,

Любовь придет и вечно в нем живет!

Фармацевтов поздравляем,

Счастья искренне желаем,

И любви, и вдохновенья,

И вселенского везенья!

 

Пусть лекарства покупают,

Этим вас обогащают,

Вы здоровье всем даете,

Очень правильно живете!

 

Пусть семь будет крепка,

Жизнь приятна и легка!

В этот праздничный денек,

Наш сердечный поздравок!

Фармацевтам Украины

Поздравления наши,

Желаем у здоровья

Вам стоять на страже.

 

Порошки, таблетки,

Настойки, капли, мази,

Пусть от всех болезней

Нас спасают сразу.

 

Удачи и успеха

Желать вам в праздник будем,

Пусть ваша работа

Здоровье дарит людям.

 

Пусть счастье по рецепту

Вам выпишет судьба,

Желаем, фармацевты,

Вам счастья и добра.

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Все по теме:

Праздник, Поздравление, Открытки.

Автор:

Телеграф
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