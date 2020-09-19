С Днем фармацевта 2020! Лучшие поздравления, красивые открытки

Поздравляю с днем прекрасным,
Самый лучший фармацевт.
Жизнь пусть выпишет счастливый,
Яркий, радостный рецепт.
Пожелаю я здоровья,
Дело славное любить,
Гуру порошков, таблеток
Несомненно в жизни быть.
Пусть любимая работа
Не наскучит никогда,
Пусть в приятных лишь заботах
Светлые бегут года.
Фармацевтом быть не просто -
Надо много помнить, знать.
Отвечать на все вопросы
И улыбкой всех встречать.
В этот праздник ваш родной
Мы здоровья вам желаем!
Как свою чужую боль
Фармацевт воспринимает.
Вот от сердца поздравок,
Он заслужен вами.
Просим Бога, чтоб берег,
Вашу жизнь годами.
У врачей ужасный почерк,
Разбираться кто захочет?!
Украинский фармацевт
Разберет любой рецепт,
Убедится в каждом слове,
И лекарство приготовит.
Наш сегодняшний стишок,
Наш веселый поздравок,
Фармацевтам посвящаем,
С праздником их поздравляем.
Все мы праздновать готовы...
Будьте живы и здоровы!
Сегодня день фармацевта,
Пусть счастье им даётся без рецепта,
Пусть он им будет лишь благо,
И пусть всюду им будут рады,
Еще здоровье и долголетие,
С любимыми хорошие отношения,
Успехов в трудах и везения,
И на все хватает вдохновения!
Вы про лекарства знаете так много,
Готовы всем, всегда, во всем помочь,
Относитесь к работе очень строго,
Завидя вас, болезнь уходит прочь!
Так разрешите вас сейчас поздравить,
Успехов и добра всем пожелать,
За труд животворящий вас прославить,
Цветы преподнести и всех обнять!
Пусть молодость вовек не покидает,
И красота не вянет, а цветет,
А сердце никогда не остывает,
Любовь придет и вечно в нем живет!
Фармацевтов поздравляем,
Счастья искренне желаем,
И любви, и вдохновенья,
И вселенского везенья!
Пусть лекарства покупают,
Этим вас обогащают,
Вы здоровье всем даете,
Очень правильно живете!
Пусть семь будет крепка,
Жизнь приятна и легка!
В этот праздничный денек,
Наш сердечный поздравок!
Фармацевтам Украины
Поздравления наши,
Желаем у здоровья
Вам стоять на страже.
Порошки, таблетки,
Настойки, капли, мази,
Пусть от всех болезней
Нас спасают сразу.
Удачи и успеха
Желать вам в праздник будем,
Пусть ваша работа
Здоровье дарит людям.
Пусть счастье по рецепту
Вам выпишет судьба,
Желаем, фармацевты,
Вам счастья и добра.