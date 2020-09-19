День фармацевта 2020: лучшие СМС-поздравления в стихах, открытки

Сегодня, 19 сентября, в Украине отмечают День фармацевтического работника. Этот праздник не имеет постоянной даты и ежегодно отмечается в третью субботу сентября, в соответствии с указом президента Украины от 1999 года. Традиционно в этот день в адрес всех фармацевтических организаций и работников звучат слова поздравлений по случаю их профессионального праздника.

Фармацевты Украины!

Поздравляем вас сердечно,

Вы - стране необходимы,

Ваше дело хвори лечит!

Идол ваш - Фармакопея,

Мы ж в ней ничего не смыслим,

Ну, а если заболеем -

То бежим в аптеку быстро!

Знаем, здесь у вас на полках

Есть спасенье от недуга,

Ну а слово фармацевта -

Как совет разумный друга!

Процветайте, не скучайте,

Хоть сегодня отдыхайте,

Мира, радости, здоровья -

Поздравленья принимайте!

С Днём фармацевта Украины!

Без вас больные никуда.

Лекарства или витамины

Вы подберёте без труда.

Так пусть для радости причины

Вас настигают в каждом дне,

И все карьерные вершины

Вам покорятся без проблем!

Дорогие фармацевты,

Принимайте поздравления,

Вам желаем мы в работе

Колоссального терпения.

Концентрации огромной,

Сил, здоровья непременно,

Чтобы было позитивным

Непременно настроение.

Мы фармацевтов поздравляем,

Сегодня праздник ваш,

Здоровья крепкого желаем,

Чтоб в жизни был всегда кураж,

Чтоб все печали и невзгоды

Вас обходили стороной,

Желаем только солнечной погоды,

Веселым чтобы был настрой,

Побольше радости и смеха,

Поменьше горя и злосчастия,

Изменчивой удачи и успеха,

Чтоб не было ударов и ненастья!

За здоровье Украины

Ты всегда стоишь стеной,

Фармацевт незаменимый,

Не старей вовек душой!

Неизменно, улыбайся,

Громкость радости прибавь,

Пусть тебе рецепт на счастье

Щедро выпишет судьба!

В фармацевтике, бесспорно,

Твой успех непревзойдён,

Пусть тебя удачи волны

Накрывают день за днём!

И таблеточку со счастьем

Ты отыщешь без труда,

Чтобы жизнью наслаждаться

Все грядущие года!

Нет спеца на Украине

Продуктивнее, чем ты,

Пусть сбываются отныне

Твои главные мечты!