День фармацевта 2020: лучшие СМС-поздравления в стихах, открытки

Фармацевты Украины!
Поздравляем вас сердечно,
Вы - стране необходимы,
Ваше дело хвори лечит!
Идол ваш - Фармакопея,
Мы ж в ней ничего не смыслим,
Ну, а если заболеем -
То бежим в аптеку быстро!
Знаем, здесь у вас на полках
Есть спасенье от недуга,
Ну а слово фармацевта -
Как совет разумный друга!
Процветайте, не скучайте,
Хоть сегодня отдыхайте,
Мира, радости, здоровья -
Поздравленья принимайте!
С Днём фармацевта Украины!
Без вас больные никуда.
Лекарства или витамины
Вы подберёте без труда.
Так пусть для радости причины
Вас настигают в каждом дне,
И все карьерные вершины
Вам покорятся без проблем!
Дорогие фармацевты,
Принимайте поздравления,
Вам желаем мы в работе
Колоссального терпения.
Концентрации огромной,
Сил, здоровья непременно,
Чтобы было позитивным
Непременно настроение.
Мы фармацевтов поздравляем,
Сегодня праздник ваш,
Здоровья крепкого желаем,
Чтоб в жизни был всегда кураж,
Чтоб все печали и невзгоды
Вас обходили стороной,
Желаем только солнечной погоды,
Веселым чтобы был настрой,
Побольше радости и смеха,
Поменьше горя и злосчастия,
Изменчивой удачи и успеха,
Чтоб не было ударов и ненастья!
За здоровье Украины
Ты всегда стоишь стеной,
Фармацевт незаменимый,
Не старей вовек душой!
Неизменно, улыбайся,
Громкость радости прибавь,
Пусть тебе рецепт на счастье
Щедро выпишет судьба!
В фармацевтике, бесспорно,
Твой успех непревзойдён,
Пусть тебя удачи волны
Накрывают день за днём!
И таблеточку со счастьем
Ты отыщешь без труда,
Чтобы жизнью наслаждаться
Все грядущие года!
Нет спеца на Украине
Продуктивнее, чем ты,
Пусть сбываются отныне
Твои главные мечты!