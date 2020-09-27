С Воздвижением Креста Господня 2020! Душевные поздравления и открытки

С Воздвижением я вас поздравляю,
Пускай Господь вам освещает путь.
Пусть Крест Его от бед всегда спасает,
И не дает куда-то не туда свернуть.
Пускай в душе всегда горит Надежда,
Пусть Вера Вас хранит и окрыляет.
А жизнь пусть будет вечно безмятежной,
Любовь родных и близких сил вам прибавляет.
С Воздвижением Господним
Вас сегодня поздравляю!
Благодать пусть в дом приходит,
Доброты, тепла желаю.
Ангел пусть от бед укроет,
Небо от невзгод хранит.
Сердце свету дверь откроет,
Душу лишь любовь пьянит!
Праздник светлый и чистый сегодня:
Воздвижение Креста Господня!
Будьте счастливы, будьте любимы
И Господом вечно хранимы!
Пусть здоровье всегда крепким будет,
А ваш дом - чист, богат и уютен!
И пускай Креста воздвижение
Принесет душе мир и смирение!
Иисуса на Кресте враги распяли,
Крест кровь его и боль в себя впитал,
И силою божественной святою
Крестом Животворящим Честным стал.
Всех христиан сегодня поздравляю
С Воздвижением Креста Господня,
Желаю, чтобы испытания свои
По жизни с верой мы прошли достойно.
Чтоб Крест Животворящий нас берег,
Спасением стал в минуты нам лихие,
Крест на груди, а в сердце нашем Бог
И рядом с ним Апостолы Святые.
С Воздвиженьем Креста Господня!
Пусть будет божья благодать
Всегда - и завтра, и сегодня
Тебя везде сопровождать!
И пусть Господь оберегает
Судьбу от горестей и бед,
И ярче солнца засияет
Любви, надежды, веры свет!
С Воздвижением Креста
Господня поздравляю,
Пусть вас символ веры
От бед оберегает.
Крест Животворящий
Пусть силы вам дает,
Пусть святая вера
В сердцах ваших живет.
Будет пусть душа
Безгрешна и чиста
Под сенью Честного
Животворящего Креста.
Животворящего Креста Господня
Святое Воздвижение сегодня.
Нам Божий Крест всегда по жизни помогает,
От бед и от болезней нас спасает!
С Воздвижением вас я поздравляю,
От всей души спасенья вам желаю.
С любовью к Богу на земле живите,
Не сейте зла, а лишь добро творите!
Пускай Животворящий Крест Господний
Несет в мир благодатное начало,
Дух будет крепок, чист, приподнят,
Чтоб в душах радость зазвучала!
Желаем в этот день святейший
Лишь мыслей добрых и чистейших,
Не знайте бедствий и обид,
Ведь Бог все видит и хранит!
Со светлым праздником поздравлю,
Мы обрели животворящий крест,
Душе так сладко, не лукавлю,
То Господа широкий жест!
Крест на груди теперь мы носим,
Нас бережет от разных бед,
И Бога мы о многом просим,
Добиться чтоб мирских побед!
От мук чтоб сердца откупиться,
Души покой смиренно обрести,
Не уставай, мой друг, молиться,
И Господа о важном попроси!