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С Воздвижением Креста Господня 2020! Душевные поздравления и открытки

С Воздвижением Креста Господня 2020! Душевные поздравления и открытки
09:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Сегодня, 27 сентября 2020 года, отмечается Воздвижение Креста Господня. В храмах на самом видном месте, в домах у верующих над головой поднимается (воздвигается) крест. И под ним совершаются богослужения и молятся, просят и благодарят, скорбят и радуются. Телеграф подготовил самые красивые поздравления с Воздвижением Креста Господня и открытки к празднику!

С Воздвижением я вас поздравляю,

Пускай Господь вам освещает путь.

Пусть Крест Его от бед всегда спасает,

И не дает куда-то не туда свернуть.

 

Пускай в душе всегда горит Надежда,

Пусть Вера Вас хранит и окрыляет.

А жизнь пусть будет вечно безмятежной,

Любовь родных и близких сил вам прибавляет.

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С Воздвижением Господним

Вас сегодня поздравляю!

Благодать пусть в дом приходит,

Доброты, тепла желаю.

 

Ангел пусть от бед укроет,

Небо от невзгод хранит.

Сердце свету дверь откроет,

Душу лишь любовь пьянит!

Праздник светлый и чистый сегодня:

Воздвижение Креста Господня!

Будьте счастливы, будьте любимы

И Господом вечно хранимы!

 

Пусть здоровье всегда крепким будет,

А ваш дом - чист, богат и уютен!

И пускай Креста воздвижение

Принесет душе мир и смирение!

Иисуса на Кресте враги распяли,

Крест кровь его и боль в себя впитал,

И силою божественной святою

Крестом Животворящим Честным стал.

 

Всех христиан сегодня поздравляю

С Воздвижением Креста Господня,

Желаю, чтобы испытания свои

По жизни с верой мы прошли достойно.

 

Чтоб Крест Животворящий нас берег,

Спасением стал в минуты нам лихие,

Крест на груди, а в сердце нашем Бог

И рядом с ним Апостолы Святые.

С Воздвиженьем Креста Господня!

Пусть будет божья благодать

Всегда - и завтра, и сегодня

Тебя везде сопровождать!

 

И пусть Господь оберегает

Судьбу от горестей и бед,

И ярче солнца засияет

Любви, надежды, веры свет!

С Воздвижением Креста

Господня поздравляю,

Пусть вас символ веры

От бед оберегает.

 

Крест Животворящий

Пусть силы вам дает,

Пусть святая вера

В сердцах ваших живет.

 

Будет пусть душа

Безгрешна и чиста

Под сенью Честного

Животворящего Креста.

Животворящего Креста Господня

Святое Воздвижение сегодня.

Нам Божий Крест всегда по жизни помогает,

От бед и от болезней нас спасает!

 

С Воздвижением вас я поздравляю,

От всей души спасенья вам желаю.

С любовью к Богу на земле живите,

Не сейте зла, а лишь добро творите!

Пускай Животворящий Крест Господний

Несет в мир благодатное начало,

Дух будет крепок, чист, приподнят,

Чтоб в душах радость зазвучала!

 

Желаем в этот день святейший

Лишь мыслей добрых и чистейших,

Не знайте бедствий и обид,

Ведь Бог все видит и хранит!

Со светлым праздником поздравлю,

Мы обрели животворящий крест,

Душе так сладко, не лукавлю,

То Господа широкий жест!

 

Крест на груди теперь мы носим,

Нас бережет от разных бед,

И Бога мы о многом просим,

Добиться чтоб мирских побед!

 

От мук чтоб сердца откупиться,

Души покой смиренно обрести,

Не уставай, мой друг, молиться,

И Господа о важном попроси!

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Все по теме:

Праздник, Поздравление, Открытки.

Автор:

Телеграф
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