Воздвижение Креста Господня 2020: СМС-поздравления, красивые открытки

Поздравляю православных христиан сегодня,
Со святым Воздвижением Креста Господнего,
Великого, Честного и Животворящего,
О праведной вере в Бога, всем говорящего,
Пусть заповеди Иисуса, вас вдохновляют,
И на путь истинный, людей направляют!
Пусть крест Животворящий нам напомнит,
Чьи муки окупили благо нам.
Чтоб в сердце лед растаял,
И стало совестно всем нам.
Хочу сегодня вас поздравить,
Чтоб избежали лихих бед.
Семья пусть ваша горестей не знает,
Чтоб жили много-много лет.
Обретая прежнюю святыню,
Радовался праведный народ.
Этот день мы помним и поныне;
Животворный Крест нас созовет,
Чтоб напомнить древние преданья,
Укрепить нас верою святой,
Утолить печали и страданья
И наполнить сердце теплотой!
С Воздвижением Господним
Поздравляю, пусть всегда
Бережет от дел негодных,
Благодать с собой неся.
Света верности, Любви,
Надежды, святой Веры,
Ярче пусть горят огни,
И хранит, где бы ты не был.
Животворящий Крест Господень
Благослословенье нам несет.
Кто верует, тот и свободен,
Его Господь всегда спасет.
Тебе желаю силы духа
Сегодня, в праздник, в день любой,
И веры не для показухи,
Пусть будет Бог всегда с тобой!
Воздвиженье Креста Господня
Мы вместе празднуем сегодня!
Пусть защищает вас Всевышний
От бед, забот, тревоги лишней!
Пусть вера в сердце огонечком
Горит всегда - и днем, и ночью,
Любите ближних и цените.
И добродетельно живите!
В день Воздвижения Креста
Пусть из добра жизнь станет сплавом,
Чтобы здоровье лет до ста
Проблем и сбоев не давало!
На благородные дела
Пусть станет весь твой труд нацелен,
Чтоб жизнь легко и ладно шла,
В любви и счастье дни летели!
Воздвижение Креста
Христиане поминают.
Чтоб душа была чиста,
Крепко я тебе желаю!
Пусть Иисус тебя хранит
От молвы людской и злобы.
Птица счастья прилетит,
Навсегда остаться чтобы!