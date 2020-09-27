Воздвижение Креста Господня 2020: СМС-поздравления, красивые открытки

Сегодня, 27 сентября, православные верующие отмечают один из 12 главных церковных праздников - Воздвижение Креста Господня. Праздник установлен в честь обретения Креста Господня, на котором был распят Иисус. Поздравьте своих родных и знакомых с праздником Воздвижения в СМС и открытках!

Поздравляю православных христиан сегодня,

Со святым Воздвижением Креста Господнего,

Великого, Честного и Животворящего,

О праведной вере в Бога, всем говорящего,

Пусть заповеди Иисуса, вас вдохновляют,

И на путь истинный, людей направляют!

Пусть крест Животворящий нам напомнит,

Чьи муки окупили благо нам.

Чтоб в сердце лед растаял,

И стало совестно всем нам.

Хочу сегодня вас поздравить,

Чтоб избежали лихих бед.

Семья пусть ваша горестей не знает,

Чтоб жили много-много лет.

Обретая прежнюю святыню,

Радовался праведный народ.

Этот день мы помним и поныне;

Животворный Крест нас созовет,

Чтоб напомнить древние преданья,

Укрепить нас верою святой,

Утолить печали и страданья

И наполнить сердце теплотой!

С Воздвижением Господним

Поздравляю, пусть всегда

Бережет от дел негодных,

Благодать с собой неся.

Света верности, Любви,

Надежды, святой Веры,

Ярче пусть горят огни,

И хранит, где бы ты не был.

Животворящий Крест Господень

Благослословенье нам несет.

Кто верует, тот и свободен,

Его Господь всегда спасет.

Тебе желаю силы духа

Сегодня, в праздник, в день любой,

И веры не для показухи,

Пусть будет Бог всегда с тобой!

Воздвиженье Креста Господня

Мы вместе празднуем сегодня!

Пусть защищает вас Всевышний

От бед, забот, тревоги лишней!

Пусть вера в сердце огонечком

Горит всегда - и днем, и ночью,

Любите ближних и цените.

И добродетельно живите!

В день Воздвижения Креста

Пусть из добра жизнь станет сплавом,

Чтобы здоровье лет до ста

Проблем и сбоев не давало!

На благородные дела

Пусть станет весь твой труд нацелен,

Чтоб жизнь легко и ладно шла,

В любви и счастье дни летели!

Воздвижение Креста

Христиане поминают.

Чтоб душа была чиста,

Крепко я тебе желаю!

Пусть Иисус тебя хранит

От молвы людской и злобы.

Птица счастья прилетит,

Навсегда остаться чтобы!