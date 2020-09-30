Скачать
Среда, 30.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Юрий Луценко болен раком
Юрий Луценко болен раком
Новый антирекорд: за сутки в Украине обнаружили более 4 тысяч случаев коронавируса
Новый антирекорд: за сутки в Украине обнаружили более 4 тысяч случаев коронавируса
Праздник 30 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 30 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Большая сумма: сколько Динамо заработало за выход в Лигу чемпионов
Большая сумма: сколько Динамо заработало за выход в Лигу чемпионов

День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: красивые поздравления в стихах и открытках

День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: красивые поздравления в стихах и открытках
11:15 Сегодня Телеграф
30 сентября православные христиане вспоминают четырех великомучениц - сестер Веру, Надежду и Любовь и их мать Софию.

Три имени. Красивые, простые.

Слова, что помогают людям жить.

Когда-то нарекла детей София,

Ее мы и должны благодарить!

За то, что подарила Веру людям.

И что с Надеждою любой всегда живет.

И если есть Любовь, то счастье будет!

И в каждый дом пускай оно придет!

Пусть ангелы от Вас

Отведут ненастье.

Здоровья крепкого,

Друзей, улыбок, счастья!

Радость пусть приносят вновь,

Ангельскую святость

Вера, Надежда, София, Любовь -

Они непредвзяты.

Купаться в море доброты,

Радость жизни всю познать,

Улыбаясь всем, сиять!

Пусть всегда вам помогают

Надежда, Вера и Любовь,

От зла и бед оберегают,

Даря вам радость вновь и вновь!

Пусть Вера укрепит вам сердце,

Надежда душу озарит,

Ну а Любовь не даст обжечься

И счастьем отблагодарит!

Пусть ангелы, три добрые сестры,

Незримой силой вас оберегают,

Исполнят все заветные мечты,

Добром и счастьем дом ваш осыпают.

София мать все беды отведет,

Надежда, Вера и Любовь отныне

Дадут вам в жизни небывалый взлет

И будут охранять вас, как святыню!

С Днём Веры, Надежды, Любви,

Пусть напевают в душе соловьи,

В глазах огоньки пусть от счастья горят,

А люди, хорошее лишь, говорят!

И в день этот светлый, чудный, прекрасный,

Пусть взгляд Ваш роскошный, светлый и ясный,

Дарит всем людям вокруг: доброту,

Нежность, улыбки и красоту!

Вы сами же, просто, ну чудо природы,

Не знать никогда Вам в душе непогоды,

Ни слёз, ни печалей, не прочей проблемы,

Дарите же счастье всем людям вселенной!

Пусть всегда вам помогают

Надежда, Вера и Любовь,

От зла и бед оберегают,

Даря вам радость вновь и вновь!

Пусть Вера укрепит вам сердце,

Надежда душу озарит,

Ну а Любовь не даст обжечься

И счастьем отблагодарит!

Желаю веры не терять,

Пускай надежда будет рядом,

Любовь не смейте предавать

И будет все у вас, как надо.

София мудрость пусть пошлет,

А грусть пусть сердце не тревожит.

Плохое навсегда уйдет

И ангел вам во всем поможет.

Когда дожди стучатся в ваши двери,

Нет сил собраться и идти вперед,

Пусть рядом обитает ангел Веры,

В обиду вашу душу не дает,

Когда не греют фразы и одежда,

На сердце стужа - словно в феврале,

Пусть вас согреет ангелок Надежды,

Уложит спать на ласковом крыле,

Когда, устав, на все на свете злитесь

И злость бушует пламенем в крови,

Не торопитесь - Богу помолитесь,

Придет к вам ангел пресвятой Любви,

Пусть сохранят вас от любой стихии

Три ангела и матерь их - София!

 

Пусть в вашу жизнь прекраснейшим букетом

Войдут Надежда, Вера и Любовь,

Подарят лучик радости и света,

Прогонят прочь тоску, невзгоды, боль. 

Их мать София вас крылом укроет,

Благословляет на дела всегда,

Зажжет свечу для здравия, покоя,

Чтобы царили мир и доброта.

Надежда, Вера и Любовь

И мать их светлая, София,

Пусть унесут всю твою боль

И жизнь пусть сделают счастливой.

Пусть этот праздник принесет

Сто тысяч радостных мгновений.

Пускай везде во всём везет,

Не пропадает настроение.

Желаю счастья и любви,

Надежды, веры и веселья.

Цени ты жизни каждый миг.

Свое найди ты вдохновение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Именины, Три сестры.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чудом уцелевший в крушении Ан-26 курсант вышел из палаты и рассказал о последних минутах полета
02 Патрульный на лету поймал женщину, прыгнувшую с балкона 15 этажа в Киеве: видео происшествия
03 Динамо 3:0 Гент: события матча (Видео)
04 Юрий Луценко болен раком
05 Сердце будет благодарно: в ООН дали простой совет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Чудом уцелевший в крушении Ан-26 курсант вышел из палаты и рассказал о последних минутах полета
Чудом уцелевший в крушении Ан-26 курсант вышел из палаты и рассказал о последних минутах полета
Жаркие дебаты Трампа и Байдена: кто победил
Жаркие дебаты Трампа и Байдена: кто победил
СММ ОБСЕ зафиксировала более сорока нарушений &quot;тишины&quot; на Донбассе
СММ ОБСЕ зафиксировала более сорока нарушений "тишины" на Донбассе
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: красивые поздравления в стихах и открытках
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: красивые поздравления в стихах и открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь