День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: красивые поздравления в стихах и открытках

30 сентября православные христиане вспоминают четырех великомучениц - сестер Веру, Надежду и Любовь и их мать Софию.

Три имени. Красивые, простые.

Слова, что помогают людям жить.

Когда-то нарекла детей София,

Ее мы и должны благодарить!

За то, что подарила Веру людям.

И что с Надеждою любой всегда живет.

И если есть Любовь, то счастье будет!

И в каждый дом пускай оно придет!

Пусть ангелы от Вас

Отведут ненастье.

Здоровья крепкого,

Друзей, улыбок, счастья!

Радость пусть приносят вновь,

Ангельскую святость

Вера, Надежда, София, Любовь -

Они непредвзяты.

Купаться в море доброты,

Радость жизни всю познать,

Улыбаясь всем, сиять!

Пусть всегда вам помогают

Надежда, Вера и Любовь,

От зла и бед оберегают,

Даря вам радость вновь и вновь!

Пусть Вера укрепит вам сердце,

Надежда душу озарит,

Ну а Любовь не даст обжечься

И счастьем отблагодарит!

Пусть ангелы, три добрые сестры,

Незримой силой вас оберегают,

Исполнят все заветные мечты,

Добром и счастьем дом ваш осыпают.

София мать все беды отведет,

Надежда, Вера и Любовь отныне

Дадут вам в жизни небывалый взлет

И будут охранять вас, как святыню!

С Днём Веры, Надежды, Любви,

Пусть напевают в душе соловьи,

В глазах огоньки пусть от счастья горят,

А люди, хорошее лишь, говорят!

И в день этот светлый, чудный, прекрасный,

Пусть взгляд Ваш роскошный, светлый и ясный,

Дарит всем людям вокруг: доброту,

Нежность, улыбки и красоту!

Вы сами же, просто, ну чудо природы,

Не знать никогда Вам в душе непогоды,

Ни слёз, ни печалей, не прочей проблемы,

Дарите же счастье всем людям вселенной!

Пусть всегда вам помогают

Надежда, Вера и Любовь,

От зла и бед оберегают,

Даря вам радость вновь и вновь!

Пусть Вера укрепит вам сердце,

Надежда душу озарит,

Ну а Любовь не даст обжечься

И счастьем отблагодарит!

Желаю веры не терять,

Пускай надежда будет рядом,

Любовь не смейте предавать

И будет все у вас, как надо.

София мудрость пусть пошлет,

А грусть пусть сердце не тревожит.

Плохое навсегда уйдет

И ангел вам во всем поможет.

Когда дожди стучатся в ваши двери,

Нет сил собраться и идти вперед,

Пусть рядом обитает ангел Веры,

В обиду вашу душу не дает,

Когда не греют фразы и одежда,

На сердце стужа - словно в феврале,

Пусть вас согреет ангелок Надежды,

Уложит спать на ласковом крыле,

Когда, устав, на все на свете злитесь

И злость бушует пламенем в крови,

Не торопитесь - Богу помолитесь,

Придет к вам ангел пресвятой Любви,

Пусть сохранят вас от любой стихии

Три ангела и матерь их - София!

Пусть в вашу жизнь прекраснейшим букетом

Войдут Надежда, Вера и Любовь,

Подарят лучик радости и света,

Прогонят прочь тоску, невзгоды, боль.

Их мать София вас крылом укроет,

Благословляет на дела всегда,

Зажжет свечу для здравия, покоя,

Чтобы царили мир и доброта.

Надежда, Вера и Любовь

И мать их светлая, София,

Пусть унесут всю твою боль

И жизнь пусть сделают счастливой.

Пусть этот праздник принесет

Сто тысяч радостных мгновений.

Пускай везде во всём везет,

Не пропадает настроение.

Желаю счастья и любви,

Надежды, веры и веселья.

Цени ты жизни каждый миг.

Свое найди ты вдохновение.