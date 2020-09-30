День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: красивые поздравления в стихах и открытках

Три имени. Красивые, простые.
Слова, что помогают людям жить.
Когда-то нарекла детей София,
Ее мы и должны благодарить!
За то, что подарила Веру людям.
И что с Надеждою любой всегда живет.
И если есть Любовь, то счастье будет!
И в каждый дом пускай оно придет!
Пусть ангелы от Вас
Отведут ненастье.
Здоровья крепкого,
Друзей, улыбок, счастья!
Радость пусть приносят вновь,
Ангельскую святость
Вера, Надежда, София, Любовь -
Они непредвзяты.
Купаться в море доброты,
Радость жизни всю познать,
Улыбаясь всем, сиять!
Пусть всегда вам помогают
Надежда, Вера и Любовь,
От зла и бед оберегают,
Даря вам радость вновь и вновь!
Пусть Вера укрепит вам сердце,
Надежда душу озарит,
Ну а Любовь не даст обжечься
И счастьем отблагодарит!
Пусть ангелы, три добрые сестры,
Незримой силой вас оберегают,
Исполнят все заветные мечты,
Добром и счастьем дом ваш осыпают.
София мать все беды отведет,
Надежда, Вера и Любовь отныне
Дадут вам в жизни небывалый взлет
И будут охранять вас, как святыню!
С Днём Веры, Надежды, Любви,
Пусть напевают в душе соловьи,
В глазах огоньки пусть от счастья горят,
А люди, хорошее лишь, говорят!
И в день этот светлый, чудный, прекрасный,
Пусть взгляд Ваш роскошный, светлый и ясный,
Дарит всем людям вокруг: доброту,
Нежность, улыбки и красоту!
Вы сами же, просто, ну чудо природы,
Не знать никогда Вам в душе непогоды,
Ни слёз, ни печалей, не прочей проблемы,
Дарите же счастье всем людям вселенной!
Пусть всегда вам помогают
Надежда, Вера и Любовь,
От зла и бед оберегают,
Даря вам радость вновь и вновь!
Пусть Вера укрепит вам сердце,
Надежда душу озарит,
Ну а Любовь не даст обжечься
И счастьем отблагодарит!
Желаю веры не терять,
Пускай надежда будет рядом,
Любовь не смейте предавать
И будет все у вас, как надо.
София мудрость пусть пошлет,
А грусть пусть сердце не тревожит.
Плохое навсегда уйдет
И ангел вам во всем поможет.
Когда дожди стучатся в ваши двери,
Нет сил собраться и идти вперед,
Пусть рядом обитает ангел Веры,
В обиду вашу душу не дает,
Когда не греют фразы и одежда,
На сердце стужа - словно в феврале,
Пусть вас согреет ангелок Надежды,
Уложит спать на ласковом крыле,
Когда, устав, на все на свете злитесь
И злость бушует пламенем в крови,
Не торопитесь - Богу помолитесь,
Придет к вам ангел пресвятой Любви,
Пусть сохранят вас от любой стихии
Три ангела и матерь их - София!
Пусть в вашу жизнь прекраснейшим букетом
Войдут Надежда, Вера и Любовь,
Подарят лучик радости и света,
Прогонят прочь тоску, невзгоды, боль.
Их мать София вас крылом укроет,
Благословляет на дела всегда,
Зажжет свечу для здравия, покоя,
Чтобы царили мир и доброта.
Надежда, Вера и Любовь
И мать их светлая, София,
Пусть унесут всю твою боль
И жизнь пусть сделают счастливой.
Пусть этот праздник принесет
Сто тысяч радостных мгновений.
Пускай везде во всём везет,
Не пропадает настроение.
Желаю счастья и любви,
Надежды, веры и веселья.
Цени ты жизни каждый миг.
Свое найди ты вдохновение.