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С Днем учителя! Красивые СМС-поздравления своими словами, открытки

С Днем учителя! Красивые СМС-поздравления своими словами, открытки
Обновлено 09:20 Сегодня Телеграф
В воскресенье, 4 октября, в Украине отмечают День учителя. У праздника нет четкой даты, его ежегодно отмечают в первое воскресенье октября. Мы подобрали для вас самые красивые СМС-поздравления в прозе и картинки для педагогов с их профессиональным праздником.

Самые теплые и искренние поздравления с Днем учителя! Желаем вдохновения, терпения, искренних улыбок учеников, благодарности от родителей. Пускай вдохновенно начинается каждый новый день. Будьте здоровы, дорогой учитель, наставник, мудрый советчик. Спасибо за знания, опыт и душевное тепло.

С Днем учителя 2020: поздравления в стихах, прозе и картинках

От всей души поздравляю со Всемирным днем учителя! Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть Ваши старания и надежды непременно будут оправданы, пусть, благодаря Вам, дети получают крепкие знания, пусть в Вашей жизни всегда присутствует волшебный мир добра и счастья!

Дорогой учитель, ваше терпение, ваша стойкость и самоотверженность, ваша чуткость и любовь к каждому ученику - невероятный непосильный труд! Спасибо вам за то, что вы рядом в самые трудные моменты. Мы желаем вам любви к вашей работе, нескончаемого здоровья и вдохновения!

Поздравляю с Всемирным днем учителя. От всей души хочу пожелать необыкновенного счастья и благополучия в жизни, уважения и больших успехов на работе, великих достижений и энтузиазма в деятельности, чудесного настроения и блестящих перспектив.

Всем миром признан ваш вклад в развитие общества, дорогие учителя, вы открываете людям мир и помогаете увидеть больше! Желаем вам много сил, нескончаемого потока энергии и пусть жизнь вам улыбается!

Поздравляю Вас с Всемирным днем учителя. Пусть в жизни будут новые победы, в деятельности будет много ярких идей, в доме всегда живет счастье, а на сердце - любовь. Уважения Вам и искренних людей рядом, благополучия и удачи.

Поздравляю с Всемирным днем учителя! Желаю всем педагогам большого творческого вдохновения, послушных и талантливых учеников, достойной оплаты труда и полной реализации в любимом деле. Хорошего настроения вам, активной жизненной позиции и крепкого здоровья! Будьте счастливы!

Уважаемые педагоги, от души поздравляем вас со Всемирным днем учителя! Ваша профессия - это умение дарить тепло своего сердца подрастающему поколению, вести детей по ступеням к вершине знаний. Будьте же всегда здоровы и благополучны, уважаемы и любимы своими воспитанниками!

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Праздник, Поздравление, Открытки.

Автор:

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