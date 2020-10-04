Смешные поздравления и гифки на День учителя

Сколько Бог вам дал терпенья -
Тонны две, а, может, пять!
Чтобы детям с вдохновеньем
Все предметы объяснять.
Чтобы не сломать указку
Об шумящих школяров,
Вместо этого им с лаской
Толковать порядок слов.
И за выдержку большую
Вы достойны орденов!
Пусть всегда вас атакуют
Счастье, деньги и любовь!
Быть учителем непросто,
Надо силой обладать,
Чтобы деток от гуляний
И планшетов отвлекать.
В деле этом вы уж профи,
Так держать и не сдаваться,
И с невежеством легко
И с улыбкою сражаться.
Не шалят пускай нервишки,
Дети вас пусть обожают
И пятерками своими
На контрольных восхищают.
В школу приходить с утра
Не всегда охота -
Озорная детвора
Принесёт заботы.
Чтобы нервы сохранить,
Пейте чай с ромашкой,
Можно даже пропустить
Рома по рюмашке.
Как пираты, в бой смелей
К баррикадам знаний,
Чтобы одарить детей,
Дать образованье!
Мел с указкой отдыхают,
Не идёт никто к доске,
В День учителя желаем,
Удержать успех в руке!
Над детьми пусть с каждым годом
Ваш растёт авторитет,
И здоровье превосходным
Будет ещё сотню лет!
В кулаке держать весь класс
Вам под силу, несомненно,
Дети убегать от вас
Не спешат на перемену.
И харизма, и талант -
У вас этого в достатке,
Вместо всех земных наград
Вам желаем жизни сладкой!
Не посмеет пусть никто
Вам на стул насыпать кнопок,
И в работе непростой
Ждёт успех по гороскопу!
У учителя работа
День за днём полна забот:
Не явился в школу кто-то,
Кто-то - лучше пусть уйдёт!
Столько разной нервотрёпки,
Даже слов не подобрать!
Есть желание, в столовке
Стресс свой вечно заедать.
Пусть растёт ваша зарплата,
Будет душу согревать,
Чтоб без антидепрессантов
Будни новые встречать!
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