Скачать
Воскресенье, 04.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Воздушная тревога в Степанакерте и новые обстрелы: что происходит в Нагорном Карабахе 4 октября
Воздушная тревога в Степанакерте и новые обстрелы: что происходит в Нагорном Карабахе 4 октября
Инфекционист назвал главные ошибки пациентов с коронавирусом
Инфекционист назвал главные ошибки пациентов с коронавирусом
Бой года: парад нокдаунов и ярчайший нокаут Сепеда - Баранчик (Видео)
Бой года: парад нокдаунов и ярчайший нокаут Сепеда - Баранчик (Видео)
Черный лебедь: Даша Астафьева поразила сеть чувственным фото
Черный лебедь: Даша Астафьева поразила сеть чувственным фото

Смешные поздравления и гифки на День учителя

Смешные поздравления и гифки на День учителя
Обновлено 13:28 Сегодня Телеграф
В первое воскресенье октября в Украине отмечают День учителя. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие прикольные поздравления в стихах и самые яркие гифки с праздником.

Сколько Бог вам дал терпенья -

Тонны две, а, может, пять!

Чтобы детям с вдохновеньем

Все предметы объяснять.

 

Чтобы не сломать указку

Об шумящих школяров,

Вместо этого им с лаской

Толковать порядок слов.

 

И за выдержку большую

Вы достойны орденов!

Пусть всегда вас атакуют

Счастье, деньги и любовь!

Быть учителем непросто,

Надо силой обладать,

Чтобы деток от гуляний

И планшетов отвлекать.

 

В деле этом вы уж профи,

Так держать и не сдаваться,

И с невежеством легко

И с улыбкою сражаться.

 

Не шалят пускай нервишки,

Дети вас пусть обожают

И пятерками своими

На контрольных восхищают.

В школу приходить с утра

Не всегда охота -

Озорная детвора

Принесёт заботы.

 

Чтобы нервы сохранить,

Пейте чай с ромашкой,

Можно даже пропустить

Рома по рюмашке.

 

Как пираты, в бой смелей

К баррикадам знаний,

Чтобы одарить детей,

Дать образованье!

Мел с указкой отдыхают,

Не идёт никто к доске,

В День учителя желаем,

Удержать успех в руке!

 

Над детьми пусть с каждым годом

Ваш растёт авторитет,

И здоровье превосходным

Будет ещё сотню лет!

В кулаке держать весь класс

Вам под силу, несомненно,

Дети убегать от вас

Не спешат на перемену.

 

И харизма, и талант -

У вас этого в достатке,

Вместо всех земных наград

Вам желаем жизни сладкой!

 

Не посмеет пусть никто

Вам на стул насыпать кнопок,

И в работе непростой

Ждёт успех по гороскопу!

У учителя работа

День за днём полна забот:

Не явился в школу кто-то,

Кто-то - лучше пусть уйдёт!

 

Столько разной нервотрёпки,

Даже слов не подобрать!

Есть желание, в столовке

Стресс свой вечно заедать.

 

Пусть растёт ваша зарплата,

Будет душу согревать,

Чтоб без антидепрессантов

Будни новые встречать!

Мы также подобрали для вас самые красивые СМС-поздравления в прозе и картинки для педагогов с их профессиональным праздником!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Праздник, Поздравление, Открытки.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 После неудачной операции умерла известная украинская журналистка
02 Сбитые вертолеты и захваченные поселки: что происходит в Нагорном Карабахе вечером 3 октября
03 Адепты "русского мира" перессорились из-за призыва к россиянам ехать воевать за Нагорный Карабах
04 "Ни с чем не сравнимо": Алена Шоптенко не успела выздороветь от COVID-19 перед шестым эфиром "Танців з зірками"
05 Эрдоган выдвинул ультиматум курдским формированиям в Сирии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
После неудачной операции умерла известная украинская журналистка
После неудачной операции умерла известная украинская журналистка
Зеленский упростил иммиграцию для белорусов: кого это коснется
Зеленский упростил иммиграцию для белорусов: кого это коснется
Циклон Brigitte нам не страшен: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в начале недели
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в начале недели
Смешные поздравления и гифки на День учителя
Смешные поздравления и гифки на День учителя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь