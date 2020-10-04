Смешные поздравления и гифки на День учителя

В первое воскресенье октября в Украине отмечают День учителя. "Телеграф" собрал для вас самые лучшие прикольные поздравления в стихах и самые яркие гифки с праздником.

Сколько Бог вам дал терпенья -

Тонны две, а, может, пять!

Чтобы детям с вдохновеньем

Все предметы объяснять.

Чтобы не сломать указку

Об шумящих школяров,

Вместо этого им с лаской

Толковать порядок слов.

И за выдержку большую

Вы достойны орденов!

Пусть всегда вас атакуют

Счастье, деньги и любовь!

Быть учителем непросто,

Надо силой обладать,

Чтобы деток от гуляний

И планшетов отвлекать.

В деле этом вы уж профи,

Так держать и не сдаваться,

И с невежеством легко

И с улыбкою сражаться.

Не шалят пускай нервишки,

Дети вас пусть обожают

И пятерками своими

На контрольных восхищают.

В школу приходить с утра

Не всегда охота -

Озорная детвора

Принесёт заботы.

Чтобы нервы сохранить,

Пейте чай с ромашкой,

Можно даже пропустить

Рома по рюмашке.

Как пираты, в бой смелей

К баррикадам знаний,

Чтобы одарить детей,

Дать образованье!

Мел с указкой отдыхают,

Не идёт никто к доске,

В День учителя желаем,

Удержать успех в руке!

Над детьми пусть с каждым годом

Ваш растёт авторитет,

И здоровье превосходным

Будет ещё сотню лет!

В кулаке держать весь класс

Вам под силу, несомненно,

Дети убегать от вас

Не спешат на перемену.

И харизма, и талант -

У вас этого в достатке,

Вместо всех земных наград

Вам желаем жизни сладкой!

Не посмеет пусть никто

Вам на стул насыпать кнопок,

И в работе непростой

Ждёт успех по гороскопу!

У учителя работа

День за днём полна забот:

Не явился в школу кто-то,

Кто-то - лучше пусть уйдёт!

Столько разной нервотрёпки,

Даже слов не подобрать!

Есть желание, в столовке

Стресс свой вечно заедать.

Пусть растёт ваша зарплата,

Будет душу согревать,

Чтоб без антидепрессантов

Будни новые встречать!

Мы также подобрали для вас самые красивые СМС-поздравления в прозе и картинки для педагогов с их профессиональным праздником!