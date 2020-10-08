Когда День риэлтора в Украине и как поздравить своего агента по недвижимости

Профессиональный праздник посредников при оформлении сделок с недвижимостью начали отмечать с 2000 года.

После Дня юриста ежегодно, 9 октября, в Украине празднуют День риэлтора. Дата профессионального праздника тех, кто помогает украинцам продавать и покупать недвижимость, была установлена в 1999 году.

Риэлтор достаточно популярная профессия. С помощью таких специалистов в Украине ежедневно совершаются сотни, если не тысячи сделок по продаже, покупке и аренде недвижимости.

Если у вас есть знакомый агент по недвижимости, то 9 октября самое время поздравить его с профессиональным праздником.

Хорошим презентом для риэлтора станут качественные канцелярские принадлежности. Также можно презентовать что-то для офиса – статуэтку или картину. Из-за специфики работы риэлторы часто не могут себе позволить нормально поесть, поэтому хорошим подарком может стать небольшой термос для еды. Кроме того, риэлтор будет рад подарку в виде сертификата на массаж.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подарить юристу на профессиональный праздник.