С Днем девчонок! Открытки и картинки для поздравления на праздник 11 октября

Все девочки сегодня, 11 октября, отмечают свой собственный праздник - Международный день девочек.

В воскресенье, 11 октября, отмечают Международный День девочек. Выражением признания их прав, а также того, что существуют особые проблемы, присущие только им, стало провозглашение Генеральной Ассамблеей ООН 11 октября Международным днем девочек. Инициатором учреждения такой даты явилась Канада.

Часто в этот день обмениваются картинками, не углубляясь в природу даты, и используя ее, как повод поздравить девочек.

Праздник еще очень молодой. Впервые его отмечали в 2012 году.

Официальные мероприятия, проводимые в этот день, направлены на информирование общества о проблемах гендерного неравенства и дискриминации, насилия, домогательств и принудительного замужества в раннем возрасте.

Различные тематические акции, встречи и семинары призваны подчеркнуть необходимость соблюдения всех социальных прав девочек.

Также для наших читателей подобраны лучшие поздравления с Международным днем девочек в стихах и прозе.

Кроме этого, ранее "Телеграф" сообщал, что в субботу, 11 октября, отмечается День святого Харитона.