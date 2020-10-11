С Днем девчонок! Открытки и картинки для поздравления на праздник 11 октября

В воскресенье, 11 октября, отмечают Международный День девочек. Выражением признания их прав, а также того, что существуют особые проблемы, присущие только им, стало провозглашение Генеральной Ассамблеей ООН 11 октября Международным днем девочек. Инициатором учреждения такой даты явилась Канада.
Часто в этот день обмениваются картинками, не углубляясь в природу даты, и используя ее, как повод поздравить девочек.
Праздник еще очень молодой. Впервые его отмечали в 2012 году.
Официальные мероприятия, проводимые в этот день, направлены на информирование общества о проблемах гендерного неравенства и дискриминации, насилия, домогательств и принудительного замужества в раннем возрасте.
Различные тематические акции, встречи и семинары призваны подчеркнуть необходимость соблюдения всех социальных прав девочек.
Также для наших читателей подобраны лучшие поздравления с Международным днем девочек в стихах и прозе.
Кроме этого, ранее "Телеграф" сообщал, что в субботу, 11 октября, отмечается День святого Харитона.