Красивые поздравления с Днем военного финансиста 2020

29 октября украинские военные финансисты отмечают свой профессиональный праздник - День военного финансиста ВСУ.

Праздник относительно "молодой", и начал отмечаться в Украине только с 1999 года. Именно 29 октября 1999 года было создано Финансовое управление главного оборонного ведомства Украины. И к этому поводу министр обороны Украины утвердил 29 октября – профессиональным праздником украинских военных финансистов.

Военный финансист – это особенная профессия, ведь на плечи этих специалистов ложиться ведение финансового хозяйства украинской армии. В этот день стоит поздравить военнослужащих, которые имеют отношение к финансово-экономическим органам ВСУ: военных бухгалтеров, экономистов, финансистов и т.д.

Специально для этого «Телеграф» собрал лучшие поздравительные открытки:

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