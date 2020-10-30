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Пятница, 30.10.2020
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Забавные поздравления на День тренера

Забавные поздравления на День тренера
07:57 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com/stevepb

В пятницу, 30 октября, в Украине и ряде других стран мира отмечают неофициальный профессиональный праздник День тренера.

"Телеграф" собрал яркие варианты поздравлений по этому случаю на русском и украинском языках.

Отмечается, что изначально праздник появился в России около 20 лет назад, но быстро распространился и в соседние страны постсоветского пространства. Теперь его празднуют и очень многие тренера в Украине.

30 октября принято чествовать заслуги всех, кто каким-либо образом проводит спортивные занятия - это может быть как тренер боксу, футболу, тхэквондо или любому другому виду спорта, так и учитель йоги, фитнес-инструктор, специалист по реабилитации, и, конечно же, школьный физрук.

В 2020 году празднование Дня тренера обещает быть веселым, поскольку выпало на пятницу. В многих спортивных учреждениях, школах, залах будут накрывать застолья, так что не пропустите возможность порадовать знакомого Вам тренера с его праздником.

Смотрите картинки и открытки на русском и украинском, которые мы приготовили для поздравления с Днем тренера:

З Днем тренера 2020: картинки, листівки, привітання на свято в день 30 жовтня

С Днем тренера 2020: картинки, открытки, поздравления на праздник в день 30 октября

С Днем тренера 2020: картинки, открытки, поздравления на праздник в день 30 октября

С Днем тренера 2020: картинки, открытки, поздравления на праздник в день 30 октября

С Днем тренера 2020: картинки, открытки, поздравления на праздник в день 30 октября

З Днем тренера 2020: картинки, листівки, привітання на свято в день 30 жовтня

З Днем тренера 2020: картинки, листівки, привітання на свято в день 30 жовтня

З Днем тренера 2020: картинки, листівки, привітання на свято в день 30 жовтня

З Днем тренера 2020: картинки, листівки, привітання на свято в день 30 жовтня

С Днем тренера 2020: картинки, открытки, поздравления на праздник в день 30 октября

З Днем тренера 2020: картинки, листівки, привітання на свято в день 30 жовтня

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Праздники, День тренера.

Автор:

Телеграф
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