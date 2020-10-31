Прикольные поздравления с Хэллоуином 2020

В субботу весь мир, в том числе и украинцы, отмечают очень веселый, но в тоже время очень страшный праздник Хэллоуин. По традиции канун Дня всех святых проводят массово и шумно, поскольку Хэллоуин является одним из древнейших праздников в мире.

Праздник зародился еще во времена кельтов - народа, обитающего на территории современной Англии, Северной Франции и Ирландии. В это день было принято разделять год на зиму и лето, поэтому 31 октября считался последним днем года.

Кельты верили, что в это время происходят много мистических событий, а в ночь перед наступлением нового года призраки умерших людей начинают бродить в мире живых.

Традиций и ритуалов празднования Хэллоуина в США огромное количество. В канун Дня всех святых устраиваются тематические вечеринки в костюмах нечисти или любимых героев кинофильмов. Дети ходят по домам и собирают сладости.

Ранее "Телеграф" писал о том, как сделать костюм на Хэллоуин своими руками и без особых затрат.

Украина также приобщилась к празднованию веселого праздника и многие традиции позаимствовала у американцев.

"Телеграф" подобрал для вас самые забавные картинки для поздравления с Хэллоуином 31 октября.