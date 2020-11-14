Красивые картинки и открытки с первым снегом

В Украину потихоньку приходят первые признаки зимы. Так, в Карпатах в начале ноября выпал 10-сантиметровый слой снега, фотографиями и видео с которым поделились пользователи соцсетей.

Также ночью 14 ноября в Киевской области были замечены первые осадки в виде снега.

Известно, что снег предвещает первые нотки новогоднего настроение, приближения чего-то необыкновенного и сказочного. Когда в вашем городе идет первый снег, вы обязательно должны оповестить об этом своих близких и друзей.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые поздравления в открытках и картинках с первым снегом на русском и украинском языках, которые поднимут настроение вашим родным!

Ранее "Телеграф" писал, что на выходных 14 и 15 ноября в Украине пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. В некоторых областях температура воздуха опустится ниже нуля.