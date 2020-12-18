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День Саввы: картинки, открытки и поздравления с праздником

День Саввы: картинки, открытки и поздравления с праздником
Обновлено 07:38 Сегодня Телеграф

В пятницу, 18 декабря, почитается память преподобного Саввы Освященного. В народе Саввин день считается мужским праздником.

"Телеграф" приготовил красивые поздравлений по этому поводу.

За свою жизнь святой Савва Освященный сотворил много чудес, исцеляя людей от различных недугов. Поэтому он считается покровителем больных и детей.

Также, по поверью, святой исполняет просьбы женщин, которые просят здоровья для своих мужчин. Оттого, Саввин день читается мужским праздником. Представители сильной половины 18 декабря имели полное право не работать и могли повеселиться.

"Телеграф" собрал самые красивые открытки и картинки на русском и украинском языке, которыми можно поздравить с днем Саввы:

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Праздник, Поздравление.

Автор:

Телеграф
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