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С именинами, Григорий! Красивые открытки и поздравления с Днем ангела 7 февраля

С именинами, Григорий! Красивые открытки и поздравления с Днем ангела 7 февраля
Обновлено 07:35 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 7 февраля, отмечает свои именины мужчина по имени Григорий, так как в этот день православные почитается память архиепископа Григория Богослова Константинопольского. В народе этот день также называют Григорьевым.

Григорий считается одним из Отцов Церквы, а также близким другом и сподвижником Василия Великого, которому приписываются изобретение иконостаса и составление литургии.

Имя Григорий греческого происхождения и переводится как "бодрствующий", "не спящий".

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В характере Григория присутствует некоторая неусидчивость и нетерпеливость, но благодаря своей общительности обладатель этого имени хорошо уживается в коллективе и легко привлекает внимание остальных.

"Телеграф" подобрал красивые открытки и картинки с Днем ангела, которыми стоит поздравить своих знакомых по имени Григорий.

Именины Григория

Именины Григория

Именины Григория

Именины Григория

Именины Григория

Именины Григория

Именины Григория

Именины Григория

Именины Григория

Самые красивые поздравления в стихах с именинами Григория по ссылке.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Поздравление, Праздники, Открытки, Именины, Именины Григория.
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