С именинами, Григорий! Красивые открытки и поздравления с Днем ангела 7 февраля

В воскресенье, 7 февраля, отмечает свои именины мужчина по имени Григорий, так как в этот день православные почитается память архиепископа Григория Богослова Константинопольского. В народе этот день также называют Григорьевым.

Григорий считается одним из Отцов Церквы, а также близким другом и сподвижником Василия Великого, которому приписываются изобретение иконостаса и составление литургии.

Имя Григорий греческого происхождения и переводится как "бодрствующий", "не спящий".

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В характере Григория присутствует некоторая неусидчивость и нетерпеливость, но благодаря своей общительности обладатель этого имени хорошо уживается в коллективе и легко привлекает внимание остальных.

"Телеграф" подобрал красивые открытки и картинки с Днем ангела, которыми стоит поздравить своих знакомых по имени Григорий.

Самые красивые поздравления в стихах с именинами Григория по ссылке.