Поздравления с Днем работников ЖКХ: прикольные открытки и картинки

Ежегодно в третье воскресенье марта в Украине отмечают День жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. В 2021 году праздник выпадает на 21 марта.

Профессиональный праздник в Украине отмечают согласно Указу Президента № 46/94 от 15 февраля 1994 года в редакции Указа Президента № 385/95 от 19 мая 1995 года.

Работники ЖКХ играют чрезвычайно важную роль в том, чтобы город был чистым, красивым, удобным и комфортным для его жителей и гостей. Именно их работа формирует имидж города.

"Телеграф" благодарит всех работников жилищно-коммунальной сферы за их круглосуточную работу, и предлагает подборку прикольных открыток и картинок с профессиональным праздником.

Напомним, что 21 марта также отмечается народный праздник - Весенний солнцеворот.