С Днем семейного врача 2021! Красивые поздравления в открытках и картинках

19 мая - это еще один повод отметить важный, сложный и нужный труд медиков. Во всем мире в этот день отмечается Всемирный день семейного врача.

Это достаточно "молодой" праздник, который появился в 2010 году. Идею празднования впервые предложили на заседании Всемирной организации семейных врачей. И 19 мая 2011 г. на открытии Всемирного съезда семейных врачей в Канкуне праздник был официально утвержден.

В Украине день семейного врача начали отмечать позже, только в 2016 году.

Семейный доктор - это специалист очень широкого профиля. Он - это "первая" помощь при любых проблемах со здоровьем в любой области, будь то офтальмология, кардиология или терапия. Семейный доктор первым осматривает больного и уже после направляет его к другим специалистам и назначает лечение.

"Телеграф" составил подборку картинок и открыток на русском и украинском языках с этим праздником.

Также, 19 мая по народному календарю отмечается праздник Иов-огуречник. "Телеграф" рассказывает что можно, а что нельзя делать в этот день.