С Днем Николая Чудотворца! Красивые поздравления в открытках и картинках

В православной церкви 22 мая отмечают день памяти Николая Чудотворца. А в народе этот праздник называют день Никола Вешний или Никола Летний.

Николай Чудотворец – один из самых известных святых. Святой считается защитником моряков, детей, путешественников и влюбленных пар. Он заботится и помогает беднякам и нищим. А также к Николаю обращаются с просьбами уберечь скот и урожай.

22 мая мощи святителя Николая были перенесены из Мир Ликийских в итальянский город Бари. Поэтому день святого Николая отмечается дважды в году (еще один праздник зимой - День святого Николая 19 декабря).

"Телеграф" приготовил подборку красивых открыток на русском и украинском языках для поздравления своих близких и знакомых:

Ранее, "Телеграф" писал, что категорически нельзя делать в день памяти святого Николая Чудотворца.