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С Днем Николая Чудотворца! Красивые поздравления в открытках и картинках

С Днем Николая Чудотворца! Красивые поздравления в открытках и картинках
Обновлено 07:30 Сегодня Телеграф

В православной церкви 22 мая отмечают день памяти Николая Чудотворца. А в народе этот праздник называют день Никола Вешний или Никола Летний.

Николай Чудотворец – один из самых известных святых. Святой считается защитником моряков, детей, путешественников и влюбленных пар. Он заботится и помогает беднякам и нищим. А также к Николаю обращаются с просьбами уберечь скот и урожай. 

22 мая мощи святителя Николая были перенесены из Мир Ликийских в итальянский город Бари. Поэтому день святого Николая отмечается дважды в году (еще один праздник зимой - День святого Николая 19 декабря).

"Телеграф" приготовил подборку красивых открыток на русском и украинском языках для поздравления своих близких и знакомых:

Ранее, "Телеграф" писал, что категорически нельзя делать в день памяти святого Николая Чудотворца. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Праздник, День Святого Николая, Поздравления, Картинки, Открытки.
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