Скачать
Понедельник, 31.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Озвучку фильмов и сериалов на украинском языке хотят отстрочить на год: в "Слуге народа" объяснили почему
Озвучку фильмов и сериалов на украинском языке хотят отстрочить на год: в "Слуге народа" объяснили почему
Под Киевом отец "сдавал" дочек знакомым и режиссировал с ними детское порно
Под Киевом отец "сдавал" дочек знакомым и режиссировал с ними детское порно
Шарий лишился статуса беженца в Литве и объявлен персоной нон грата
Шарий лишился статуса беженца в Литве и объявлен персоной нон грата
Вот почему умер Кеннеди: приговор Стерненко за патрон насмешил сеть
Вот почему умер Кеннеди: приговор Стерненко за патрон насмешил сеть

Яркие открытки и поздравления с наступающим летом 2021

Яркие открытки и поздравления с наступающим летом 2021
Обновлено 18:44 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Вот и наступает долгожданное лето, которое несет с собой тепло, яркие краски, много разных цветов и вкусностей: ягод, фруктов и овощей. Наверняка, особенно дети ждут этой поры, так как учеба заканчивается  и они отправляются на каникулы. 

 Лето - это длинные солнечные дни и короткие теплые ночи. Это поездки на море, на дачи, вылазки на пикник и просто отдых от работы и учебы.

"Телеграф" желает Вам провести это лето так, как хотелось бы, и мы подготовили для вас яркие поздравления с первым днем лета, которые вы можете отправить всем своим друзьям, близким и родным.

Ранее, "Телеграф" писал, что климатолог Светлана Краковская рассказала, каким будет лето в 2021 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 164

Все по теме:

Лето, Поздравление, Картинки, Открытки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Польша хочет упростить доступ к работе украинцам: названы востребованные у соседей специальности
02 В Майами трое мужчин достали автоматы и просто начали стрелять по толпе: есть погибшие и много раненых
03 Жена футболиста сборной Украины восхитила стройной фигурой в бикини (фото)
04 "Устал от жизни": в России экс-сотрудник МВД устроил пальбу из окна и тяжело ранил 9-летнюю девочку (видео)
05 "Динамо" хочет перехватить у "Шахтера" талантливого бразильца (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Угроза Запада&quot;: Россия собирается развернуть новые воинские части у границ Украины
"Угроза Запада": Россия собирается развернуть новые воинские части у границ Украины
&quot;Е**ло ей надо разбить&quot;: в Ужгороде агрессивный пассажир маршрутки избил женщину с ребенком (видео)
"Е**ло ей надо разбить": в Ужгороде агрессивный пассажир маршрутки избил женщину с ребенком (видео)
&quot;Морские сопли&quot; захватили побережье Турции (фото, видео)
"Морские сопли" захватили побережье Турции (фото, видео)
&quot;Я старался!&quot; Подставной священник переполошил РПЦ, записав битбокс на видео
"Я старался!" Подставной священник переполошил РПЦ, записав битбокс на видео
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь