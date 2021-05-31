Яркие открытки и поздравления с наступающим летом 2021

Вот и наступает долгожданное лето, которое несет с собой тепло, яркие краски, много разных цветов и вкусностей: ягод, фруктов и овощей. Наверняка, особенно дети ждут этой поры, так как учеба заканчивается и они отправляются на каникулы.

Лето - это длинные солнечные дни и короткие теплые ночи. Это поездки на море, на дачи, вылазки на пикник и просто отдых от работы и учебы.

"Телеграф" желает Вам провести это лето так, как хотелось бы, и мы подготовили для вас яркие поздравления с первым днем лета, которые вы можете отправить всем своим друзьям, близким и родным.

Ранее, "Телеграф" писал, что климатолог Светлана Краковская рассказала, каким будет лето в 2021 году.